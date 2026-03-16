Сперцян, Педро, лучший бомбардир лиги или универсал «Рубина». Кто лучший 21-м туре РПЛ?

21-й тур МИР РПЛ ярко завершился двумя разгромами. Уже ждём следующий, а пока традиционно вместе с вами выбираем лучшего футболиста Премьер-Лиги за последние выходные. Только один из восьми матчей закончился ничьей, а в нашем голосовании её точно не будет.
Брайан Хиль («Балтика»)
После матча в Калининграде обсуждается заруба главных тренеров команд. И как-то забывается, что всё решил гол Хиля. Да, отчасти ему повезло. Дмитрий Баринов неудачно выбил мяч, а Матеус Рейс вчистую проиграл единоборство. Но ведь и Брайан всё сделал красиво — отобрал, удрал и прокинул мяч мимо Игоря Акинфеева. Привет, чистое первое место в списке лучших бомбардиров сезона (12 голов). Сальвадорец был самым нацеленным на ворота ЦСКА — четыре удара (три — в створ). Хиль получил 22 передачи — третий показатель в команде. Плюс у него две успешные обводки, один отбор и два перехвата.
Руслан Безруков («Рубин»)
Универсал казанцев мало играл под руководством Рашида Рахимова. Да и при Франке Артиге просидел в запасе в матче с махачкалинским «Динамо». Зато встречи с лидерами российского футбола, «Краснодаром» и «Локомотивом», начал с первых минут. И помог «Рубину» добыть две победы. Безруков как следует затерроризировал Максима Ненахова, уже в первом тайме посадив его сначала на первую жёлтую, а потом и на вторую. Одно из этих нарушений привело к голевому стандарту. Ассист на третий гол тоже сделал Руслан, покатив на Даниила Кузнецова. Три удара и пять выигранных единоборств из семи — тоже про Безрукова.
Игор Вуячич («Рубин»)
Пожалуй, главную сенсацию тура сотворил «Рубин». Не просто победить «Локомотив», а сделать это с крупным счётом — дорогого стоит. Также из удивительного — дебютный гол Игора Вуячича. Аж в 89-м матче за казанцев! Черногорец ещё в равных составах грамотно сориентировался при отскоке в чужой штрафной и вколотил с левой. В своей он тоже был очень хорош: пять выигранных единоборств из шести, четыре удачные верховые дуэли (тоже из шести), по одному заблокированному удару, отбору и заработанному на себе фолу, восемь выносов. Чёрт, да у него даже все три попытки дриблинга прошли! Настоящий капитан.
Георгий Мелкадзе («Ахмат»)
«Ахмат» в матче с «Акроном» сильно подставил Исмаэл Силва, получивший на старте второго тайма вторую жёлтую карточку. В послематчевом интервью Мелкадзе заявил: бразильца нужно оштрафовать. Эмоции Георгия понять проще простого: именно благодаря его голу и нацеленности на ворота грозненцы вели в счёте. В меньшинстве победу они упустили. Нападающий сделал одну ключевую передачу, нанёс по воротам тольяттинцев четыре удара и был успешен в двух верховых единоборствах из трёх. Собственно, головой он и забил, набежав на ближний угол под навес Максима Самородова с углового. Попадание в расширенный список сборной России точно оправданно.
Педро («Зенит»)
Бразилец заработал на себе четыре фола — самый высокий показатель среди всех участников матча со «Спартаком». Одно нарушение со стороны Кристофера Ву привело к назначению пенальти, который реализовал Джон Дуран. Педро отдал 76% точных передач (две из них оказались ключевыми), выиграл шесть единоборств из восьми, выполнил одну успешную обводку, совершил два отбора и пять перехватов. И ведь вполне мог стать автором голевого паса в концовке, но Густаво Мантуан не реализовал свой шанс. Впрочем, там стоит отметить самоотверженную игру Даниила Денисова. Педро завершил матч без результативных действий, но принёс команде существенную пользу.
Константин Тюкавин («Динамо» Москва)
Столичное «Динамо» провело худший матч после рестарта с точки зрения голов. Но даже одного результативного удара хватило для победы в Ростове-на-Дону. Тюкавин в полном порядке на весеннем отрезке — серия из четырёх матчей с результативными действиями во всех турнирах. На этот раз Константин переборол флешбэки, ведь именно в Ростове он порвал «кресты» (это было в марте 2025 года). Тюкавин результативно открылся под прострел с фланга и принёс команде Ролана Гусева очередную победу. Два удара (оба — в створ), девять точных передач из 12, один отбор, один перехват — статистика нападающего в прошедшем матче. Тюкавин чаще других игроков «Динамо» получал мяч в штрафной соперника — пять раз.
Ренальдо Сефас («Пари НН»)
«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» и добыл четвёртую победу за последние пять туров! Нижегородцы преобразились и идут в темпе «Краснодара» с «Зенитом». А самарцев им удалось сломить во многом за счёт скоростных рывков Сефаса. Именно Ренальдо в добавленное к первому тайму время убежал от Сергея Божина и прострелил с правого фланга на второй гол. Ещё он нанёс четыре удара и точно раздал все 14 передач, что для атакующего игрока не так уж и просто. А как вам четыре заработанных фола и семь успешных обводок с восьми попыток? Ямаец просто затерроризировал «Крылья».
Лука Вешнер Тичич («Пари НН»)
После ухода из «Пари НН» Хуана Боселли ключевым игроком нижегородцев стал Тичич. В предыдущем туре Лука огорчил «Сочи» голом и ассистом (2:1), а теперь подбил и «Крылья Советов». Словенский полузащитник исполнил угловой, с которого Свен Карич заработал пенальти. Забил Тичич комично, но гол есть гол: нужно же было помешать Гонсало Рекене, чтобы тот выбил мяч прямо в него. Также у Луки четыре точных навеса, 19 удачных пасов из 22 и одна передача под удар, пять заработанных фолов и шесть выигранных единоборств из восьми.
Эдуард Сперцян («Краснодар»)
«Краснодар» с большим трудом одолел соседа по региону — «Сочи» (2:1). Сперцян стал главным героем встречи на юге России — третий дубль в сезоне. В первом случае армянину немного повезло, а в добавленное время он реализовал пенальти. С нервами у полузащитника всё в порядке. В первом круге Эдуард также отгрузил «двушку» в ворота «Сочи», но тогда его команда раскатала соперника (5:1). На этот раз Сперцян нанёс пять ударов (два — в створ), заработал на себе один фол, отдал 23 точных паса в финальную треть поля, выиграл семь единоборств из 12. А ещё полузащитник получил 40 пасов — второй результат в команде. В этом сезоне у Эдуарда 10 голов и 12 результативных передач в РПЛ — своеобразный дабл-дабл, если использовать баскетбольную терминологию.
Артём Дзюба («Акрон»)
После встречи «Акрона» с «Ахматом» Станислав Черчесов сказал: «Дзюба — игрок, на которого стоит обращать внимание». Тренер грозненцев явно говорил это и своим футболистам до стартового свистка. Но что толку, если Артём по-прежнему хорош и не растерял главные козыри? 37-летний нападающий царил в чужой штрафной, выиграв четыре воздушных дуэли из семи. Четырежды пробил по воротам, попав в створ два раза. Ещё он сделал три скидки под удар другим. Дзюба красиво перекинул вратаря на 62-й минуте. Но перед этим залез в небольшой офсайд. Не беда, на 85-й Артём легчайшим образом оттёр Джамалутдина Абдулкадырова при угловом и вколотил головой. Без засчитанного гола он уйти просто не мог.
Лучшим стал кто-то другой
Возможно, кого-то мы обделили отдельной номинацией зря. Если вы считаете именно так, этот вариант специально для вас. Есть несколько примеров. Матч между махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом» стал наименее событийным в туре, однако нельзя не отметить автора единственного гола Мохаммада Джавада Хоссейннежада. «Балтику» с ЦСКА привычно наделили надёжностью Максим Бориско и Сергей Варатынов. Александр Соболев забил «Спартаку» и выиграл уйму единоборств. Благодаря спасениям Александра Дёгтева «Сочи» до последних минут претендовал на ничью с «Краснодаром». Олакунле Олусегун забил «Крыльям» с пенальти и в целом проявил себя ярко. Егор Тесленко поразил ворота «Локомотива» и не позволил «Рубину» пропустить, а другой представитель казанцев Назми Грипши выделялся креативом.
Дуглас Сантос («Зенит»)
Ещё один футболист «Зенита», который заработал пенальти во встрече со «Спартаком». Хотя здесь стоит отметить странные действия Пабло Солари — аргентинец зачем-то схватил соперника за футболку, хотя никакой опасности не было. Но Дуглас преуспел в другом. 13 точных передач в финальную треть поля (лучший результат в «Зените»), 64% выигранных единоборств (третий показатель среди игроков основы команды), пять отборов (лучший в «Зените») и семь перехватов (второй в команде). Добавим сюда ещё и 21 возврат мяча — второй результат в «Зените». Солидная статистика!