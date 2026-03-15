«С Черчесовым «Спартак» пришёл бы к победе». Взгляд на футбол бывшего тренера красно-белых

Бывший защитник и тренер «Спартака» Андрей Чернышов много лет работает вдали от России. Но даже в Индии не чуждый ему клуб из виду не терял. Равно как и «Динамо», где сформировался как игрок. Корреспондент «Чемпионата» убедился в этом, обсудив с Чернышовым предыдущий этап карьеры и тенденции современного российского футбола.

Что не так с российским футболом и почему Чернышов хотел вернуться в Россию

— Контрастно возвращаться в Россию после Индии?

— Очень контрастно. Я работал в штате Керала. Там в ноябре и декабре температура +30°С. Очень жарко, все ходят в майках и шортах. А в Москве в конце декабря было очень холодно — давно таких морозов не помню. Пришлось привыкать. Всё прошло удачно. Самое главное, что не заболел в это время.

Конечно, Индия и Россия — две совершенно разные страны по всему: еда, климат, люди. Надо было адаптироваться и к питанию, потому что там продукты совсем другие. Адаптировался хорошо, втянулся в ритм Москвы. Вы сами знаете, что Москва — сложный город, все в движении и суете, в отличие от маленьких городов Индии, где всё спокойно. Хотя там тоже серьёзное движение в городах, пробки из-за большого населения.

— Вы ранее говорили, что из-за специфики не стали бы перевозить семью в Индию. Остались при том же мнении?

— Да. В Москве очень много создано для детей. У меня маленькая дочка. Здесь она ходит в бассейн, на гимнастику, в различные кружки. В Индии такого и близко нет. Да даже во многих европейских странах такого отношения и возможностей для детей нет. У меня был помощник в «Мохаммедане», тренер вратарей из Сербии — я ему рассказывал, что у нас дети буквально после рождения могут заниматься в бассейне. Для них это вообще фантастика (смеётся). Таких возможностей нет для детей в Индии. Да и сами посудите — тяжёлый климат, жара. Нет детских площадок, как в России. Там дети во многом предоставлены сами себе. Очень сложен для семьи такой переезд, поэтому остался при своём мнении.

Сложно находиться вдали от семьи, но, с другой стороны, в России намного комфортнее. Семья всё равно может приехать, побыть со мной какое-то время. Когда я работал в Индии в сезоне-2024 и сезоне-2025, они приезжали, были со мной две недели. Первые дней пять супруга не понимала, где она находится (смеётся). Когда работаешь в такой стране, семье лучше быть в России.

Андрей Чернышов в Индии Фото: Из личного архива тренера

— За годы в Индии стали чувствовать себя там как дома?

— Как дома не чувствую. Когда оказываюсь в Сербии, чувствую себя как дома. Там люди, которые тебя очень ценят, уважают россиян. Очень хорошая кухня, климат, атмосфера, позитивная энергетика. В Индии же сложно. Приезжаешь и с первых дней понимаешь, что здесь ты временно. Всякий раз хочется побыстрее вернуться домой. Даже ждёшь каких-то пауз в чемпионате, окончания сезона. Там быстрее устаёшь от жизни, футбола. Просто узнаёшь некоторые вещи, менталитет людей. Когда приехал туда в первый сезон, очень злился на их разгильдяйство, непунктуальность, забывчивость. Меня это просто раздражало! Я не мог понять, как такое вообще возможно. Ругался на них. Сейчас стал намного спокойнее. Понимаю, что их не переделать и они находятся на своей волне. К некоторым вещам отношусь спокойно и воспринимаю как должное.

— В чём это разгильдяйство проявляется?

— Много примеров. Беседуешь с администратором команды, даёшь указания: «Надо сделать это, то-то. Всё понял?» Отвечает: «Да, понял». Проходит какое-то время — я жду обратную связь, а её просто нет. Тогда сам начинаю писать, узнавать. В итоге это длится несколько часов, хотя ситуация требует минуты на решение. Начинаешь злиться, но потом понимаешь, что это будет сделано — просто не так быстро, как ты хотел.

Или обещания. Если они что-то обещают, это не значит, что так и будет сделано. Просто индийцам нужно перед тобой показать, какие они хорошие, заботливые. Тебе обещают, однако не факт, что это будет сделано. Поэтому не надо чего-то ожидать. Да, какое-то разгильдяйство, враньё. Оно не страшное, но присутствует.

— Есть что-то, к чему до сих пор не адаптировались?

— Нет. Единственное, у тренеров, которые со мной работали, нет профессионализма. Для них эта работа — какая-то забава. То есть они не отдаются полностью тому, что надо делать. Как только я начинаю работать с командой — всё, это моя жизнь и вторая семья. А для них это всё как-то не всерьёз. Хотя, может, всё зависит от места.

— Уровень футбола оставляет желать лучшего?

— Конечно. Я бы сказал, что футбол находится на низком уровне. Местные игроки приходят в команду плохо обученными базовым навыкам из детско-юношеского футбола. Футбол в Индии живёт за счёт того, что в командах есть шесть иностранцев — четверо могут играть и двое на замене. За счёт этих иностранцев уровень был неплохой. Сейчас он идёт вниз. Связано это с тем, что, например, у них в сборной работал хорватский специалист Игор Штимац — с ним добились неплохого результата, попав в третий отборочный этап чемпионата мира и выйдя на Кубок Азии. Вдруг они решили с ним расстаться, хотя он многое перестроил и сделал для индийского футбола. Сейчас пригласили местного тренера — результаты сборной стали намного хуже.

Также влияет то, что произошло в прошлом году с профессиональной лигой. Она существовала 10 лет. Между федерацией и инвестиционной компанией, которая курировала эту Суперлигу, был подписан контракт на 10 лет. В декабре прошлого года он закончился, и чемпионат не игрался до февраля. Сезон, который должен был начаться в сентябре прошлого года, стартовал только в феврале и закончится в конце мая. То есть всего три месяца будет. Сейчас большая проблема в футболе. Даже ФИФА прислала бумагу, что, если они в ближайшее время не начнут чемпионат, их отстранят от всех международных соревнований. В итоге кое-как решили провести. Многие сильные иностранцы уехали — никто не стал ждать до февраля. Как следствие, многие клубы назначили индийских тренеров, потому что они дешёвые. В Индии сейчас серьёзный кризис в футболе.

Андрей Чернышов в Индии Фото: Из личного архива тренера

— Вы рассказали о разгильдяйстве и низком уровне футбола. Почему тогда трижды принимали приглашения из Индии?

— Первый раз у меня заканчивался контракт в Македонии, и я понимал, что там не останусь. У меня не было каких-то предложений. Мне хотелось, чтобы одна работа заканчивалась, а я уже имел другую. Всегда ходят какие-то разговоры: «Будет там, сям — надо подождать». В Индии было реальное предложение на хорошие финансовые условия. Когда я начинал там работать, футбол был на неплохом уровне, как и организация всего. Я попал в клуб, где был хороший инвестор, и всё было профессионально организовано. Я добавлял какие-то моменты. Тогда футбол, по их меркам, был на очень хорошем уровне.

— Из России не было предложений?

— Такого, чтобы сесть с кем-то из руководителей клуба и начать обсуждение — нет. Звонили агенты, говорили, что есть клуб, которому нужен будет тренер. Однако до конкретики дело не доходило.

Кто был бы идеальным тренером для «Спартака» и верит ли Чернышов в своё возвращение в клуб

— Сергей Юран не скрывает своего желания однажды поработать в «Спартаке». Вы бы вернулись?

— Раньше я был молодым, когда меня приглашал «Спартак». Тогда были шашки наголо: «Я готов возглавить «Спартак»! Готов возглавить сборную России!» По молодости нам всё это легко говорить и делать. Сейчас я стал более мудрым и опытным человеком. Любое предложение нужно анализировать и смотреть, какие условия, что происходит в клубе, какие задачи. Конечно, любой тренер мечтает работать в таком клубе, как «Спартак».

Знаю, что сейчас идёт много полемики: какой клуб народный? Называют «Зенит», но «Спартак» остаётся народной командой, за которую болеют в России миллионы людей. Больше, чем за тот же «Зенит». Конечно, в «Спартаке» я бы с удовольствием поработал, но должен реально оценивать, что вряд ли такое предложение уже поступит. А то, что наши тренеры имеют амбиции и говорят, что готовы возглавить большие клубы, — это хорошо.

Андрей Чернышов — тренер «Спартака» Фото: Игорь Уткин/ТАСС

— Если представить, что Юран возглавит «Спартак», пошли бы к нему помощником? Или после работы главным тренером это тяжело?

— Как только начал работать главным тренером в 2002 году в юношеской сборной, так ни разу и не было возможности быть помощником даже у ведущих тренеров. Я не представляю, что это за работа, что нужно делать и какие советы давать. Поэтому вряд ли. Даже если бы меня позвал какой-то ведущий тренер в Европе, я не знаю, пошёл бы или нет. Надо долго думать и рассуждать. С Юраном у нас вряд ли бы получилось взаимодействие. После совместной работы в «Спартаке» как-то отношений между нами не стало.

— За этим стоит какая-то история? Или просто сошло на нет?

— Сошло на нет. Каждый пошёл своей дорогой. Я уехал за границу, а Юран стал работать в России главным тренером. Точек соприкосновения не было. Не только с Юраном, но и со многими тренерами и ребятами, с кем раньше играл в футбол, потерял контакты. Одно дело, когда находишься в России, работаешь в командах, встречаешься на каких-то мероприятиях. Другое дело, когда за год максимум месяц бывал в России. В таких условиях тяжело поддерживать отношения. Со многими ребятами потерял контакт, хотя всё равно созваниваешься, поздравляешь с днём рождения.

— Юран был бы достойным тренером для «Спартак»?

— Он имеет большой опыт работы в России. Юран выигрывал Первую лигу — это очень сложный чемпионат. С командами с не самым серьёзным бюджетом он не вылетал. С «Пари НН» вообще был 10-м, играл в финале Кубка России. То есть Юран даёт результат — этого нельзя отрицать. В упрёк ему говорят: «Его команды играют в оборонительный футбол. Неинтересно смотреть». Но ему-то в «Химках» и «Пари НН» не ставили задачу проповедовать красивый футбол «Барселоны». Ему результат надо давать, и он его давал. Мы же не знаем, как будет, когда он придёт в большую команду. Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят его результаты.

Другое дело, что у нас же многие руководители клубов боятся связываться с тренерами с характером, которые могут что-то сказать, сделать так, как им нравится, а не руководству. Юран и футболистом был с жёстким и пробивным характером, таким тренером и остался. Вряд ли он пойдёт на какие-то моменты, которые хочет руководство. Он будет делать так, как считает правильным. С такими специалистами сложно находить язык руководству. Поэтому иногда смотришь и видишь, что руководители подбирают тренеров, которые будут выполнять их волю. Это относится не только к Юрану, но и ко многим нашим тренерам — Черчесову, Карпину. Это люди со стержнем, которых сложно увести в сторону с их дороги.

— С Черчесовым вы много играли вместе. Многих удивляет, что его не приглашают в топ-клубы России, несмотря на его большой опыт.

— Когда зимой ещё у «Спартака» не было тренера и обсуждали кандидатов, я сказал: «Зачем кого-то привозить, когда есть Станислав Черчесов?» Говорят: «Нам нужен спартаковец». Подходит под этот критерий. Потом говорят: «Нам нужен строгий и серьёзный тренер». Черчесов подходит. Затем: «Нужен тренер, который чего-то добивался». Черчесов выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии, с тем же «Спартаком» занимал второе место в чемпионате.

Станислав Черчесов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Его уволили из «Спартака», когда крупно проиграли в Лиге чемпионов киевскому «Динамо». Однако это же был его первый опыт в большом клубе. Может, не хватало каких-то знаний. Зато было много амбиций. Сами ребята писали, что поехали в Раменское на решающий матч и, по-моему, Дима Торбинский проспал установку, и Черчесов его не поставил на игру. Хотел показать, что дисциплина на первом месте. Сами игроки говорили, что этот фактор помешал им стать чемпионами. У них были наиграны такие связки, что Торбинский был одним из ведущих игроков команды. Думаю, сейчас в такой ситуации Черчесов наказал бы финансово, но ведущий игрок вышел бы и сделал дело. Всё приходит с опытом. Опять же, приходит Черчесов в «Спартак» — он не будет мириться с неправильными моментами в клубе. Он будет всё подстраивать под себя.

— В целом за российским футболом в последние годы удавалось следить?

— Честно скажу, мало. Наш футбол не показывали в Индии. Там я следил за английским футболом, итальянским, испанским. Удавалось посмотреть топовые матчи РПЛ. Когда ты работаешь с командой, у тебя зачастую нет времени посмотреть даже топовый матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Ты сам загружен, идёт подготовка к чемпионату или следующему матчу. Нужно думать о своей команде, результатах. Сейчас, когда я вернулся, стараюсь больше смотреть российский футбол.

— Какие тенденции наблюдаете?

— Сложно сказать, что у нас произошли какие-то изменения. Отмечу, что наш футбол достаточно сложный. Многие хорошо готовы физически. Появилось много талантливых ребят, особенно в полузащите и линии атаки — хорошая волна пошла. Наш футбол такой же сложный, вязкий. Наверное, в связи с политической ситуацией к нам стали приезжать легионеры не самого высокого уровня. Раньше к нам ехали, хотели играть. У наших клубов и сейчас есть финансовые возможности приглашать качественных футболистов, но многие отказываются, потому что нет еврокубков, а это для футболиста очень важно. Приходится брать иностранцев не первого разлива. Жалко, что у нас нет еврокубков, чтобы проверить, на каком мы сейчас уровне.

— На фоне изоляции и дефицита качественных легионеров уровень футбола падает?

— Конечно, падает. Ведь не играешь с сильными командами из Европы. Это совсем другой настрой, самоотдача, атмосфера. Здесь можно сыграть какой-то матч на 70-80%, по счёту. В Европе с ведущими командами все 90 минут и дополнительное время ты должен быть на самом высоком уровне. Ни секунды расслабленности, потому что тут же накажут. Там другие скорости.

Даже можно сравнить по Олимпиаде в Милане. Наши спортсмены готовились, участвовали во внутренних соревнованиях, творили такие вещи! Поехали туда — в итоге пятые, шестые места даже в тех видах спорта, где мы обычно доминировали. Это говорит о том, что без международных соревнований и конкуренции уровень падает. Даже не играя, я понимаю, что наш чемпионат откатился от тех времён, когда выступали в еврокубках.

— Возвращаясь к «Спартаку», вас удивила в очередной раз ставка на иностранного тренера?

— Надо спрашивать руководителей клуба, почему они идут по такому пути. Раньше к нам приезжали иностранцы действительно высочайшего уровня. Никто не может сказать, что они просто так приехали. Это Хиддинк, Адвокат, Виллаш-Боаш, Спаллетти. Однако если взять «Спартак», туда никогда не приезжали иностранные тренеры с серьёзными именем и бэкграундом. То перспективные иностранцы, то непонятные.

Хуан Карлос Карседо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мне кажется, выбор Карседо связан с тем, что в клубе спортивный директор — испанец. Ведь предлагались только кандидатуры из Испании: бывший тренер «Хетафе», ещё кто-то там. Не было предложено ни одного португальца, немца, хорвата. Думаю, в первую очередь преобладал этот принцип. Карседо выиграл чемпионат Кипра, набрал пару очков в Лиге чемпионов. Я смотрел несколько матчей «Пафоса»: в той же Лиге чемпионов он всё время играл от обороны. В «Спартаке» все ждут немного другой футбол. Давайте посмотрим. Надо тренеру давать не два-три матча, а минимальный отрезок в 10 встреч. А ещё лучше — сезон, чтобы можно было делать какие-то выводы. Многие тренеры отлично начинали, а к концу сезона слабо заканчивали чемпионат, или наоборот.

Если говорить об иностранцах, какой тренер за последние годы выиграл РПЛ? Каррера. Всё. Потом никто не выигрывал. Я иногда удивляюсь, когда в команду для борьбы за выживание приглашают иностранного тренера. Мне это вообще непонятно. Что клубы хотят получить от этого? Он никогда не боролся за выживание. Меня очень радует, что дали шанс молодому парню Ахметзянову в «Оренбурге». Пусть работает. «Динамо» остановилось на Гусеве. Тот же Семак работал помощником у многих иностранных тренеров, потом его отправили в «Уфу», где он дал результат. В итоге его взяли в «Зенит» — у него пошло. Юрий Палыч Сёмин всегда говорит, что для руководителей клубов тоже нужно вводить аттестацию. У нас, тренеров, есть лицензирование УЕФА. Спортивные директоры и другие руководители тоже должны иметь лицензию. Иногда смотришь, кто работает в клубе — диву даёшься.

— В этом корень проблем современного «Спартака»?

— Мне сложно сказать, потому что я не нахожусь внутри. У клуба безграничные финансы, база, стадион — всё есть, чтобы побеждать. Может быть, действительно нет серьёзных руководителей, начиная от президента, заканчивая спортивным отделом. Может, проблема в том, что нет грамотных специалистов в руководстве «Спартака».

— Между действиями сегодняшнего руководства «Спартака» и тем, что было в ваше время, можно провести какие-то параллели?

— Я про своё время говорить не хочу. Если я сейчас начну говорить, это будет долго. Я однажды давал интервью изданию и там упоминал одного руководителя. Так вот, потом этот руководитель на меня в суд подал, и я долго судился. Были и апелляции. Поэтому про то время не хочу рассказывать. Опять же, мы говорим, а может, там всё чётко выстроено и они просто не могут найти правильного тренера или игроков. Может, не хватает последнего штриха.

— Тем не менее вокруг «Спартака» постоянно скандальная аура. Почему так?

— Потому что это великий клуб, у которого такая армия болельщиков. Там всё рассматривается под лупой. Иногда вбрасывается то, чего даже не существует. Посмотрите, сколько всего вокруг той же «Барселоны»: якобы платили судьям, скандал с выборами президента. То же с «Реалом». Это судьба великого клуба — быть на виду. Великому клубу от этого никуда не уйти.

— Хотел спросить про идеального тренера для «Спартака», но, кажется, вы уже ответили. Это Черчесов?

— Это один из самых серьёзных кандидатов на сегодняшний день, который смог бы дать результат. «Спартак» хочет стать чемпионом, и это сошлось бы со Станиславом Саламовичем, потому что он тоже хочет стать чемпионом России. Их амбиции вместе сошлись бы, и они пришли бы к победе.

— Есть ещё один человек, который имеет много регалий и готов возглавить «Спартак», но не имеет тренерского опыта.

— Александр Мостовой! Царь!

— Именно.

— Любой хороший бывший футболист заслужил шанс. Я очень хорошо отношусь к Александру — это один из величайших футболистов своего времени. Но стать главным без опыта и работать очень сложно. Принимай я решения в «Спартаке», назначил бы его не тренером, а руководителем вплоть до генерального директора. Для такой величины это очень хорошая должность — быть спортивным директором как минимум. Его уважают болельщики. Он действительно легенда «Спартака».

Александр Мостовой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Деку работает спортивным директором «Барселоны». Есть Бутрагеньо в «Реале». Бегиристайн был в «Манчестер Сити». Мы можем говорить, что кто-то возглавлял без опыта, но тот же Зидан сначала был помощником у Анчелотти, а потом работал с молодёжной командой. Я бы назначил Мостового на одну из руководящих должностей «Спартака».

— Следующего чемпионства «Спартака» ещё долго ждать?

— В этом сезоне – точно нет… Хотя в футболе бывает всё. Я всегда привожу в пример, что люди выигрывали или проигрывали Лигу чемпионов за одну минуту. Вспомните знаменитый матч «Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Был пример, когда «Зенит» имел отрыв в девять очков перед весенней частью, а чемпионом стал ЦСКА. Сейчас как «Спартак» начнёт всё выигрывать, а другие терять очки — всё может быть. Не будем загадывать. Это же всегда интрига.

Достойный ли Карпин тренер сборной России и готовы ли Батраков и Кисляк к Европе

— Другой близкий вам клуб — «Динамо». Можно было спрогнозировать, что с Гусевым команда так ярко войдёт в весну?

— Никто не предполагал, что так ярко. Все надеялись, что команда выправится и уйдёт из опасной зоны. Состав-то тоже достаточно неплохой. Просто что-то не клеилось в первой части сезона. Рад, что остановились на Гусеве. Можно провести небольшую параллель с Семаком. Разница в том, что Гусев никуда не уезжал на самостоятельную работу, но он работал с Личкой, Йокановичем, Карпиным. Он был не просто в тренерском штабе, а работал первым помощником и на многое влиял. Думаю, Гусев многое почерпнул от этих тренеров.

Давайте не делать поспешных выводов по первым встречам. Хотя видно, что команда играет, обрела уверенность и раскрепощённость. Мне просто радостно, что российский тренер возглавляет наш большой клуб и показывает неплохие результаты в начале весенней части. Пожелаем ему дальнейших успехов, чтобы всё сложилось хорошо и Гусев подписал полноценный контракт на три года как минимум, чтобы за это время клуб что-то выиграл.

— Почему в «Динамо» не получилось у Карпина?

— Вижу тут один момент — совмещение. Я категорически против совмещения.

— Но вы тоже совмещали.

— Да, я тоже прошёл через это. Не длинный этап, а маленький. Я возьму таких корифеев, как Валерий Георгиевич Газзаев — у него была проблема, когда возглавлял ЦСКА и сборную России. Говорят, что у Романцева в одно время получалось, однако там играло столько спартаковцев! Лобановский вообще переезжал в Новогорск со своей командой из Киева. Там было не 11, а 15 футболистов «Динамо» Киев в национальной команде. Совсем другие времена.

Карпин дал результат с «Ростовом» при небольшом финансировании. Команда играла в футбол. Просто в «Динамо» нужно было время, чтобы всё построить под себя. Представьте, что Карпин с командой проходит неудачный отрезок, а потом – пауза. В итоге на две недели он уезжает в сборную, а остаются помощники. Но помощники — не главный тренер. Когда он работает в клубе, он должен следить за кандидатами в национальную команду, общаться с ними, созваниваться. А у него задача — подготовить команду к игре чемпионата. Думаю, совмещение не позволило Карпину добиться хороших результатов с «Динамо».

— Карпин подходящий тренер для национальной команды?

— Да. Сейчас мы не можем определить уровень сборной, потому что играем с не самыми сильными соперниками. Не играем в отборочных играх на большие турниры. Как тут сказать? Если бы были отборочные матчи и был бы какой-то результат, мы бы могли по нему судить. Можно проиграть 10 товарищеских игр, а потом выиграть в официальных матчах. Или наоборот, как это было в советское время. Сборную СССР даже называли чемпионом мира по товарищеским матчам: мы обыгрывали бразильцев, французов и другие ведущие сборные. Однако как только доходило до официальных матчей, иногда не могли попасть в финальную часть.

— Вы отметили сегодняшнее молодое поколение. Можете сравнить его с поколением, которое тренировали вы в молодёжной сборной?

— Это всегда занятие неблагодарное (смеётся). Ветераны всегда говорят: «Вот в наше время… Мы играли!» Всякое поколение хорошее. То поколение было просто великолепным. Я работал с командой, из которой потом 16 человек играли на хорошем уровне и добилось лучшего результата в истории российского футбола, заняв третье место на Евро-2008. Я горжусь тем, что ни один игрок того возраста не был не замечен. Не было такого, что в 2008 году поехал кто-то, кто не привлекался в молодёжную сборную. Все ребята того возраста прошли через молодёжную сборную.

Передо мной тогда стояло две задачи — воспитать футболистов для национальной команды и побороться за попадание в финальную часть чемпионата Европы. Конечно, хочется выигрывать, но иногда в молодёжном футболе есть команды, которые выигрывают абсолютно всё, а потом в основную команду взять некого. Командой сильны, а сами по себе не сильные игроки. То поколение потрясающее, играло на высочайшем уровне. Многие поиграли в Англии и Германии. У сегодняшнего поколения немного другая ситуация.

Не забывайте о том, что сейчас в чемпионате очень хорошие зарплаты. Ехать на такие же, может, ещё и на меньшие деньги в другую страну не имеет никакого смысла. Ты должен переехать в другую страну, начать изучать иностранный язык, приспособиться к менталитету. Уровень футбола достаточно высокий — ты постоянно будешь под микроскопом. В своей стране ты будешь спокойно играть, разговаривать на своём языке, быть в кругу друзей и семьи, получать такие же деньги. Я понимаю, если бы наших футболистов приглашала «Барселона», «Реал» или «ПСЖ», как в случае с Сафоновым. Конечно, это шаг вперёд и в материальном, и в футбольном плане.

— А тогда с зарплатами всё было иначе?

— Аршавин не получал в «Зените» таких денег, какие ему предложили в «Арсенале». То же самое с Жирковым в ЦСКА и «Челси» или с Павлюченко в «Спартаке» и «Тоттенхэме». Тогда в российском футболе были хорошие зарплаты, но игроки ехали в топ-клубы, а не в какие-то середняки.

— Очевидно, что главные таланты российского футбола сейчас — Батраков и Кисляк. Они бы играли бы в вашей молодёжке?

— Мне ещё очень нравится Глебов. Эти ребята обладают индивидуальными качествами. Они бы играли не только в моей молодёжке, но и сейчас являются теми, кто соответствует серьёзному уровню и могли бы играть в хороших европейских командах, грандах. У них есть скорость, качество обводки один в один, работоспособность. Они бы могли играть в ведущих европейских клубах.

— Какой совет дали бы юным футболистам?

— Самое важное — любовь к своему делу. Очень важны характер и трудолюбие. За счёт этих качеств можно достичь больших высот. В любом поколении было много талантливых футболистов, и некоторым не хватало трудолюбия. А люди, которые не обладали какими-то сверх качествами, добивались высот за счёт трудоспособности и характера. Очень важно иметь качества. Нужно быть готовым к неудачам и разочарованиям. Неудачи закаляют и прокладывают путь к большим победам.