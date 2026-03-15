Рекорд Собослаи по голам со штрафных! Но Ришарлисон украл победу «Ливерпуля» в дикой игре

«Тоттенхэм» продолжает существовать в условиях кадрового апокалипсиса. На этот раз команда не могла рассчитывать сразу на 12 футболистов. В результате в основе пришлось дебютировать 19-летнему новичку Соузе. У «Тоттенхэма» оказалось несколько свободных мест в заявке. На скамейке было на три полевых игрока меньше, чем у «Ливерпуля». Из этих пяти человек – Коло Муани, Симонс и три 19-летних юниора.

Для настолько проблемного клуба (и по составу, и по результатам) «Тоттенхэм» не так плохо смотрелся на «Энфилде». Даже создал несколько полумоментов, но на 20-й минуте тот самый Соуза сфолил у своей штрафной, и к мячу подошёл Собослаи. Венгр шикарно бьёт с точки в этом сезоне. Возможно, лучше всех в топ-лигах (подробнее тут), и на этот раз он снова забил прямым ударом с точки. Уже в четвёртый раз за сезон АПЛ – это рекордный показатель для «Ливерпуля».

Правда, тут уместнее не восхищаться полузащитником «Ливерпуля», а задавать вопросы вратарю «Тоттенхэма». Викарио ещё не так давно казался одним из лучших киперов АПЛ, однако в этом сезоне он выглядит так же невзрачно, как и вся команда. Вот и на этот раз пропустил удар, который шёл далеко не в угол – на удобной высоте и минимум в метре от штанги. Для такого расстояния это, безусловно, ошибка. Тем более что удар пришёлся в ближний.

Правда, за сейв на 36-й минуте в более сложной ситуации Викарио можно многое простить. Ладно, не многое, но кое-что. Гакпо бил точно в угол, однако вратарь перевёл мяч в штангу. А концовка тайма осталась за гостями. Дважды головой бил Ришарлисон. Видимо, нужно было ударить в падении через себя, тогда бы зашло.

Во втором тайме игра оказалась ещё более раскрытой. Ришарлисон продолжал получать моменты для удара – в том числе запорол практически выход один на один, хотя там на нём всё-таки висел соперник. Нгумоа старался не отставать в плане ударов. Бил, пока его не заменили на 64-й минуте. Трибуны стоячими аплодисментами проводили 17-летнего вингера.

В середине второго тайма игра шла уже совсем без центра поля. Моменты возникали один за другим. Удивительным образом судья ошибочно не дал «Ливерпулю» два 100-процентных угловых. И когда казалось, что «Ливерпулю» и так хватит для победы, «Тоттенхэм» сравнял счёт. На 90-й минуте Ришарлисон решил, что очередной момент всё-таки можно и реализовать для разнообразия, и покатил мяч в угол. «Ливерпуль» ещё мог вытащить этот безумный матч на 90+5-й минуте, но Экитике не смог завершить атаку «четыре в два».

«Ливерпуль» даже после этой неудачи сохранил место в топ-5 из-за поражения «Челси». А что касается «Тоттенхэма», то он благодаря этой ничьей на одно очко оторвался от зоны вылета. Была далеко не нулевая вероятность, что это последний матч для Тудора в качестве главного тренера «Тоттенхэма», однако теперь с его отставкой, видимо, повременят.