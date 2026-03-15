«Локо», что с тобой?! «Рубин» разнёс и москвичей — просто «палачи» топ-клубов!

21-й тур Мир Российской Премьер-Лиги завершился неожиданно крупной победой «Рубина» над «Локомотивом». Болезненное поражение команды Михаила Галактионова в «золотой» гонке! Казанцы прервали шестиматчевую беспроигрышную серию железнодорожников в чемпионате.

Команда Франка Артиги сыграла с «Локомотивом» без штатных нападающих. Центрфорварды «Рубина» продолжают выбывать один за другим: Даку, Шабанхаджай, теперь – Сиве. На острие атаки испанский тренер поставил зимнего новичка, полузащитника Грипши. Албанцу уже в дебюте встречи сильно досталось от Ньямси (подменявшего травмированного Монтеса), которому повезло избежать предупреждения за грубый фол. Вообще, этот эпизод словно отражал настрой железнодорожников. «Локомотив» очень агрессивно начал матч, давил, включался в высокий прессинг и контрпрессинг.

Впрочем, сегодняшний «Рубин» не хочет просто так отдавать мяч и территорию. Соперники мощно зарубились – было много стыков и фолов. А чего не было, так это ударов и опасных моментов. Не только команды мешали друг другу, но и газон казанского стадиона, так что мяч застревал между штрафными. В этом плане игра при всей своей интенсивности напоминала предыдущую между «Рубином» и «Краснодаром». Тем не менее в середине тайма казанцы реализовали первый же голевой момент.

Это гол пришёл со стандарта. Ненахов сфолил на Безрукове, заработав жёлтую карточку (четвёртую за сезон – следовательно, в любом случае заработал бы дисквалификацию на следующий тур), а после подачи хозяевам повезло с парой отскоков. Центральный защитник Вуячич, оставшийся без опеки на линии вратарской, переправил мяч в сетку. Капитан забил за «Рубин» впервые за 89 встреч.

А Ненахов не доиграл даже до перерыва. Безруков допёк железнодорожника своими рывками – и на 44-й минуте правый защитник заработал вторую жёлтую карточку за невольный фол на казанце. Так закончился неудачный для «Локо» тайм. Первый удар по воротам «Рубина» команда Галактионова нанесла только на 36-й минуте. Единственный голевой момент создала благодаря угловому, когда мяч после удара Ньямси головой приземлился на перекладину.

После перерыва «Локомотив» вынужден был отыгрываться в меньшинстве. Галактионов выпустил нового флангового защитника Сильянова, пожертвовав Бакаевым. Оставил схему 4-4-1. В течение 10 минут не было ни моментов, ни ударов, а потом «Рубин» опять использовал первый же шанс! Ещё один стандарт реализовали хозяева – угловой с правого фланга. Тесленко отклеился от Фассона и поразил цель ударом от перекладины. По поводу легитимности гола были вопросы, VAR проверял эпизод. Повтор показал, что Тесленко не играл рукой, которую, к счастью для казанцев, держал сам Фассон.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Рубин» побеждал не без доли везения, тем не менее команда Артиги заслужила свою удачу. Пока испанский тренер ничего не сломал, зато добавил что-то своё с точки зрения развития атак. «Локо» мог вернуть интригу, когда Руденко открылся под заброс за спины и вылетел один на один. Но здорово сыграл Ставер – сократил дистанцию. Форвард пробил прямо во вратаря. А за 20 минут до конца вышедший на замену Кузнецов добил красно-зелёных. Сам же Даниил прессингом заставил ошибиться Фассона, после чего завершил комбинацию с участием Грипши, Ходжи и Безрукова. Покатил между ног Митрюшкину.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Нельзя сказать, что «Локомотив» развалился вдесятером – просто «Рубин» был невероятно эффективен. В концовке на поле появился Вера, так что в этот вечер против команды Артиги сыграли почти все лидеры его прошлогодних «Химок» (включая Руденко и Бакаева). Не хватало только нападающего Заболотного, который теперь в «Спартаке». Аргентинский новичок железнодорожников никак не повлиял на игру. Москвичи завершили матч всего с двумя ударами в створ и с показателем 0,45 по xG. «Локо» потерпел и крупное, и сухое поражение.