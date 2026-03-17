«Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком». Рефлексия Мелкадзе — от забытья до блеска

Некоторое время назад казалось, что о футболисте Георгии Мелкадзе можно забыть. После отъезда в грузинский «Колхети-1913» в январе 2024-го нападающий пропал с радаров, но потом неожиданно оказался в «Ахмате». В результате долгой борьбы за место в старте осенью Мелкадзе выгрыз его вслед за приходом Станислава Черчесова, а сейчас попал в расширенный список сборной.

Мелкадзе ― один из лучших форвардов после возобновления МИР РПЛ. В трёх матчах у нападающего «Ахмата» два гола и одна голевая передача. Мелкадзе не сумел отличиться только в игре с ЦСКА, но и там был невероятно полезен и без забитых мячей.

Мы поговорили с Мелкадзе – о его перезагрузке, работе с Черчесовым, характере Андрея Талалаева, сожалениях и мечте.

Влияние игры Мелкадзе на его друзей. Сброс веса

— Ты один из лучших форвардов РПЛ после возобновления сезона. Каково тебе в этом статусе?

— А это чьё признание? (Смеётся.)

— Футбольной общественности.

— Я так не считаю. Но слышать приятно. Я готовился, шёл к этому и продолжаю стремиться вверх. Думаю, прайм Георгия Мелкадзе ещё впереди.

— От кого получал самую неожиданную похвалу за этот удачный период?

— Такого не было, однако много моих знакомых, кто раньше не особо следил за футболом, стали его смотреть. Раньше они просто знали, что я футболист, но не смотрели, а теперь… Так что я заставил смотреть футбол какое-то количество людей. Уже хорошее дело!

— В ролике, которым сборная анонсировала состав на ближайшие матчи, на тебя намекнули сахаром и круассаном. А Черчесов тебя недавно хвалил за то, что ты сам решил скинуть около 5 кг. Как к этому пришёл?

— По ходу прошлого сезона и осенней части этого пришло понимание. Я стараюсь пересматривать каждый свой матч, если он не слишком ужасный, как, например, было в гостях с «Краснодаром», ха-ха. Мне интересно, как я выгляжу со стороны, потому что вживую совсем другие ощущения. И вот со стороны мне показалось, что выгляжу тяжело. Вроде на поле нормально, а матч включишь — как будто толстопузик какой-то бегает. Поэтому решил скинуть.

— Как скидывал?

— Ничего особенного. Мне в отпуске легче скидывать. Когда нет тренировок, кушать хочется меньше. Я ел, когда хотел, но отказался от красного мяса и мучного. За счёт этого и скинул. Никакой особой диеты не было.

— Что почувствовал, когда приехал на сборы с новым весом?

— К третьему сбору вес был уже минус 6 кг. Потом сыграли товарищеский матч, и я почувствовал — перебор, сил не хватает. Потом набрал 2 кг, и теперь это мой комфортный вес.

— Что Черчесов сказал?

— Начал подкалывать: «О, ты кушаешь? Думал, голодаешь».

Работа с Черчесовым. Влияние тренера на игру команды. Штрафы

— О чём подумал, когда Черчесов пришёл в команду?

— Не было такого, что я выдохнул. Но почувствовал надежду. Не понимал, почему летом меня посадили на лавку. Я помог команде спастись в стыковых матчах, а в новом сезоне Сторожук меня сразу зачехлил. Мне это показалось несправедливым. А когда пришёл Черчесов, понял: у меня есть шанс. И я постарался максимально его использовать.

— Что для тебя лично и для команды изменилось с приходом Черчесова?

— Когда видишь тренера такого масштаба, подсознание автоматически переключается. У нас попёрло. Мы в первом же матче обыграли «Зенит». Кто мог представить, что «Ахмат» после четырёх поражений подряд сможет такое сделать? Дальше у нас пошло, а потом вдруг проиграли «Сочи», после чего наступил спад. Сейчас у нас снова хорошая серия, поэтому важно не допустить повторения. С «Сочи» осенью была чистейшая недооценка соперника, мы вышли играть спустя рукава.

— Как можно с Черчесовым на лавке позволить себе недооценку соперника?

— Не знаю, но нам удалось. Саламыч после той игры был таким, каким мы его ещё не видели. Стены в раздевалке тряслись порядочно. За кнут ему пришлось взяться.

— Ты первый раз работаешь с Черчесовым. Что тебя удивило? И совпали ли ожидания с реальностью?

— Черчесов — невероятно дисциплинированный тренер. Он ничего не пропустит. Саламыч может тебе что-то не сказать, если ты провинился, но потом, уже после командного мероприятия, он обязательно про это напомнит.

— У тебя был пример?

— Я пока в чёрную кассу деньги не заносил, ха-ха. Пока не штрафовали! Но вот последний пример буквально перед нашим интервью случился.

— Расскажи.

— У нас была теория, Мансилья на неё опоздал на три минуты. Черчесов сказал: «Если перед тренировкой деньги не принесёшь — на занятие не выйдешь». Всё очень действенно и понятно, ха-ха.

— После матча с «Локомотивом» ты сказал: «Черчесов что обещает, то и делает». Можешь раскрыть эту мысль?

— Мне 28 лет, я работал со многими тренерами. И есть тренеры, которые говорят одно, а по факту делают иначе. Может, забывают, может, просто люди такие. У Черчесова такого нет. Он выполняет все обещания до последней мелочи.

— А с точки зрения тренировок что удивило?

— Не удивило, а понравилось: очень много максимальных ускорений на тренировках, рывков. В других командах я такого не замечал, если не брать «Спартак». За тренировку можем сейчас пробежать 300 метров в пятой зоне пульса. Это круто, много работы на интенсивность. При этом все остальные упражнения — с мячом, много ударов.

— А в твоей игре он что поменял?

— Если говорить о финальной трети поля, он нам особо ничего не объясняет, отдаёт на откуп атакующей группе: «Это уже от вашего мастерства зависит». А всё, что до, он подробно объясняет — как выходить в атаку и так далее. Он очень сильно помог мне в игре спиной к воротам, прокачал мою игру при выходе из обороны. Например, на том фланге, где находится мяч, я или Касинтура всегда должен быть рядом с защитником, чтобы строить все эти наши «треугольники».

— Какой потолок у этого «Ахмата» с Черчесовым?

— Первое место в РПЛ. Если всё сохранится, а состав ещё усилится — это более чем реально. Если «Балтика» борется, то почему мы не можем? Все возможности для этого у клуба есть.

Перезагрузка в Грузии. Поиск команды без агента

— Ташуев сказал: «Мелкадзе себя переосмыслил». У тебя действительно случился момент перезагрузки?

— За этой перезагрузкой я и поехал в грузинский «Колхети-1913». Хотя на тот момент меня приглашали и «Факел», и махачкалинское «Динамо». Но я отказался, хотя зарплату в этих двух клубах предлагали гораздо выше. Поехал в Грузию, перезагрузился. Хотя сейчас понимаю, что год там — это было много. Мне полгода хватило, чтобы всё понять. Потом вернулся, без агента начал сам писать во все клубы. Спрашивал, не хочет ли кто-то взять меня на просмотр. «Ахмат» согласился — теперь вот я в этой точке.

— Как Грузия помогла перезагрузиться?

— Тебе просто надо побывать там, где я тренировался, жил, ел… В таких условиях начинаешь по-другому ценить то, что у тебя было. Сейчас понимаю, где я и что. Если кто-то сейчас в «Ахмате» начинает жаловаться, я им говорю: «Если хотите, могу в Грузию вас отправить». (Смеётся.)

— Там было настолько плохо?

— Отвратительное поле, ужасные условия для футбола. При этом там есть игроки с потенциалом, но желание себя проявить у них не на высоком уровне. Однако даже если найдётся игрок, который захочет выбиться, ему будет тяжело выстрелить в таких условиях.

— Ты понимал, что тебя там ждёт, когда переходил в «Колхети»?

— Абсолютно. Я сознательно себя отправил в школу жизни, чтобы бросить вызов самому себе. Убеждён, что это именно ментальная перестройка. Физически я не изменился, только постарел на год.

Работа с Талалаевым и его спорный подход. Уровень РПЛ

— Ты сказал, что пересматриваешь свои матчи. Как-то ещё отдельно за своим прогрессом следишь?

— Особо нет. Матч пересмотреть ― обязательная процедура, потому что ошибки есть всегда. Главное — их подметить и исправить. А так личного тренера у меня нет. Только психолог спортивный, с которым знаком с академии. Но мы не на постоянной основе работаем, я просто могу ему написать, если чувствую необходимость.

— Штрафной, который забил «Локомотиву» сквозь стенку, натренировал или это экспромт?

— Просто люблю побить по воротам после тренировки. Можно сказать, что натренировал. Повезло, что стенка разошлась.

— После этого гола многие начали шутить, что, забив сквозь стенку, ты оправдал свой ник в соцсетях Сквозной. Почему Сквозной?

— Это только семь человек знают. Все они мои близкие друзья, поэтому мы это не раскрываем. Пусть будет какая-то интрига.

— Ты сказал, что не хотел пересматривать матч с «Краснодаром», где не забил в пустые ворота. Тот момент оценили почти в 1 xG. О чём подумал, когда гола не случилось?

— Я в итоге тот матч тоже пересмотрел. Цензурными словами не описать, о чём я подумал. Было обидно, но отмечу — в следующем матче с «Динамо» я забил. Можно сказать, извинился этим голом перед командой. Саламыч после того промаха сказал ещё в перерыве: «Ты думаешь, в последний раз не забил? Чего расстраиваться? Бывает».

— Кстати, «Краснодар» для тебя главный претендент на титул?

— По игре они мне очень симпатичны. Но я бы не сбрасывал и «Локомотив». Про «Зенит» не говорю — они всегда претенденты. Я очень верил в ЦСКА, потому что у них была сильная трансферная кампания зимой. Но так получилось, что мы им в первом же матче почти не оставили шансов на чемпионство. «Локомотив» тоже притормозили. Однако нам ещё играть и с «Зенитом», и с «Краснодаром». Думаю, можем испортить планы много кому.

— «Балтика» всех шокирует. Ты работал с Талалаевым. Тебя удивляют его результаты?

— Я не удивился. Талалаев постоянно выводил команды из Первой лиги в РПЛ. Да, в самой РПЛ не получалось, но он старался — и добился. Он сильный тренер.

— Талалаев говорил про тебя: «Мелкадзе — форвард без слабых мест, но его самоотдача в «Ахмате» оставляла желать лучшего. Приходилось жестить, быть плохим, провоцировать». Как он тебя провоцировал?

— Не хотел бы это комментировать, потому что у меня впервые был такой опыт в отношениях с тренером. Грубо говоря, мы не сошлись характерами. А так он считает меня сильным футболистом, я его ― сильным тренером.

— Такой подход не твоё?

— Да, в футбольном плане я всё прекрасно понимал, что он объяснял. Но важно не просто объяснять, а в каком именно тоне. В этом вопросе мы с ним не сошлись, однако такое в футболе бывает.

— То есть с тобой жестить не надо?

— Да. С другими игроками у него это работало, со мной — нет. Как тренер он, повторюсь, сильный. Чуть ли не за ручку всех на поле водил.

— Кстати о «Балтике». В этом сезоне в матче с ней случилось твоё удаление, которое многие назвали одним из самых странных в истории РПЛ.

— Сам удивился, когда мне судья сказал, что VAR смотрит красную. Но я точно знал, что постфактум её отменят. Я получил карточку, без единой эмоции ушёл с поля. У меня сразу в голове моменты, когда другие игроки после удаления двери бьют и так далее, а я понимал, что кипеть не надо. Знал, что не виноват, что карточку отменят.

— Как тебе вообще судейство? По первым весенним турам воют почти все.

— Мне кажется, стало лучше, если сравнивать с тем, что было несколько лет назад. У меня претензий мало. А может, мы просто играть стали лучше.

— Тебя не вгоняет в тоску уровень РПЛ после отстранения?

— Нет, мне кажется, мы достойно держимся. Да, обидно, что так. Я перешёл в «Сочи», мы заняли второе место. Мне тогда было 25 лет, мы должны были играть в Лиге чемпионов, а нас этого лишили. Да, это грустно, но все привыкли. Да и ребята как-то уезжают из РПЛ. Вон Сафонов уехал в лучший клуб Европы. Неплохо же?

Сожаления по карьере. Тусовки. «Спартак». Мечта

— Чему ты научился за годы карьеры? Если сравнивать тебя в «Спартаке» и сейчас.

— Немного жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком», когда вернулся из аренды в «Тамбове». У меня тогда было семь голов за 18 матчей, а у лучшего бомбардира «Спартака» — семь голов за 28 матчей. Я вернулся, а мне снова сказали, чтобы ехал в аренду. У меня тогда оставалось два года контракта — надо было тогда разрывать, чтобы не было постоянной нестабильности.

— А в себе что-то изменил бы?

— Гулять надо было меньше, ха-ха. До игр не гулял, зато после… На дистанции это сказалось. Но я ни на что не жалуюсь, я доволен. Думаю, большинство людей мечтало бы о такой жизни, как у меня.

— Когда была самая жёсткая гулянка после матча, о которой будешь рассказывать и через 20 лет?

— Это была командная тусовка. В Варшаве после матча с «Легией», когда «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы. Там творилась полная жесть. Чтобы ты понимал, Жиго там танцевал на шесте… Всё, больше ничего не расскажу, ха-ха.

— Я случайно обнаружил, что написать тебе сообщение в соцсетях стоит несколько тысяч рублей. Зачем ты это поставил?

— Был случай, когда мне написал болельщик: «Меня выгнали с работы, помоги, дай в долг, я всё верну». Он мне лицо своё скинул и так далее. Не было суммы, которой он просил, я ему скинул 15 тысяч рублей. Говорю: «Вот тебе деньги, можешь не возвращать, но тебе от меня больше ничего не надо». Прошло два дня, и он снова деньги попросил. Я понял, что это бесполезно, поэтому его заблокировал. А для незнакомых контактов поставил вот такое ограничение.

— О чём сейчас мечтает Георгий Мелкадзе?

— О семье. Пора уже жену найти. С нашим кавказским менталитетом это не так легко сделать, ведь избранница должна ещё и родителям моим понравиться, а я — её. Но пора. Чувствую, что уже готов.