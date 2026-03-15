Вальверде снова невероятен за «Реал». Но что за красоту со своей половины положил Гюлер!

«Реал» разгромил «Ман Сити» в ЛЧ хет-триком Вальверде. Что особенно ценно на фоне кадровых проблем. Никуда они не исчезли и в Ла Лиге, где в Мадрид приехал «Эльче» с 17-й строчки. Из отсутствующих Альваро Арбелоа мог бы собрать отдельную команду. Возможно, даже не слабее той, что вышла на матч 28-го тура: без Милитао (здесь уже давно), Каррераса, Беллингема, Родриго, Мбаппе и многих других.

Тренер мадридцев дал отдохнуть Тренту с Гюлером. Кроме них, Лунина и Гонсало Гарсии, на лавке оказалась исключительно молодёжь без опыта. По правилам, Арбелоа не мог выпустить меньше семи основных игроков. Но с «Эльче» справились и ужатым составом.

Поначалу было непонятно, в футболках какого цвета играет «Реал». 58% владения к 20-й минуте — это про «Эльче». Отсутствие моментов и даже ударов — про обе команды. Из интересного — только столкновение головами Камавинга и Сангаре. Второго пришлось менять Педросе, вследствие чего перед тренерами открылась возможность провести во встрече по шесть рокировок. Забегая вперёд, Арбелоа ею воспользовался.

Дальше владение выравнялось. Тем не менее на двоих к 38-й минуте соперники общими силами набили всего 0,03 ожидаемого гола. Довольно исчерпывающий показатель. Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» принялись освистывать любимчиков за пассивность.

Стоп, а почему речь именно о 38-й минуте? Просто именно тогда «Реал» открыл счёт! Винисиус при штрафном покатил на Вальверде, и тот от души зарядил по воротам. Дитуро отразил мяч перед собой. Защитники не дали добить Браиму, зато Педроса вынес головой прямо на Рюдигера. Удар с лёта, добрый вечер!

Антонио Рюдигер Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Тчуамени претендовал на пенальти после блокировки от Редондо. Арбитр его не дал. Но какая разница, если у Вальверде сейчас прёт? Феде дотащил мяч до штрафной, обыгрался с Франом, уложил на замахе Чуста и технично положил в правую девятку. В трансляции дали титр: вероятность гола — 4%. В таких случаях нужно вводить коэффициент Вальверде и умножать на 10. У уругвайца в 2026 году уже 15 результативных действий (7+8). И это за 18 матчей. Гений? Мягко сказано.

На старте второй половины «Эльче» побежал отыгрываться и нарвался на вынос, который привёл к перехвату Браима у Чуста и выходу «Реала» «два в одного». Диас пожадничал и не поделился с Винисиусом, эгоистично и не сближаясь с Дитуро запустив мяч в небеса. А ведь бразилец мог закатить в пустые ворота. Случись такое при 0:0 на табло, игрок сборной Марокко во второй раз в году стал бы объектом всеобщих насмешек.

Арбелоа уже к 64-й минуте выпустил не только Гюлера с Гарсией, но и Яньеса, Агуадо, Паласиоса и Морана из молодёжки. Яньес-то как раз и подал на Хёйсена, сделав ассист на третий гол. Дин при праздновании наполовину засунул ладони в шорты, словно отдав дань уважения Геннадию Букину. Только культовый продавец обуви делал так, сидя у телевизора. Ладно, защитник просто воспроизвёл мем «Чиловый парень».

Незадолго до финального свистка Камавинга «привёз» шанс для «Эльче». Потеря на ровном месте позволила Диангане уйти от Агуадо и прострелить. Моран постелился в подкате и тем самым оформил автогол. Всё, разгрома не случилось? Нет! Гюлер заметил, как Дитуро далеко вышел из ворот, и хитро отправил ему закидушку за спину со своей половины! Что за концерт!

Гол Гюлера со своей половины поля Фото: Кадр из трансляции

Случайный зритель мог включить трансляцию, увидеть много молодёжи и подумать, что «Реал» играет на ранней стадии Кубка Испании. Мадридцы не растеряли преимущество и сократили отставание от «Барселоны» до одного очка. В воскресенье каталонцам принимать «Севилью». Ту самую, что громила их в первом круге (4:1).