Рафинья выдал первый хет-трик за полтора года! Но главным героем «Барсы» стал даже не он

У «Барселоны» сегодня проходят выборы президента. Но чисто футбольные дела клуба тоже важны: скоро проводить ответный матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом», а тут в гости приехала «Севилья». Именно она разгромила «Барсу» в первом круге (4:1). Нужно было и как следует отомстить, и по возможности поберечь лидеров.

Обе задачи каталонцы с блеском решили. Причём особо не напрягаясь.

В запасе остались Ямаль с Фирмином. А компанию им наконец-то составил Гави – спустя аж 204 дня отсутствия. В старте же вышел не только Барджи, но и 18-летний правый защитник – воспитанник «Ла Масии» Эспарт, уже проведший несколько минут в ЛЧ.

Ещё там оказался Канселу. Как раз португалец заработал пенальти в первой же интересной атаке! Рафинья отдавал ему пяткой, что привело к фолу Соу, а затем сам же и реализовал 11-метровый красивой «паненкой». Левандовски наверняка оценил: поляк в первом круге смазал с «точки» при счёте 1:2, и возможная ничья трансформировалась в разгромное поражение.

Один пенальти – хорошо. А как насчёт двух? Причём за первые 20 минут. Второй тоже заработал Канселу! Кармона подкатился под него и выставил неопорную руку, встретив ей мяч. Судья сначала на это не отреагировал. Однако VAR вмешался. Рафинья со второго подхода не стал ничего выдумывать, хладнокровно и хлёстко пробив влево.

Игра рукой Кармоны Фото: Кадр из трансляции

Ещё мощно с дуги штрафной заряжал Ольмо – Влаходимос справился. Неплохой шанс выстрелом выше цели загубил Левандовски. При этом не сказать, что «Барселона» изо всех сил летела вперёд. Скорее, действовала в эконом-режиме. Откровенно провисал правый фланг: всё-таки Барджи – ни разу не Ямаль, Эспарт – не Кунде. «Севилья» тоже не блистала, за основное время первого тайма наработав всего на 0,1 ожидаемого гола.

А «Барсе» и не нужно было рвать жилы. На 38-й минуте произошёл новый раскат: Берналь остался без опеки на левом краю и прострелил в центр штрафной, где Ольмо без малейшего сопротивления отправил мяч под правую штангу. Как на тренировке.

На перерыв вообще могли уйти при 4:0, однако Левандовски неточно замкнул подачу всё того же Дани. А ушли при 3:1. «Севилья» всё-таки огрызнулась: Хуанлу подал, Осо изящно пальнул с лёта в дальний угол. Потерял автора гола как раз Эспарт. Только в целом это мало что меняло. Как и три замены у севильцев в перерыве.

Ханс-Дитер Флик на второй тайм сменил Педри на Фермина. Как раз он и ушёл от Соу, позволив Рафинье через рикошет от Гуделя оформить хет-трик. Возможно, легчайший за карьеру. И первый за «Барселону» с октября 2024 года: в прошлом сезоне огорчал так «Баварию» (4:1) с «Вальядолидом» (7:0).

«Барселона» празднует третий гол «Севилье» Фото: David Ramirez/Soccrates/Getty Images

4:1 – отлично, да же? Нет, мало! «Барсе» так точно. Левандовски увёл за собой двоих соперников, а Канселу рванул по флангу, убрал с пути Гуделя, переложил под правую ногу и устроил расстрел левой. Пожалуй, именно португалец – главный герой матча. Даже несмотря на голы Рафиньи.

Статистический портал Sofascore насчитал у каталонцев семь голевых моментов. Ещё один уже по классике запорол Левандовски. Если не учитывать промахи Роберта, реализация «Барсы» сегодня – что-то с чем-то.

В концовке Флик дал поиграть Араухо, Касадо, Ямалю и напоследок, конечно, Гави. Полузащитнику благородно вручили капитанскую повязку. Его выход трибуны встретили овацией. А Рональд даже едва не отличился с подачи Рафиньи, однако пробил головой выше перекладины.

Разгром в первом круге официально отомщён. Пусть Соу и сократил разницу на 90+2-й минуте. Плюс три во встрече и плюс четыре в таблице – шикарно. Ещё и отдохнули все стартовые игроки после выезда в Англию, кроме Жоана Гарсии, Мартина, Кубарси и Левандовского. Но в среду с «Ньюкаслом» так просто уже не будет.