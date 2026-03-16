Топ-события вторника: «Краснодар» — ЦСКА, «Сити» против «Реала», хоккей и НБА

Мощное 17 марта: «Челси» — «ПСЖ» и «Арсенал» — «Байер» в Лиге чемпионов, возвращение Панарина в Нью-Йорк, «Рокетс» — «Лейкерс» и биатлон!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Панарин забьёт бывшей команде?

Артемий Панарин впервые приедет на «Мэдисон Сквер Гарден» в качестве игрока «Лос-Анджелеса». Наверняка пресс-служба «Рейнджерс» подготовит специальное видео в честь Артемия, а сам форвард окажется в ситуации, где слёзы будет сдержать тяжело. Есть ли у «Кингз» шансы попасть в плей-офф, получится ли выиграть у аутсайдера?

Панарин — об уходе из «Рейнджерс»: Панарин — об уходе из «Рейнджерс»: пока тебе об этом прямо не скажут, ты в это не веришь

🏒 4:30: «Колорадо Эвеланш» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сколько очков наберёт Маккиннон?

Натан Маккиннон продолжает поход за первым «Арт Росс Трофи» в карьере. Прямо сейчас канадец в гонке бомбардиров находится на втором месте, уступая только Коннору Макдэвиду. Однако на третьем месте располагается Никита Кучеров, выигравший этот забег в прошлом и позапрошлом году. «Колорадо» рискует сейчас потерять первое место в дивизионе, поэтому победа будет очень кстати. Смогут ли «лавины» справиться с «Питтсбургом»?

🏀 4:30: «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дюрант утихомирит «озёрников»?

«Лейкерс» выиграли пять последних матчей. И всего уступили в 2 из 10 недавних встреч. Дончич в великолепной форме, а ему качественно помогают Ривз с Леброном. На очереди игра с «Хьюстоном», который штормит. Но в последнем очном матче «Рокетс» уверенно разобрались с «озёрниками» (119:96). Дюрант сумеет остановить серию клуба из Лос-Анджелеса?

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Кавай способен на чудо?

«Сан-Антонио» уверенно идёт в регулярном чемпионате, лишь изредка ошибаясь. У «Спёрс» обычно возникают проблемы лишь с топовыми клубами. «Клипперс» явно не входят в их число. Тем не менее Леонард в отменной форме и старается изо всех сил, чтобы «парусники» оказались как можно выше перед стартом плей-офф. Ждать ли очередное монструозное выступление от Терминатора?

🎯 12:00: Биатлон, чемпионат России, Тюмень, суперспринт, женщины, 7.5 км

Интрига: кто станет новой чемпионкой России в суперспринте?

В 2025-м в суперспринте на чемпионате России победила Динара Алимбекова, но чемпионский титул ушёл Тамаре Дербушевой. В этот раз свердловчанка участие в соревнованиях не принимает, а это значит, что будет новый победитель. Главные претенденты на золото – Кристина Резцова, Наталия Шевченко и Анастасия Халили.

🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: Сэм Энас приблизится к рекорду Никиты Гусева?

Американский форвард Сэм Энас уже точно станет лучшим бомбардиром нынешнего регулярного чемпионата. Однако у игрока минского «Динамо» есть прекрасная возможность войти в историю, побив рекорд Никиты Гусева, который за регулярку набирал 89 очков. У Сэма сейчас 86, в последних трёх матчах он неизменно набирает очки. Серия продолжится?

⚽️ 19:30: «Краснодар» — ЦСКА, Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ), ответный матч

Интрига: отыграет ли «Краснодар» два мяча у ЦСКА?

ЦСКА завалил стартовый отрезок весенней части сезона. Команда Фабио Челестини потерпела три поражения в РПЛ и опустилась на пятое место. А вот «Краснодар» сохранил первое место в таблице, хотя в прошедшем туре с большим трудом одолел «Сочи» (2:1). Первая игра соперников в полуфинале Пути РПЛ завершилась победой армейцев (3:1). Естественно, их шансы на победу выше, хотя чемпион наверняка приложит максимальные усилия ради камбэка. Кто окажется в финале Пути РПЛ?

На матче будет работать судейская бригада Инала Танашева: Объявлены судейские назначения на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

⚽️ 20:45: «Спортинг» — «Будё-Глимт», Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Интрига: «Будё-Глимт» доберётся до четвертьфинала ЛЧ?

«Будё-Глимт» продолжает кошмарить европейские клубы. На общем этапе норвежская команда обыграла «Манчестер Сити» (3:1) и «Атлетико» (2:1), благодаря чему попала в стыки. Там она дважды справилась с «Интером» (3:1 и 2:1) — здравствуй, 1/8 финала. Но «Будё-Глимт» и на этом не остановился — разгромил дома «Спортинг» (3:0) в первом матче. Серьёзная заявка на место в четвертьфинале. Чем ответит португальский клуб?

Российский вратарь продолжит играть в норвежском клубе: Официально Никита Хайкин продлил контракт с «Будё-Глимт»

⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Байер», Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Интрига: преподнесёт ли «Байер» сенсацию в Лондоне?

«Арсенал» готовится к встрече в прекрасном настроении. В минувший уикенд команда Микеля Артеты оторвалась от «Манчестер Сити» на девять очков в таблице АПЛ. Да, у соперника есть один матч в запасе, но «Арсенал» стал ещё ближе к чемпионскому титулу. Первая встреча в Леверкузене не определила победителя (1:1), однако шансы лондонского клуба на итоговый успех выше. Всё-таки он проводит ответный матч на своём стадионе. Увидим ли мы сенсацию?

⚽️ 23:00: «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Интрига: «Реал» избежит проблем в ответном матче?

Если откровенно, то у «Сити» мало шансов на выход в четвертьфинал. 0:3 в Мадриде выглядят как приговор. И это при том, что Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем оказались в числе игроков «Реала», которые могут принять участие в ответной встрече. А ещё «Сити» несколько дней назад потерял важные очки в АПЛ и практически отдал чемпионский титул в руки «Арсеналу». Тяжёлые дни для команды Хосепа Гвардиолы. «Реал» находится на втором месте в таблице Примеры, но в шаге от прохода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

⚽️ 23:00: «Челси» — «ПСЖ», Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Интрига: «ПСЖ» вместе с Сафоновым спокойно пройдёт в 1/4 финала?

«Челси» забил два мяча в Париже. Звучит неплохо, но есть нюанс. Английский клуб пропустил пять раз в столице Франции. Из-за этого шансы на проход в четвертьфинал выглядят мизерными. У «ПСЖ» была полноценная неделя на восстановление, ведь матч внутреннего чемпионата перенесли на другую дату. А вот «Челси» рубился с «Ньюкаслом» несколько дней назад и проиграл (0:1). Кажется, всё говорит о выходе «ПСЖ» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но ведь и сюрпризы исключать нельзя.