Главное о кризисе ЦСКА. Дело не только в трансферах

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей регулярной рубрике «1442».

Прежде всего важно сказать, что работа Фабио Челестини по-прежнему должна оцениваться как в целом положительная. Это одновременно и попытка объективно оценить перестройку игры команды, и — не могу этого скрывать — личная симпатия к тому футболу, что пытается строить главный тренер ЦСКА.

Второй важный стартовый момент, о котором нужно сказать. Болельщики ЦСКА сейчас ругают игроков и тренера ровно за то же, за что хвалили буквально восемь туров назад, когда команда возглавляла (довольно неожиданно) турнирную таблицу. Романтичный футбол, желание всё делать с мячом, нежелание отступать от принципов — всё это к концу осени расценивалось как сильные стороны команды Челестини. А в начале весны вдруг стало её слабостями. Болельщики должны понимать, что обвинять тренера в отсутствии плана «Б» в этом случае нет смысла — Челестини делает карьеру на нежелании отступать от своих идей. В хорошие дни это идёт на пользу, но когда команду прихватывают — да, она может выглядеть однообразной.

Тем не менее вопросы к тому, что делает ЦСКА, есть.

Во-первых, это игра без мяча. Эти вопросы появлялись ещё осенью, однако часто команде хватало созидания, чтобы добиваться положительных результатов. Чем больше ЦСКА узнавали, тем менее неожиданной и непривычной для нашей лиги становилась атака — с квадратом из полузащитников, желанием вытянуть центральных защитников соперника и атаковать крайними нападающими по принципу воронки. Чем больше приспосабливались к атаке ЦСКА, тем важнее было решить оборонительные проблемы:

гуляющую линию защиты;

ситуации, когда кто-то из защитников выходит из последней линии, открывая пространство за спинами;

иногда забивающих на действия без мяча крайних нападающих;

стандарты в обороне, которые вылезали в самых важных матчах (оба раза со «Спартаком», в Краснодаре).

Больших улучшений не видно. Неправильно сваливать всё на один лишь уход Игоря Дивеева, хотя он тоже повлиял — хотя бы потому, что нынешний основной центральный защитник не провёл с командой все сборы, а сыгранность последней линии невероятно важна. Здесь в качестве иллюстрации хочется привести момент игры как раз новичка ЦСКА Матеуса Рейса, который ломает линию и позволяет атаке «Балтики» дойти до голевого момента.

Что важно? Важно, что Рейс в своей предыдущей команде — лиссабонском «Спортинге» — регулярно играл с высокой линией, и умение оставить нападающего в офсайде не просто поощрялось, но и было требованием для игры в позиции. В «Спортинге» Рейс провёл несколько лет, и он не мог за месяц разучиться играть с высокой линией. Однако по такому эпизоду очевидно, что в ЦСКА либо не акцентируют на таких вещах внимание, либо просят играть иначе, контролируя нападающего перед собой. В этом случае возникает селекционный вопрос: зачем брать защитника, который долгое время играл одним образом, если тренер видит оборону иначе? Очевидно, он не будет демонстрировать такое же качество игры с диаметрально противоположными требованиями (если они есть).

У проблем ЦСКА нет одного отца — игровые вопросы встречают селекционные, а селекционные вопросы пересекаются с игровыми. Рейс подавляющее время в последние годы играл в тройке центральных защитников левым центральным. Иногда он выходил левым латералем, редко — левым центральным в номинальной паре защитников, но в этом случае почти всегда правый вингер «Спортинга» Джени Катамо подсаживался в последнюю линию, образуя пятёрку защитников. Таким образом, почти всё это время Рейс играл так или иначе в тройке центральных — в ЦСКА же это пара. Нельзя не видеть в этом риска — расстояния между защитниками при паре центральных и при тройке центральных совершенно разные, и игроку приходится заново искать оптимальное расположение относительно партнёров — оно не то, к какому он привык. Это вопрос на стыке селекции и тренерского штаба.

Точно такой же вопрос на стыке селекции и тренерской работы есть и по Дмитрию Баринову. В квалификации Баринова нет никаких сомнений, однако чем дальше развивается его карьера, тем реже он встречался с мячом — это просто сухая статистика. В этом сезоне он хорошо исполнял динамичную «восьмёрку», чаще левее центра, в «Локомотиве» — ворваться в последнюю треть на рывке, отработать назад на полной скорости. В том же матче с ЦСКА, который закончился разгромом от «Локо» 3:0, Баринов отдал на своей половине поля всего пять передач — почти столько же (4) у него ключевых передач в той игре, плюс почти столько же (4) раз он выносил мяч из собственной штрафной. Это хорошо характеризует то, на чём сосредоточился Баринов несколько последних лет — влияние возле обеих штрафных площадей.

В первых трёх матчах за ЦСКА Дмитрий отдаёт на своей половине поля в среднем чуть больше 21 передачи — мягко говоря, немалый контраст с тем Бариновым, которого Челестини видел в том проигранном дерби. Как именно Фабио планировал интегрировать Баринова в состав? И если планировал именно так, как происходит сейчас, то неужели у селекции не было вопросов к тому, что это немного не сходится с тем Бариновым, который был в «Локомотиве»? Это ещё один вопрос, который остаётся между селекционной и тренерской работой.

Повторюсь: совершенно неправильно сводить рестарт ЦСКА к фигурам Челестини, Баринова или Рейса. Три поражения в трёх встречах РПЛ — это результат большого количества факторов, включая даже такие кажущиеся незначительными, как плохие весенние поля. Потому что для стиля ЦСКА особенно важно, чтобы покрытие было хорошим и мяч можно было двигать быстро. Однако очевидно, что в обороне периодически сквозит не слабее, чем осенью, стандарты в обороне остаются не лучшей стороной ЦСКА, а с мячом команда стала чуть консервативнее с приходом Баринова.

Лучшую игру — с «Краснодаром» в Кубке — ЦСКА провёл без Баринова. И отчасти это симптоматично, хотя я снова вернусь к тому, что персонифицировать проблемы ЦСКА неправильно. В той же игре, пусть он и не забил, хорошо себя проявил Лусиано Гонду — и нападающий такого типа, кейнообразный, команде был нужен для реализации желаемого Челестини рисунка. Он может вытянуть центрального защитника, прикрыть мяч и запустить крайнего нападающего в открытое пространство. Гонду удалился на 17-й минуте матча с «Динамо» — по факту он пропустил две из трёх проигранных встреч команды в РПЛ, а в одной ещё и оставил команду в меньшинстве. Поэтому да: невезение (а в данном случае это именно оно, фол Гонду не был намеренно грубым) — тоже в списке факторов, повлиявших на такой рестарт ЦСКА.

Нерешаемыми все эти проблемы не выглядят. Слова Игоря Акинфеева после матча в Калининграде должны обнадёживать: в команде не считают, что им только не везло в первых турах весны, но при этом верят в выбранный курс.

А при Челестини, как мы условились в самом начале текста, он изменён точно не будет.