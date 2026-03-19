Первый вылетевший из РПЛ уже определён. История доказывает — у «Сочи» нет шансов спастись

С таким количеством очков за девять туров до финиша не выживал никто. Хотя математически шансы на сохранение в элите у клуба остаются.

«Сочи», потерпев поражение от «Краснодара», приблизился к вылету из элиты. После 21 тура у команды Игоря Осинькина, занимающей 16-е место, всего девять очков. Отставание от зоны стыков – уже 11. Кажется, с первым неудачником сезона Мир РПЛ всё ясно. Каковы шансы сочинцев на чудесное спасение? В истории российских чемпионатов было только три случая, когда команда набирала девять или менее очков в 21 матче. Вот чем это заканчивалось для аутсайдера.

«Шинник» в сезоне-2006: дошло до драки капитана с болельщиками

Последний такой случай, когда команда не взяла и 10 очков, пройдя более двух третей дистанции, был 20 лет назад. Тогда в безнадёжного аутсайдера превратился «Шинник». После 21 тура ярославская команда, как и сегодняшний «Сочи», набрала девять очков. Отставала на шесть от «Торпедо» и на восемь — от другого московского клуба «Динамо», которое находилось на спасительной, 14-й строчке.

Вообще, «Шинник» после возвращения в высшую лигу в 2003 году воспринимался как крепкий середняк элиты на протяжении нескольких сезонов. Даже в еврокубок попадал, пусть это и был всего лишь Кубок Интертото. В 2003-м ярославцы под руководством Александра Побегалова финишировали в топ-5, затем при Олеге Долматове занимали шестое и девятое места.

Олег Долматов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако сезон-2006 превратился в бесконечный кошмар для «Шинника» и его болельщиков. Единственную победу команда одержала в 7-м туре, переиграв дома «Крылья Советов» – 1:0. Кроме того, к концу сентября (то есть после 21 тура) в активе ярославцев было шесть ничьих. Четыре нулевых – с «Амкаром», «Ростовом», «Рубином» и «Сатурном», а также две со счётом 1:1 – с «Динамо» и «Торпедо». Причиной кризиса стала смена собственника. Из-за ухода основного спонсора «Шинник» вообще рисковал не получить лицензию на участие в чемпионате. Клуб всё же собрал нужный бюджет благодаря содействию губернатора Анатолия Лисицына, но потерял в межсезонье целую группу ведущих игроков.

После победы над «Крыльями» команда выдала длительную безвыигрышную серию. На усиление в летнее окно особых средств не было. «Мы ищем игроков – но либо бесплатных, либо тех, которые стоят максимум 300 тысяч», – признавался Долматов. Опытный тренер ушёл в отставку после 18-го тура, и ярославцы доигрывали сезон с его бывшим ассистентом Борисом Гавриловым.

До финиша «Шинник» доезжал на автопилоте, никто не верил, что получится спастись. Ярославцы добыли только две ничьих со счётом 1:1, причём неожиданно притормозили «Спартак». Ещё поделили очки с «Торпедо». Остальные семь матчей проиграли – «Ростову» (1:6), «Крыльям Советов» (0:2), «Лучу-Энергии» (1:3), нальчикскому «Спартаку» (1:2), «Локомотиву» (0:1), «Рубину» (1:5) и «Зениту» (1:2). Дошло до того, что капитан «Шинника» Александр Ширко после оскорблений с трибун полез в драку с собственными болельщиками. Команда так и осталась последней.

«Ротор» в сезоне-2004: победная и беспроигрышная серии на финише не помогли выжить

Двумя годами ранее столь же печальное зрелище представлял собой «Ротор». После 21 тура у волгоградцев тоже было девять очков. У «Кубани» и московского «Динамо», которые занимали 14-15-е места, – на 10 больше. Единственную победу к началу сентября команда одержала над «Крыльями Советов» (3:2 дома). Причём ещё на старте чемпионата, в середине марта – во 2-м туре. Потом «Ротор» выдал безвыигрышную серию из 19 матчей. Она включила в себя шесть ничьих. Волгоградцы сыграли 1:1 с «Кубанью», «Рубином», «Амкаром» и «Москвой» и 2:2 — с «Локомотивом» и тем же «Амкаром».

Для города это была трагедия, ведь в 1990-е его любимый «Ротор» боролся за чемпионство и стабильно участвовал в еврокубках. Но в 2000-х начался закат одной из лучших команд России. Финансовые возможности уже не позволяли волгоградцам замахиваться на что-то более серьёзное, нежели борьба за выживание. Более того, безденежье привело к катастрофе – после вылета в сезоне-2004 клуб потерял профессиональный статус.

Владимир Файзулин Фото: ФК «Ротор»

В том году «Ротор» устроил круговорот тренеров. Команда стартовала в марте под руководством Владимира Файзулина. В апреле его ненадолго сменил Юрий Марушкин, пока в конце месяца клуб не договорился с Валерием Ярёмченко. Однако и этот специалист продержался только до лета. В июне волгоградцев опять возглавил Марушкин, а в июле в команду вернули Файзулина. С ним и доиграли сезон. Причём как доиграли! За девять туров «Ротор» набрал больше очков, чем за весь чемпионат до того.

С 22-го по 24-й тур аутсайдер из Волгограда неожиданно одержал три победы подряд – над «Сатурном» (1:0), «Локомотивом» (1:0) и «Ростовом» (3:2). «Ротор» сократил отставание от 14-го места всего до четырёх очков. Появилась реальная надежда на выживание. Уже не молодой Валерий Есипов тащил команду из последних сил – стал её лучшим бомбардиром с 10 голами.

Затем волгоградцы перестали побеждать, тем не менее продлили беспроигрышную серию. Выдали четыре ничьих подряд – с «Аланией» (1:1), «Кубанью» (1:1), «Спартаком» (1:1) и московским «Динамо» (0:0). Отставание от 14-й строчки оставалось прежним – четыре очка. Однако два поражения на финише — от «Крыльев Советов» (0:1) и «Зенита» (2:5) — приговорили команду Файзулина. «Ротор» финишировал 16-м.

«Тюмень» в сезоне-1998: установила антирекорд, но испортила праздник «Зениту»

Самый тяжёлый случай – «Тюмень» из сезона-1998. После 21 тура судьба команды была уже фактически предрешена. Сибиряки замыкали таблицу с четырьмя очками, которые набрали на старте чемпионата, в апреле. Тогда они одолели дома московское «Динамо» (2:0) и сыграли вничью с «Жемчужиной» (0:0) в Сочи. После этого «Тюмень» выдала серию поражений, затянувшуюся на 18 матчей.

Интересно, что, несмотря на провальное выступление команды, её весь сезон возглавлял один тренер – Александр Игнатенко. Впрочем, вряд ли нашлось бы много желающих сменить его. У «Тюмени» просто не было денег. Незадолго до старта сезона-1998 ушёл из жизни гендиректор и главный покровитель клуба Вениамин Башарин. Новое руководство не смогло найти средств для нормального существования команды.

У «Тюмени» копились долги, клуб покидали основные игроки. В летнее окно ситуация дошла до крайней точки — пришлось подтягивать молодёжь из Второй лиги. Случались и совсем позорные поражения: например, два от «Спартака» со счётом 0:6 дома и 0:7 – в гостях. А от «Зенита» тюменцы получили на своём поле пять мячей (0:5). У Игнатенко опускались руки, он пытался подать в отставку, однако тренера отказывались увольнять.

Матч «Тюмени» Фото: ФК «Тюмень»

Удивительно, но в 22-м туре «Тюмень» внезапно одержала свою вторую и последнюю победу в том чемпионате. Выдала голевую феерию в домашнем матче с «Балтикой» (3:2), причём по ходу встречи выигрывала с крупным счётом. После этого энергия у сибиряков снова иссякла – команда Игнатенко проиграла семь раз подряд. И тем не менее громко хлопнула дверью в последнем туре.

«Тюмень» завершала чемпионат матчем с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Хозяевам требовалась победа, чтобы выйти в еврокубки. Город готовился отмечать успех, так как никто не сомневался, что аутсайдера раскатают. «Зенит» атаковал на «Петровском» все 90 минут, не слезал с ворот сибиряков, но голкипер Григорий Соколовский, проводивший свой единственный полноценный сезон в элите (ещё трижды он сыграл в 1992 году), выдал лучший перформанс в карьере. Он тащил всё! Матч сенсационно закончился со счётом 0:0 – Соколовский выдал первый «сухарь» в чемпионате. «Зенит» из-за этой ничьей остался бы без еврокубков, если бы весной 1999-го не завоевал Кубок России.

«Тюмень» же финишировала с восемью очками. Заняла 16-е место и выбыла в Первую лигу, где, к слову, тоже не задержалась. Команда Игнатенко установила антирекорд лиги — как по набранным очкам, так и по количеству пропущенных мячей (89).