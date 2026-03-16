Европейский футбол, обзор матчей 14-15 марта 2026: АПЛ, Ла Лига, Серия А, Арсенал, Бавария, Барселона, Реал Мадрид, Ливерпуль, МЮ

Красивый гол Головина, отрыв «Арсенала», сенсация в топ-4 Серии А. Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Гюлер забил со своей половины, а Леау едва не подрался с Аллегри!

Традиционный евродайджест на месте! «Арсенал» оторвался от «Сити» в чемпионской гонке, «Милан» провалился в матче с «Лацио», Рафинья оформил хет-трик, у «Баварии» два удаления и столько же потерянных очков, а Александр Головин снова отметился результативным действием во Франции.

Англия: за «Арсенал» забил 16-летний вундеркинд, Бруну обновил один рекорд и подобрался к другому

«Брайтон» с минимальным счётом обыграл «Сандерленд» (1:0). «Бёрнли» с «Борнмутом» оставили зрителей без голов (0:0). В воскресенье тренд поддержали в матчах «Ноттингем Форест» — «Фулхэм» и «Кристал Пэлас» — «Лидс». Там тоже по нулям.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гордон – 18'    

«Челси» влетел «Ньюкаслу» — всё из-за гола Энтони Гордона на 17-й минуте. Тино Ливраменто разрезал оборону соперника прекрасной передачей, после чего Джо Уиллок побежал к воротам и отдал на пустые Гордону. За матч у Коула Палмера, Риса Джеймса и Энцо Фернандеса были шансы сравнять, но Аарон Рамсдейл спас. Избежать поражения не помог даже предматчевый ритуал: игроки лондонцев собрались в круг перед матчем, окружив судью Пола Тирни.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Дьёкереш – 89'     2:0 Доумен – 90+7'    

«Арсенал» долгое время страдал с «Эвертоном». Тот же Дуайт Макнил мог оформлять дубль в первом тайме, однако Риккардо Калафьори и штанга помешали ему. Лондонцы выжали из себя гол только на 89-й минуте, а в компенсированное время 16-летний Макс Доумен сделал счёт 2:0. Теперь он самый юный голеадор в истории АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Б. Силва – 31'     1:1 Мавропанос – 35'    

Ещё один повод для радости у «Арсенала» — команда Хосепа Гвардиолы потеряла очки. Бернарду Силва забил на 31-й минуте, а вскоре Джанлуиджи Доннарумма пропустил после ошибки при угловом: не дотянулся до летящего мяча, после чего Константинос Мавропанос (кстати экс-футболист «Арсенала») сравнял счёт. Во второй половине «Манчестер Сити» поднажал в атаке, но так и не забил. Теперь отстаёт от первого места на девять очков (при игре в запасе).

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Каземиро – 53'     1:1 Баркли – 64'     2:1 Кунья – 71'     3:1 Шешко – 81'    

Всё веселье пришлось на второй тайм. Каземиро открыл счёт после подачи углового, через 11 минут «Астон Вилла» отыгралась усилиями Росса Баркли (помните такого?). Хозяева не поплыли и дожали: Матеус Кунья реализовал выход один на один, а после Беньямин Шешко забил дежурный гол после выхода на замену – ещё и ударом с разворота. Приятная новость: у Бруну Фернандеша два ассиста в матче и суммарно 16 — в сезоне АПЛ. Он побил клубный рекорд Дэвида Бекхэма и вполне может побить рекорд лиги по количеству голевых передач (20 ассистов выбивали только Тьерри Анри и Кевин Де Брёйне).

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Собослаи – 18'     1:1 Ришарлисон – 90'    

Возможно, Тудор ещё задержится в Лондоне — «Тоттенхэм» заработал очко на «Энфилде». Хотя пропустил первым — на 18-й минуте Доминик Собослаи забил прямым ударом со штрафного (уже в четвёртый раз за сезон!). Потом лондонцы начали нагнетать обстановку у ворот Алисона: бразилец оформил шесть сейвов, однако пропустил на 90-й минуте от соотечественника Ришарлисона.

Испания: чудо-гол Гюлера, хет-трик Рафиньи

«Валенсия» уступила «Овьедо» (0:1), «Бетис» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1). «Реал Сосьедад» уверенно разобрался с «Осасуной» (3:1), но Арсен Захарян на поле не появился.

Испания — Примера . 28-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
3 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Ринкон – 4'     2:0 Унаи – 77'     3:0 Эчеверри – 90+2'    

«Жирона» прервала трёхматчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге, а вот «Атлетик» потерпел второе подряд поражение. Хозяева забили уже на четвёртой минуте после удара Уго Ринкона с острого угла. Во втором тайме баски мощно прижали «Жирону» к воротам, а Пауло Гассанигу проверили ударами в упор — вратарь выдержал все нападки. Под конец встречи 20-летний талант Клаудио Эчеверри вышел на поле и оформил 1+1.

Испания — Примера . 28-й тур
14 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Молина – 8'    
Удаления: нет / Абкар – 55'

Единственный гол в матче забили уже на восьмой минуте — Науэль Молина восхитительным дальним ударом распечатал ворота Давида Сории. В целом хозяева контролировали ход матча, а на 55-й минуте Абделькадир Абкар из «Хетафе» получил прямую красную. Из-за того, что ущипнул Александера Сёрлота… за гениталии.

Испания — Примера . 28-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Рюдигер – 39'     2:0 Вальверде – 44'     3:0 Хёйсен – 66'     3:1 Моран – 85'     4:1 Гюлер – 89'    

«Реал» продолжает радовать – после 3:0 с «Манчестер Сити» разгромил «Эльче». Началось всё с гола Рюдигера, потом Вальверде отметился красивым ударом в девятку. Во втором тайме забил другой центрдеф мадридцев — Дин Хёйсен вбежал в штрафную и откликнулся на подачу 18-летнего Дани Яньеса. «Хетафе» на 85-й минуте размочил счёт: воспитанник «Реала» Мануэль Моран срезал мяч в свои ворота. Однако спустя несколько минут Арда Гюлер положил шикарный голешник со своей половины поля, перекинув вратаря – и все забыли об ошибке неопытного паренька.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Рафинья – 9'     2:0 Рафинья – 21'     3:0 Ольмо – 38'     3:1 Осо – 45+3'     4:1 Рафинья – 51'     5:1 Канселу – 60'     5:2 Соу – 90+2'    

На этих выходных Ламин Ямаль остался без результативных действий — зато Рафинья оформил хет-трик! Два мяча отгрузил с пенальти, ещё один забил с помощью рикошета. Также у каталонцев мячами отметились Дани Ольмо и Жоау Канселу. А ещё на поле вышел Гави, он не играл в Ла Лиге с августа.

Италия: «Интер» жалуется на судейство, «Милан» уступил «Лацио»

«Болонья» с минимальным счётом обыграла «Сассуоло» (1:0), «Торино» разгромил «Парму» (4:1). «Пиза» проехалась по «Кальяри» (3:1).

Италия — Серия А . 29-й тур
14 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Эспозито – 26'     1:1 Крстович – 82'    
В Италии не обошлось без скандала. На 26-й минуте Франческо Эспозито открыл счёт в матче с «Аталантой», Марко Карнезекки дотянулся до мяча, но спасти не смог. Потом миланцы успокоились, надеялись засушить игру, однако пропустили на 85-й. Камал Сулемана перехватил мяч у Дензела Думфриса, потом Ян Зоммер отбил удар форварда, но Никола Крстович успел на добивании. «Интер» негодовал. Во-первых, миланцы посчитали, что Сулемана перехватил мяч с нарушением правил. Во-вторых, судья не назначил пенальти в концовке после падения Давиде Фраттези. Даже отказались общаться с прессой.

Италия — Серия А . 29-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Лечче
Лечче
0:1 Зиберт – 3'     1:1 Хойлунд – 46'     2:1 Политано – 67'    

Неаполитанцы обрадовали болельщиков камбэком. На третьей минуте «Лечче» забил после углового, а «Наполи» долго не мог прошить соперника. Во втором тайме Антонио Конте выпустил на поле Скотта Мактоминея и Кевина Де Брёйне, которые добавили креатива в центре. Но ключевым игроком стал Маттео Политано: он отдал голевую передачу на Расмуса Хойлунда и вонзил победный, открывшись во вратарской.

Италия — Серия А . 29-й тур
14 марта 2026, суббота. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Бога – 38'    

«Ювентус» по-прежнему в гонке за место в топ-4 — с минимальным счётом обыграл «Удинезе». Единственный мяч забил Жереми Бога после прострела Кенана Йылдыза. Туринцы провели качественный матч, могли забивать ещё больше, но подводили реализация и VAR. Например, гол Шику Консейсау на 79-й минуте отменили из-за офсайда. В концовке пришлось попотеть, однако Маттиа Перин отыграл на «ноль».

Италия — Серия А . 29-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 1
Рома
Рим
0:1 Мален – 7'     1:1 Дувикас – 59'     2:1 Карлос – 79'    
Удаления: нет / Франса – 64'

А вот «Рома», кажется, будет играть в следующем сезоне в Лиге Европы. Команда Джан Пьеро Гасперини проиграла «Комо», хотя римляне открыли счёт благодаря пенальти Дониэлла Малена — так и продержались в первом тайме. А во второй половине пропустили два мяча, так ещё и остались в меньшинстве из-за красной карточки Уэсли Франсе. К голкиперу Миле Свилару претензий мало: хоть он и не сумел зафиксировать мяч перед вторым пропущенным, вратарь набрал пять сейвов.

Команда Сеска Фабрегаса уже четвёртая, а значит, всё ближе к попаданию в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Италия — Серия А . 29-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 0
Милан
Милан
1:0 Исаксен – 26'    
«Милан» упустил шанс приблизиться к «Интеру», внезапно проиграв кризисному «Лацио». Решающий мяч забил Густав Исаксен: Адам Марушич забросил в штрафную из глубины, а датчанин прошил Мика Меньяна. Далее гости владели мячом, искали возможности продавить соперника, но «Лацио» стойко держал оборону. У Рафы Леау даже не выдержали нервы: Массимилиано Аллегри заменил португальца 67-й минуте, и футболист сцепился с главным тренером. Внезапный френдли-фаер никак не зарядил гостей: Эдоардо Мотта уверенно забирал подачи и отыграл без пропущенных.

Германия: «Бавария» избежала поражения, «Штутгарт» победил

«Гамбург» и «Кёльн» поделили очки (1:1), «Айнтрахт» обыграл «Хайнденхайм» (1:0), а «Хоффенхайм» внезапно потерял очки с «Вольфсбургом» из зоны вылета (1:1).

Германия — Бундеслига . 26-й тур
14 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Адейеми – 13'     2:0 Реджани – 59'    

Дортмундская «Боруссия» без каких-либо трудностей одолела «Аугсбург». Счёт открыл Карим Адейеми: словил отскок от защитника и пробил вратаря с близкого расстояния. А Лука Реджани укрепил преимущество хозяев во втором тайме с углового. У Адейеми были ещё шансы на дубль, но вратарь Финн Дамен спас гостей от разгрома.

Права на трансляции Бундеслиги в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Германия — Бундеслига . 26-й тур
14 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Гарсия – 6'     1:1 Диас – 69'    
Удаления: нет / Джексон – 42', Диас – 84'

«Байер» сейчас барахлит, и не факт, что сумеет запрыгнуть в зону ЛЧ по итогам сезона. Однако леверкузенцы были близки к победе в матче с «Баварией». Хозяева расчертили контратаку на шестой минуте, после которой Алеш Гарсия не без помощи рикошета пробил Свена Ульрайха. Мюнхенцы ещё на 26-й минуте ответили голом Джонатана Та, но его отменили. Вообще, гостям сильно не везло: два удаления, отменённый гол ещё и Гарри Кейна, плюс после матча Ульрайх слёг с травмой. Спаслись только благодаря удару Луиса Диаса в дальний угол (он потом и красную карточку получил). Леверкузенцы могли вырвать сенсационную победу на 90+3-й минуте, однако VAR вычеркнул гол Йонаса Хофмана из истории.

Германия — Бундеслига . 26-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Ундав – 56'    

Боевой матч случился в Штутгарте. Хозяева создали больше острых моментов по ходу встречи, а единственный мяч забили из-за ошибки вратаря «Лейпцига». Мартен Вандевордт отдал пас прямо в ноги Крису Фюриху, тот моментально отдал Денизу Ундаву в штрафную – и лидер аккуратным ударом в ближний угол принёс своей команде победу. «Штутгарт» закрепился на четвёртом месте и опережает «Лейпциг» на три очка.

Франция: Головин забил в своём 200-м матче в Лиге 1

«ПСЖ» на этих выходных не играл: матч с «Нантом» перенесли ради подготовки к игре с «Челси». «Лилль» одолел «Ренн» (2:1), «Лион» не справился с «Гавром» (0:0), а «Ланс» уступил «Лорьяну» (1:2) и не смог вернуться на первое место хотя бы на время.

Франция — Лига 1 . 26-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Брест
Брест
1:0 Балогун – 19'     2:0 Головин – 78'    

«Монако» наконец-то ожил: монегаски могут похвастаться пятью победами подряд в Лиге 1. На этих выходных пал «Брест». Фоларин Балогун открыл счёт на 19-й минуте, а в концовке гостей добил Головин. Мамаду Кулибали неудачно попал по мячу в штрафной, тот отлетел к Александру, и россиянин без помех переиграл вратаря. Стоит отметить, что прошедший матч стал для Головина 200-м во французском чемпионате. У него 2+3 в последних четырёх турах.

Одной строкой

  • ПАОК разгромил «Левадиакос» (3:0). Магомед Оздоев отдал голевую передачу, а сама команда из Салоник вышла на первое место в чемпионате Греции.
  • Матч «Бенфики» снова не обошёлся без огня. Команда Жозе Моуринью играла с «Арокой» и вырвала волевую победу с голом на 90+6-й минуте (2:1). Также в компенсированное время удалили по игроку из каждой команды. Это ещё Моура не было на бровке из-за дисквалификации!
  • Рекордная серия «Фенербахче» без поражений в чемпионате прервалась — стамбульцы проиграли «Фатих Карагюмрюк» (0:2). А до этого не уступали 22 матча. У «Галатасарая» всё хорошо — «Истанбул Башакшехир» разгромлен со счётом 3:0.
