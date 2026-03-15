Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Пари НН — Крылья Советов — 3:0, обзор матча 21-го тура РПЛ, видео голов, Олусегун, Тичич, Лесовой, 15 марта 2026

График «Краснодара» и «Зенита»! «Пари НН» грохнул конкурента и впервые победил так крупно
Кирилл Закатченко
«Пари НН» — «Крылья Советов» — 3:0, обзор матча
«Крылья Советов» снова проиграли в Нижнем Новгороде.

21-й тур Мир РПЛ подарил нам важнейший матч с точки зрения борьбы за выживание. В Нижнем Новгороде зарубились две команды из нижней части таблицы — «Пари НН» и «Крылья Советов».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Олусегун – 29'     2:0 Вешнер Тичич – 45+2'     3:0 Лесовой – 90+3'    

Хозяева одержали три победы в четырёх предыдущих турах, но перед встречей всё равно находились в зоне прямого вылета. «Крылья» были в зоне переходных матчей, хотя в прошлом туре справились с махачкалинским «Динамо» (2:0). Для самарского клуба поездки в Нижний Новгород — тяжёлое испытание. Там «Крылья» ни разу не выиграли в четырёх предыдущих встречах (одна ничья, три поражения).

Если вы пропустили первую половину первого тайма, то не пропустили ничего. В целом практически не было никаких моментов, за исключением дальнего удара Доминика Ороза. Мяч прошёл рядом со штангой, но, похоже, Никита Медведев всё контролировал. А потом «Пари НН» ответил плотным ударом Максима Шнапцева — Сергей Песьяков отразил на угловой.

Дальше включился VAR. Это уже привычное дело. Гонсало Рекена попал ладонью по лицу Свену Каричу — судья Игорь Капленков указал на «точку» после того, как сгонял к монитору. Олакунле Олусегун уверенно реализовал пенальти — пробил по центру, а Песьяков завалился в угол. Второй гол нигерийца на весеннем отрезке в РПЛ.

В добавленное время «Крылья» устроились на 0:2. Гол получился курьёзным. Конечно, отметим скоростной забег Ренальдо Сефаса, который невероятно легко удрал от Сергея Божина. Да, никто из футболистов «Пари НН» не замкнул прострел, однако дальше начудил всё тот же Рекена. Он выбил прямо в Луку Тичича, а мяч оказался за линией ворот. Словенец ничего особенного не сделал — просто отвернулся в момент удара соперника. Тайм, который Рекена наверняка хотел бы стереть из памяти.

На старте второй половины Песьяков ещё несколько раз вступил в игру. Опытный вратарь самарской команды отразил удары Адриана Бальбоа и Сефаса. Чуть позже уругваец запустил выше створа после того, как оказался первым на добивании.

«Пари НН» разгромил «Крылья Советов»

Фото: ФК «Пари НН»

Концовка запомнилась забавным эпизодом. Шнапцев потерял бутсу после единоборства с Кириллом Печениным. Вратарь самарского клуба Сергей Песьяков попытался выкинуть обувь за пределы поля, однако немного не добросил. Медведев справился с ударом Владимира Игнатенко, а спустя несколько секунд Егор Смелов отобрал и разогнал контратаку, которую завершил Даниил Лесовой. Это разгром! Хозяева впервые победили в сезоне с такой разницей в счёте. «Крылья Советов» проиграли в Нижнем Новгороде в четвёртый раз подряд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Пари НН» благодаря этой победе (она стала четвёртой в пяти прошедших турах) покинул зону прямого вылета — теперь там оказался «Оренбург». Команда Алексея Шпилевского догнала «Крылья Советов» по очкам, но оба соперника ещё не вылезли за пределы зоны стыков. На отрезке в пять предыдущих туров нижегородский клуб делит первое место по очкам с «Зенитом» и «Краснодаром». Невероятная борьба за выживание! Концовка сезона обещает быть очень горячей.

Как выглядит таблица РПЛ
