Один удар за матч. Столько хватило, чтобы «Сити» отстал от «Арсенала» уже на девять очков

«Арсенал» в 31-м туре АПЛ с трудом, но всё-таки победил «Эвертон» и на тот момент оторвался на 10 очков от второго места. Правда, у «Сити» было два матча в запасе. И первый же из них предстояло провести на выезде с «Вест Хэмом». Причём без Гвардиолы на скамейке — он перебрал жёлтых карточек. Испанский тренер следил за игрой с трибуны Олимпийского стадиона в Лондоне с телефоном у уха на протяжении почти всех 90 минут. Вероятно, оставался на связи со скамейкой, где сидел Пеп Лейндерс в наушниках.

Честно говоря, первые 30 минут получились достаточно скучными. «Сити» владел мячом 77% времени, однако действительно опасных моментов не создал. А вот затем команды обменялись голами ещё до перерыва. Сначала Бернарду Силва перекинул вратаря, хотя, скорее всего, задумывал навес на дальнюю штангу. В любом случае получилось красиво, и даже как-то не верится, что этот футболист покинет «Сити» по окончании контракта уже через пару месяцев.

Правда, прошла всего пара минут, и Доннарумму тоже перекинули. Но тут уже вопросы как раз к вратарю. Передача Боуэна с углового летела достаточно долго, чтобы голкипер либо успешно вышел, либо остался на линии. Итальянец до мяча не дотянулся, оставив ворота пустыми. С другой стороны, едва ли вратарь справился бы с ударом Мавропаноса практически в девятку.

Статистика «Вест Хэма» за матч: один удар по воротам — один гол. «Сити» ожидаемо смотрелся повеселее в атаке. Ещё в первом тайме Холанд вместо удара откатил мяч Семеньо, однако тот пробил чуть-чуть левее ворот. А во втором тайме норвежец вышел один на один и покатил мяч в дальний угол, но вратарь «Вест Хэма» всё-таки дотянулся.

Кто-то из Пепов сделал двойную замену в составе «Сити». В середине второго тайма вышли сразу и Доку, и Шерки. А чуть позже – ещё Фоден с Рейндерсом. У гостей не было проблем с созданием моментов, но реализовать не получалось. Нунес оказался в шикарной позиции, однако его накрыли, а удары Холанда и Шерки отбили.

Вроде гол «Сити» в концовке назревал. Рейндерс попал в перекладину со штрафного на 83-й минуте. Давление гостей было тотальным. Показательна в том числе статистика по угловым — 1:15. В компенсированное время Холанд так зарядил мячом в голову Мавропаносу, что игру пришлось прервать на пару минут. А на последних минутах чумовой момент упустил Гехи.

В результате «Сити» так и не забил второй мяч. Эта ничья позволила «Вест Хэму» наконец-то выйти из зоны вылета, хотя у «Ноттингем Форест» ещё встреча в запасе. Ну а «Сити» теперь отстаёт от «Арсенала» на девять очков, сыграв на матч меньше.