Бруну побил рекорд Бекхэма! А «МЮ» разделался с претендентом на топ-5 АПЛ

Если вам давно не хватает уверенных матчей «Юнайтед», это был именно такой.

Встреча «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» – одна из ключевых игр в борьбе за место в следующем сезоне Лиги чемпионов. При этом у команды Майкла Кэррика в целом позитивная тенденция в 2026 году, а вот парни Унаи Эмери, наоборот, собирают очки ощутимо хуже, чем в первом круге.

Матч между третьей и четвёртой командой начался неспешно. Обе раскачивались, и в начале игры отметить можно разве что задумку «Виллы» при штрафном на 11-й минуте. Макгинн изобразил, что будет бить по мячу, но пробежал мимо него, и на этом его роль в эпизоде не закончилась. Шотландец тут же рванул блокировать Диалло, однако из этого получился только фол в пользу «МЮ».

Затем уже пошли моменты. Причём все – у ворот «Виллы». Сначала Мингс придержал за футболку того же Диалло, но на пенальти это не тянуло. Через пару минут в штрафной завалили уже Каземиро, а Амад опасно пробил головой – лучший момент первого тайма. Хотя нет. Вот лучший:

Бруну вырезал отличную передачу в штрафную, а там Дало так же классно обработал мяч первым же касанием. Только вот затем португальский защитник пробил сильно выше ворот. «МЮ» смотрелся лучше в первом тайме, однако голов в этой встрече до перерыва не было, как и в других параллельных матчах АПЛ.

Во втором тайме игра продолжилась по такому же сценарию. Опасно бил Диалло, а затем – Мбемо. И только на 52-й «МЮ» всё-таки открыл счёт. Всё получилось максимально просто: навес Бруну с углового и удар Каземиро идеально в дальний угол. Получилось вполне по игре. А для Фернандеша это уже 15-й ассист в нынешнем чемпионате (рекорд за сезон АПЛ – 20 голевых у Анри и Де Брёйне). Для «МЮ» это повторение рекорда. У Бекхэма в сезоне-1999/2000 тоже было 15 ассистов.

После гола «МЮ» начали появляться моменты и у «Виллы». Сначала опасно бил Онана, однако Ламменс отбил. И буквально в следующей атаке гости отыгрались – точно ударил Баркли, который впервые в этом сезоне АПЛ вышел в основе. Гол проверяли на VAR больше двух минут. Было и попадание мяча в руку, и фантастически близко к офсайду, но взятие ворот засчитали.

Реакция «МЮ» впечатлила. Хозяева выдали отрезок с классной самоотдачей, стелясь в подкатах. В результате победный гол пришёл-таки к «МЮ» достаточно быстро. И снова ассист остался за Бруну (есть новый рекорд «МЮ» по голевым), а завершил атаку Кунья точным ударом низом – 2:1. Интересно, что, даже ведя в счёте, тренер «Юнайтед» выпустил Шешко – и тот тоже отличился! Воспользовался отскочившим мячом в штрафной и пробил с разворота.

Получилась уверенная победа «МЮ» – даже больше по игре, чем по счёту. Хотя нужно помнить, что «Вилла» тратит силы ещё на ЛЧ, и поэтому не была настолько свежей в конце матча. Учитывая поражение «Астон Виллы» и «Челси» команда Кэррика значительно повысила свои шансы на место в топ-5 АПЛ по итогам сезона. Теперь отрыв от шестой строчки составляет шесть очков.