«Спартак» из Костромы идёт в лидерах Первой лиги — и убрал тренера. Зачем?

«Спартак», спонсируемый братьями Хотимскими, продолжает биться за зону стыков в Лиге PARI – прямо сейчас команда находится на четвёртом месте. В прошлом сезоне клуб из Костромы проскочил через дивизионы «Серебро» и «Золото» LEON-Второй лиги и оформил повышение в классе. У «Спартака» большие амбиции – строят новый стадион (пока что принимают матчи на «Арене Химки») и целятся в РПЛ.

До 15 марта главным тренером команды был 62-летний Сергей Бондарь. Вчера клуб опубликовал новость об уходе специалиста. Почему так? Давайте разбираться.

Всё дело в лицензиях

У костромичей интересная тренерская концепция. Все решения штаб принимает коллегиально. Тут выделяется 40-летний Евгений Таранухин (воспитанник московского «Спартака» и киевского «Динамо», бывший тренер «Долгопрудного-2») – его часто называют де-факто главным, но это не совсем так.

Один из учредителей «Спартака» (клуб был возрождён в 2022 году) Дмитрий Хотимский, например, напрямую участвует в жизни команды. Его можно увидеть на разминках, на кромке поля. Плюс руководство, по сути, и разработало общую философию: акцент на физику и опора на методы Валерия Лобановского. Есть отдельный тренер по велоспорту (Степан Григорян). А 41-летний Сергей Пучков (тренер обороны) вообще внесён в заявку как игрок – на его счету уже два матча в сезоне.

Что касается Таранухина – сейчас он исполняет обязанности главного. Для полноценной работы у него нет лицензии УЕФА Pro – это необходимое требование для команд Первой лиги. Поскольку Таранухин совсем недавно получил лицензию «А», то ему нужно подождать пару лет перед повышением квалификации. Но ведь у Бондаря тоже была лицензия «А». В чём дело?

Ответ прост – тренер «Спартака» не попал в окончательный список специалистов, которые пройдут обучение на лицензию Pro. У клуба при этом по регламенту был люфт, который позволил держать Бондаря на посту главного тренера. К началу 2026-го срок вышел. Если погрузиться детально, то Таранухин уже был исполняющим обязанности на последней игре с «Чайкой» (1:1).

Евгений Таранухин Фото: fcspk.ru

Тренеров, которых приглашают в тренерский штаб под лицензию, называют «пиджаками». Это распространённая практика в российском футболе. Например, Ильдар Ахметзянов де-факто руководил «КАМАЗом» несколько лет, но полноценным главным стал только после получения лицензии Pro в 2024-м. Де-юре главным тренером всё это время был Владимир Клонцак. Да и сам «Спартак» до Бондаря использовал для этой роли Владимира Тункина.

В «Тюмени», которая сейчас выступает в «Серебре», с «пиджаками» связан забавный сюжет. Руководство несколько раз доверяло команду местному специалисту Евгению Маслову (отец Павла Маслова и рекордсмен «Тюмени» по количеству матчей). Приезжали «формальные» тренеры с лицензией. У Маслова ничего не получалось, поэтому «пиджаки» (Александр Ивченко и Горан Алексич) превращались в полноценных главных тренеров.

Евгений Маслов Фото: fc-tyumen.ru

Что интересно, Бондарь был довольно сильно погружён в жизнь «Спартака» – на пресс-конференциях всегда давал подробные ответы и чётко разбирал игру команды. Редкость для «формального» специалиста. «Вопрос о том, останется ли Сергей Иванович далее в тренерском штабе костромского «Спартака», в настоящее время открыт, – сообщает пресс-служба клуба. – Как только стороны определятся с форматом дальнейшего сотрудничества, мы проинформируем дополнительно».

Что дальше?

Поскольку Таранухин не может занять место главного тренера, «Спартаку» нужен новый человек с лицензией Pro. При этом командой будет руководить прежний тренерский штаб. По информации «Чемпионата», кандидат уже есть, это будет не особо известный специалист. Зато с необходимой лицензией. Сейчас «Спартак» держится в топ-4 Первой лиги, набрав 37 очков, однако совсем рядом «Челябинск» (37). До зоны прямого выхода в РПЛ – восемь очков.