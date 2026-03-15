«Акрон» прервал серию из четырёх поражений в РПЛ — второй мяч Артёма было уже не отменить. Но как же гостей подставил Силва.

Мелкадзе в огне — снова тащил «Ахмат» Черчесова к победе. Но в концовке случился Дзюба!

Воскресную программу 21-го тура Мир РПЛ открыл матч в Самаре — «Акрон» против «Ахмата». Получилось событийно.

Команды подошли к встрече в совсем разном состоянии. «Акрон» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ и оказался в опасной близости от зоны стыков. «Ахмат», напротив, не проигрывал в турнире в течение четырёх туров — три победы, одна ничья. На этом отрезке команда Станислава Черчесова прихлопнула и московское «Динамо» (2:1), и ЦСКА (1:0). «Локомотив» спасся с 0:2, но набрал только одно очко.

В стартовом составе «Акрона» появился вратарь Игнат Тереховский. Для 19-летнего футболиста это дебют в РПЛ. Ранее он трижды вышел на поле во встречах Фонбет Кубка России. На этот раз парень получил шанс в связи с травмами Виталия Гудиева и Александра Васютина.

Черчесов сильно удивил — лидер «Ахмата» Лечи Садулаев остался в запасе. Возможно, сказался переход грозненского клуба на схему с тремя центральными защитниками. Ещё одно предположение — Лечи не выпустили в старте из-за соблюдения поста в месяц Рамадан. При таком раскладе игрок не ест и не пьёт до заката солнца. Также впервые в основе появились Даниил Хлусевич и Джамалутдин Абдулкадыров.

«Акрон» создал первый момент ещё до того, как команды отбегали 10 минут. Стефан Лончар оказался первым на отскоке, но не положил как следует корпус — мяч прошёл выше створа. Черногорец был очень нацелен на чужие ворота в первой половине. В одном эпизоде вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов с большим трудом перевёл мяч на угловой.

Грозненский клуб ответил в середине первого тайма. Сначала воротам Тереховского угрожал Сергей Пряхин. Экс-игрок «Балтики» зарядил в ближнюю девятку — вратарь отправил мяч на стандарт. А вот он оказался голевым. Максим Самородов навесил, Георгий Мелкадзе головой попал в ближний угол. Нападающий забил во втором матче РПЛ подряд — он очень хорош на весеннем отрезке. Не зря, видимо, его включили в расширенный состав сборной России на мартовские встречи.

«Акрон» ответил в концовке первой половины. Беншимол сделал всё красиво, однако Ульянова и «Ахмат» спасла штанга. В итоге клуб из Тольятти завершил тайм с чуть более высоким показателем xG — 0,66 против 0,28. Но на перерыв команды ушли с преимуществом грозненского клуба по счёту.

На старте второй половины Исмаэл Силва подставил «Ахмат». Легионер срубил Дмитрия Пестрякова — жёлтая карточка, которая стала для бразильца второй. Во-первых, Силва оставил грозненскую команду вдесятером. Во-вторых, он точно пропустит следующий матч с «Ростовом» из-за дисквалификации. А ведь совсем недавно он не играл с «Локо» из-за перебора карточек. Черчесову пришлось убирать с поля Самородова — вместо него появился Мануэл Келиану.

В середине тайма мяч оказался в воротах Ульянова. Артём Дзюба воспользовался пасом Максима Болдырева и красиво перебросил голкипера. Дзюба отпраздновал, как на ЧМ-2018, поблагодарил партнёра за пас, а потом вмешался VAR. Повтор показал, что Артём всё-таки залез во «вне игры». Отмена гола. Был момент и у Беншимола, когда он зарядил выше перекладины после скидки от Дзюбы.

После этого Артём покатил на вышедшего на замену Никиту Базилевского, но молодой игрок пробил прямо по центру ворот. Да, всё равно получилось достаточно опасно, однако Ульянов перевёл мяч на угловой. И всё-таки стандарт привёл к голу в ворота «Ахмата»! Дзюба понял, что лучше выступить не в роли ассистента, а в статусе завершителя. Артём головой подрезал мяч в угол после подачи Пестрякова — 1:1. Абдулкадыров полностью проиграл борьбу Дзюбе на стандарте. Шестой гол Артёма в этом сезоне РПЛ!

Пестряков заходил на второй голевой пас, но Беншимол из убойной позиции пробил мимо створа в добавленное время. В итоге не победили ни те, ни другие. А Садулаев так и не появился на поле.

«Акрон» прервал серию поражений в РПЛ, а «Ахмат» снова не проиграл и ещё больше оторвался от зоны стыковых встреч.