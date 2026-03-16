«Талалаева действительно могут хлопнуть до конца сезона». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ

Позади уже 21-й тур Мир РПЛ. Минувшие выходные получились крайне событийными. Тут и выезд «Спартака» к «Зениту», и провал «Локомотива» в Казани, и трудности «Краснодара», и скандальная развязка матча «Балтики» и ЦСКА. А как судьи справились со всей этой красотой?

Специально для «Чемпионата» судейство в 21-м туре и первом круге чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Динамо» Махачкала — «Оренбург» — 1:0

Первая игра для Чистякова после возобновления сезона. До этого работал только на VAR в матче «Локомотива» и «Пари НН», когда ошибочно позвал Шафеева к монитору.

Этот матч в плюс Чистякову тоже не запишешь. Сильный арбитр, на него, видимо, возлагались надежды с прицелом на Кубок. На 39-й минуте не показал жёлтую карточку Ду Кейросу за очевидную грубую игру. Соперник даже получил травму и был заменён, надо было наказывать.

На 42-й минуте Чистяков разобрался и отменил гол в ворота «Динамо» за игру рукой. Но на 61-й ошибочно назначил 11-метровый в ворота Махачкалы. Здесь нужно смотреть, принимал он решение сам или совместно со вторым ассистентом. Позиция у Чистякова была неплохой, но для восприятия эпизод сложный — контакт случился до штрафной, а упал игрок уже внутри. Правильно вмешался VAR в лице Жабченко, и назначили штрафной. Оценку не снизил, потому что это география.

На 81-й минуте — простой момент, но Чистяков почему-то назначил 11-метровый в ворота «Динамо». Сейчас много таких эпизодов, когда контакт инициирует не защитник, а игрок атаки. И такой опытный арбитр, как Чистяков, должен разбираться. В итоге посмотрел повтор и поменял решение.

И на 85-й минуте Чистяков не показал жёлтую Аларкону за грубую игру. Тот выпрыгнул и попал локтем по голове сопернику. Открытый, очевидный момент. Не понимаю, в чём сложность. Все критерии для карточки были.

Оценка Чистякова — 7,7.

Артём Чистяков Фото: ФК «Динамо» Махачкала

«Сочи» — «Краснодар» — 1:2

На седьмой минуте Прокопов ошибочно показал жёлтую Оласе. Выпрыгнул игрок «Краснодара», получилось столкновение тело в тело в воздухе. Для меня это вообще не фол. Оласа даже не понял, что произошло. Поторопился здесь арбитр.

На 16-й минуте Прокопов ошибочно назначил штрафной в ворота «Сочи» из убойной зоны и не показал жёлтую Кривцову за симуляцию. Обманул его игрок «Краснодара» — нарисовал нарушение, прыгнул вперёд. Прокопов из хорошей позиции не разобрался и назначил опасный штрафной. А с таких позиций забивают.

На 21-й минуте Прокопов правильно не назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Рука защитника двигалась на газон в опору, и в неё прилетел мяч. За такое не наказывают.

На 90+3-й минуте верно назначил 11-метровый в ворота «Сочи» после вмешательства VAR. Сложный момент для Прокопова — он смотрел в другую сторону, задержка случилась за его спиной. Да, мяч летел не в эту зону, но здесь важнее, что задержка была очевидной. 11-метровый назначили именно за это.

Оценка Прокопова — 8,2.

«Зенит» — «Спартак» — 2:0

Хорошая работа Карасёва. Всё спокойно, игра для него получилась рабочей, несложной. Но надо отдать должное — тренеры вели себя хорошо, игроки тоже со временем стихли.

Правильно показал жёлтую Венделу за тычок Зобнина. Возможно, с подсказки резервного арбитра Танашева. Пограничный момент, но для меня это не красная, поскольку в движении Вендела было недостаточно амплитуды. Ткнул и ткнул. Однако без карточки здесь нельзя было выходить.

На 43-й минуте Карасёв верно назначил 11-метровый в ворота «Спартака» и показал жёлтую Солари за очевидную задержку за футболку, это неспортивное поведение. Задержку было видно из космоса, несложный момент.

На 65-й минуте верно не назначил штрафной в пользу «Спартака» и не показал вторую жёлтую Соболеву. До сих пор пытаются этот момент муссировать. Но это делают люди, которые не судили в поле и не понимают динамики этого момента. Чтобы показать Соболеву жёлтую, нужны были амплитуда локтя, движение в сторону головы Умярова и попадание. А тут Соболев изначально был с поднятой рукой, Умяров сам двигался в его сторону и попал ему головой в подмышку. Критериев для жёлтой тут не хватает явно. Верное решение Карасёва. Молодцы и ассистенты с резервным, что не полезли.

На 79-й минуте Карасёв верно назначил 11-метровый в ворота «Спартака» после вмешательства VAR. Ву наступил на голеностоп игроку «Зенита». Простой эпизод для видео. С поля же увидеть его было сложно, потому что Карасёв переводил взгляд на мяч. И правильно делал. В площади ворот тоже могло что-то произойти, наступ здесь был менее очевидным развитием событий.

Оценка не 8,5, потому что Карасёв ходил к монитору. Но в моём рейтинге он лучший в туре. Подобные матчи надо проходить именно так.

Оценка Карасёва — 8,4.

Сергей Карасёв Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Ростов» — «Динамо» — 0:1

Есть такая категория арбитров, которые работают хорошо, а потом что-то происходит. И, получается, департамент надеется, а они показывают нестабильность в простых матчах.

На 16-й минуте Бобровский удалил Мелёхина после вмешательства VAR. Молодец, что не пропустил и изначально показал жёлтую, потому что в динамике могло показаться, что нога была на весу и отлетела. Сразу увидеть, что это красная, было сложно. И вопросов к Бобровскому тут нет. Верно показал красную после вмешательства VAR, и объяснение верное: нога Мелёхина шла снизу вверх, попал шипами выше голеностопа.

Однако что произошло с Бобровским потом — непонятно. Это не арбитр, на которого можно положиться в сложную минуту. За что он показал первую жёлтую Рубенсу на 28-й минуте? Тот выпрыгнул, пытался сыграть головой, произошёл контакт. Хочешь — назначь штрафной. Но за что карточка?

И на 39-й минуте — очевидно ошибочная вторая жёлтая Рубенсу. Это даже на первую жёлтую не тянет. Просто фол. Плюс Вахания, когда контакт был с правой ногой, упал и держался за левую, которой вообще не касались. Как может департамент доверять арбитру, который в простых ситуациях так ошибается? Показывал хороший уровень, и тут прилетел такой необъяснимый момент. Надеюсь, Бобровский посидит, подумает, сделает какие-то выводы, и всё у него будет хорошо.

Момент на 90+3-й минуте не буду обсуждать. Во-первых, его нет в трансляции. По фото это пенальти в ворота «Динамо». VAR, насколько мне известно, момент проверял. И, если учитывать, что Кукуян получил назначение на Кубок, всё там было нормально.

Оценка Бобровского — 7,8.

«Балтика» — ЦСКА — 1:0

На 15-й минуте Левников правильно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА. И верно не вмешался VAR. Этот момент тоже пытаются раздуть. Якобы за удар кулаком по голове надо было дать пенальти и жёлтую Акинфееву. Исходя из того, что показывали, видно, что Акинфеев сыграл в мяч. Дальше — воздействие на игрока. Футболист «Балтики» пробил по воротам, мяч явно летел мимо. Никакого воздействия во время удара не было. Если бы Акинфеев не коснулся мяча, надо было бы смотреть, была это грубая игра или случайность. Вот и всё. Я считаю, что VAR в лице Сухого правильно не позвал Левникова к монитору. И не надо сравнивать этот момент с тем, когда Левников в матче «Динамо» перепутал, кто сыграл в мяч. Там, если бы выяснилось, что Лунёв по нему не попал, действительно был бы фол — воздействие на бьющего присутствовало.

На 49-й минуте Левников ошибочно показал красную карточку Тентону. Изменил решение после вмешательства VAR. Оценка снижена, потому что Левников находился в хорошей позиции и мог сам правильно оценить эпизод. Также, возможно, под раздачу попадёт резервный Черемных. Он мог бы и подсказать — его позиция тоже позволяла увидеть, что игрок «Балтики» не попал по ноге соперника. Хотя, если учитывать, что Левников назначен на Кубок, здесь больше сыграла роль общая картина — а она была хорошей.

Что касается потасовки с участием тренеров, к Левникову тут какие вопросы могут быть? Это шоу Талалаева. Конечно, арбитр пошёл на понижение всего, при желании можно было показывать гораздо больше карточек. Он выцепил основных героев и их наказал. Талалаева действительно могут хлопнуть до конца сезона, поскольку это рецидив. Он даёт интервью, где говорит, как команде не хватает тренера на скамейке — а потом делает вот это. Для него это шоу, скучно человеку. Со стороны Левникова же я никакой проблемы не вижу. Игру он не упускал и ничего не сделал, чтобы это произошло. Это работа КДК, пускай разбираются. В протоколе всё написали. Челестини тоже виноват, что забежал в чужую техническую зону. Но ему дадут мало, а Талалаеву — много.

Оценка Левникова — 7,9 (8,4).

Кирилл Левников Фото: ФК «Балтика»

«Акрон» — «Ахмат» — 1:1

На 49-й минуте Буланов верно показал вторую жёлтую Исмаэлу Силве за грубую игру. Там и сам игрок «Ахмата» понимал, что он что-то сделал не так. Хотел Буланов дать принцип преимущества, но понял, что это вторая жёлтая, а в таких случаях принцип преимущества давать не рекомендуют.

На 62-й минуте VAR верно отменил гол в ворота «Ахмата». Был офсайд у Дзюбы.

Оценка Буланова — 8,4.

«Пари НН» — «Крылья Советов» — 3:0

В этом матче дебютировал Капленков из Первой лиги. Волнение присутствовало, это понятно.

Всех почему-то взбудоражил 11-метровый в ворота «Крыльев» на 27-й минуте. Капленков находился в хорошей позиции, но смотрел на мяч, потому что было скопление ног и игроков. Что-то произошло, футболист упал. Фёдоров на VAR позвал на просмотр. Людям не нравится этот эпизод, потому что Рекена показывал, что у него был естественный бег. Однако это не так — он попал пальцами по лицу соперника. Контакт был. Забегая вперёд, один в один жёлтая потом была у игрока «Пари НН». Так же пальцами попал по лицу. Моё мнение: силу касания здесь рассматривать нельзя, потому что даже по видео очевидно, что что-то произошло. Рука отставлена в сторону, есть амплитуда — все основания для 11-метрового здесь были. Жёлтую Капленков показал, хотя можно было обойтись без неё.

Интересный момент случился в середине второго тайма: игрок «Пари НН» бежал по краю, ему наступили на ногу, бутса слетела. И он с одной бутсой понёсся к воротам и затем уже упал. О красной здесь речи нет, можно говорить только о возможном непоказе жёлтой. Наступ арбитры не увидели из-за высокой скорости. Смотрели, скорее всего, на руки — была ли задержка. Но бутса слетела, а игрок ещё бежал. Как здесь быть арбитру? Думаю, можно было вернуть эпизод и показать жёлтую за срыв перспективной атаки.

Оценка Капленкова — 8,4. Поддержу дебютанта. Нерв его чувствовался, но выдержал. Мясом подобрасти, и нормально будет всё.

Игорь Капленков Фото: ФК «Пари НН»

«Рубин» — «Локомотив» — 3:0

На 44-й минуте Абросимов верно показал вторую жёлтую Ненахову за срыв перспективной атаки. Очевидный момент, игрок «Локомотива» задержал соперника на пространстве. Сам виноват, что опоздал и подбил тому бутсу.

На 55-й минуте VAR проверял гол «Рубина» на предмет игры рукой у Вуячича. Но мяч попал в живот, а не в руку.

Оценка Абросимова — 8,4.