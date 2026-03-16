Сборная 21-го тура РПЛ. Теневой герой матча «Зенит» – «Спартак», обидчики ЦСКА и Дзюба

21-й тур МИР Российской Премьер-Лиги стал частью истории. Провожаем его традиционной сборной тура. В команду лучших игроков уикенда вошли представители восьми клубов – «Зенита», «Рубина», «Балтики», «Пари НН», «Краснодара», «Акрона», «Сочи» и московского «Динамо». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. Лучший тренер тура – испанец.

Вратарь: Александр Дёгтев («Сочи»)

Если бы не голкипер молодёжной сборной России, «Сочи» не продержался бы в матче с чемпионом и лидером РПЛ до 90+5-й минуты. «Краснодар» нанёс 25 ударов по воротам Дёгтева, но Александр совершил восемь сейвов и в нескольких эпизодах по-настоящему спас команду Игоря Осинькина от гола. Даже в эпизоде с первым пропущенным мячом вратарь «Сочи» поначалу выручил, а второй ему забили с пенальти.

Защитник: Хуан Касерес («Динамо» Москва)

Московское «Динамо» продлило победную серию в 2026 году, а его правый защитник стал одним из героев матча в Ростове-на-Дону. Прежде всего благодаря голевой передаче – парагваец сделал хороший кросс на Константина Тюкавина в эпизоде с единственным голом бело-голубых. Всего же Касерес отдал три паса под удар и семь точных длинных передач, а также совершил пять успешных оборонительных действий (в том числе два отбора и два перехвата).

Защитник: Игор Вуячич («Рубин»)

Игроки «Рубина» показали класс в битве с претендентом на чемпионский титул – разгромили «Локомотив», а Вуячич вообще забил свой первый мяч в 89-м матче за клуб. Капитан казанцев удачно сходил на стандарт: его гол с подбора в итоге стал победным. Отлично исполнил черногорец и прямые обязанности – выиграл, по данным Sofascore, 9 из 12 единоборств и совершил 10 успешных оборонительных действий, более того, умудрился сделать три обводки.

Защитник: Кевин Андраде («Балтика»)

«Балтика» свалила очередную топ-команду Российской Премьер-Лиги, причём обыграла ЦСКА всухую. Большой вклад в победу калининградской команды внёс лидер её обороны Андраде. Колумбийский легионер сражался как лев, совершил 18 успешных оборонительных действий (включая два отбора и четыре перехвата) и выиграл 8 из 11 единоборств.

Защитник: Дуглас Сантос («Зенит»)

Благодаря своему капитану «Зенит» перевернул ход непросто складывавшегося для команды дерби двух столиц. Именно Дуглас Сантос заработал пенальти, с которого сине-бело-голубые открыли счёт. Да и в целом бразилец был хорош как на мяче, так и в защите – совершил шесть успешных оборонительных действий (среди них – четыре отбора), вышел победителем в пяти из восьми единоборств внизу и отдал пять точных длинных передач.

Полузащитник: Ренальдо Сефас («Пари НН»)

«Пари НН» разнёс «Крылья Советов», а один из атакующих игроков нижегородцев Сефас превратился в настоящий кошмар для обороны соперника, пусть ямаец и не совершил результативных действий. Ренальдо поучаствовал во втором голе команды, обыграв соперника на правом фланге. Статистика успешных обводок просто поражает – семь из восьми, а ещё Сефас нанёс четыре удара, заработал на себе четыре фола, выиграл 13 из 18 единоборств и вообще не ошибался в передачах (14 из 14).

Полузащитник: Педро («Зенит»)

Молодой полузащитник, пожалуй, главная звезда матча между «Зенитом» и «Спартаком», его по делу признали лучшим игроком встречи. Педро заработал второй пенальти петербургской команды, который решил исход дерби двух столиц. Различные статистические показатели бразильца тоже впечатляют: три передачи под удар, четыре заработанных на себе фола, восемь выигранных единоборств из девяти и шесть успешных оборонительных действий, в том числе два отбора и два перехвата.

Полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Самый результативный игрок чемпионата ведёт «Краснодар» к защите титула – теперь у Сперцяна 11+12 по системе «гол+пас» в 21 матче. А во встрече с «Сочи» капитан «быков» оформил дубль: в начале игры открыл счёт, в концовке — реализовал победный пенальти. Всего же Эдуард нанёс пять ударов, кроме того, в его активе пять передач под удар и 50% выигранных единоборств (хороший показатель для игрока группы атаки).

Полузащитник: Руслан Безруков («Рубин»)

Ещё одним героем матча между «Рубином» и «Локомотивом» стал полузащитник казанской команды. За два фола на Безрукове заработал жёлтые карточки и был удалён с поля Максим Ненахов, кроме того, Руслан сделал голевую передачу Даниилу Кузнецову. Из статистики Безрукова стоит выделить также три удара по воротам и шесть выигранных единоборств из девяти.

Нападающий: Артём Дзюба («Акрон»)

Нестареющий Дзюба доказывает: не всегда нужно много бегать и лезть в борьбу за каждый мяч, чтобы сделать разницу. Центрфорвард «Акрона» забил два гола в ворота «Ахмата», правда, засчитали только один них – спасший тольяттинцев от поражения в концовке. В статистике Артёма четыре удара, два паса под удар и пять выигранных единоборств из восьми (в основном, конечно же, верховых).

Нападающий: Брайан Хиль («Балтика»)

Нападающий «Балтики» забил победный мяч в ворота ЦСКА и вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата с 12 голами. Хиль здорово решил эпизод, уйдя от новичка армейцев Матеуса Рейса и переиграв в ближнем бою Игоря Акинфеева. За весь матч Брайан нанёс четыре удара, а ещё помогал, как мог, в защите – три успешных оборонительных действия.

Главный тренер: Франк Артига («Рубин»)

В этом туре победы со своими командами одержали семь тренеров. Франк Артига («Рубин») и Алексей Шпилевский («Пари НН») выиграли крупно, Мурад Мусаев («Краснодар»), Ролан Гусев («Динамо» Москва), Вадим Евсеев («Динамо» Махачкала) и Андрей Талалаев («Балтика») – с минимальным преимуществом, а Сергей Семак и его «Зенит» одолели спартаковцев с разницей в два мяча. Очевидно, что первые двое стали главными кандидатами на звание лучшего тренера недели. Прогресс нижегородцев под руководством Шпилевского впечатляет, однако казанцы поразили ещё сильнее. Разгромили претендента на чемпионский титул! «Рубин» при испанце выглядит очень солидно, так что наш выбор – Артига.

Кто не попал в сборную

В 21-м туре ярких игроков было больше, чем 11. Некоторые другие футболисты тоже вполне могли заработать место в символической сборной. Среди них – вратари Курбан Расулов («Динамо» Москва) и Никита Медведев («Пари НН»), защитники Дмитрий Пестряков («Акрон»), Нино («Зенит»), Егор Тесленко («Рубин») и Свен Карич («Пари НН»), полузащитники Мохаммад Джавад Хоссейннежад («Динамо» Махачкала), Бителло («Динамо» Москва), Лука Тичич («Пари НН») и Жоау Батчи («Краснодар») и нападающие Георгий Мелкадзе («Ахмат») и Константин Тюкавин («Динамо» Москва). Кого мы незаслуженно не включили в команду? Пишите в комментариях!