Гвардиола просто не умеет камбэчить в ЛЧ. А у «Реала» Арбелоа таких вызовов ещё не было

Пеп Гвардиола – великий мастер игры вдолгую, марафонец. Длинные турниры – его конёк, обойти его на дистанции крайне сложно. Пеп не выиграл АПЛ в прошлом сезоне. Вполне возможно, не выиграет и в этом. Но имя и внушительное резюме всё ещё работают на него. Гвардиола по-прежнему король длинных чемпионатов.

Совсем другая история – кубковые турниры. Там короче дистанция и больше рандома, воля случая имеет гораздо больше значения. У Пепа, безусловно, много успехов в кубках. В частности, в европейских. Однако у него нет больших камбэков. В Лиге чемпионов обычно камбэчили против него.

Самый яркий пример последних лет – победа «Реала» над «Манчестер Сити» в сезоне-2021/2022. Команда Гвардиолы победила 4:3 в первом полуфинале и вела 1:0 к 90-й минуте ответки. А дальше случился Родриго. За две минуты бразилец забил дважды, дальше – овертайм, «Сити» плывёт, Карим Бензема забивает третий, и «Реал» врывается в финал.

«Реал» обыгрывает «Сити» и выходит в финал Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Ещё раньше, в 2019-м, «Сити» шумно вылетел от «Тоттенхэма». В Лондоне хозяева победили 1:0, а в Манчестере были качели: «Ман Сити» проигрывал, затем – вёл. Потом отличился Фернандо Льоренте, и команде Гвардиолы вновь понадобилось забивать. И она забила – но из-за мизерного офсайда гол не засчитали. В итоге «Тоттенхэм» уступил 3:4 и благодаря правилу гостевого гола, которое тогда работало, прошёл дальше.

Ещё раньше, в первом сезоне Пепа, «Сити» в 1/8 финала играл с «Монако». Сначала – качельная победа дома со счётом 5:3. Однако на выезде английский клуб не вывез: 1:3, вновь работает правило выездного гола – и «Ман Сити» опять в ауте.

Величие Пепа не вызывает сомнений. Нам повезло жить в то время, когда он творит. Однако для полноты его образа, для абсолютной целостности нимба красивый, эпический камбэк в ЛЧ точно не был бы лишним. И сейчас у Гвардиолы есть шанс совершить такой.

«Сити» здорово смотрелся на «Сантьяго Бернабеу» в первые 20 минут – но на выходе получил 0:3. Забей Нико О’Райли после «привоза» Тьяго Питарча – расклад перед ответкой был бы совсем другим. Конечно, «Реал» оставался бы фаворитом. Но его задел не был бы гигантским. Уйти с «-2» – кто бы мог подумать! – «Сити» было бы гораздо проще, чем с «-3».

Гол команды Гвардиолы во втором тайме на «Бернабеу» ознаменовал бы возвращение в игру, это могло бы сильно повлиять на настроение. Но ключевое здесь – «бы». «Манчестер Сити» не забил в первом матче. А затем потерял очки с «Вест Хэмом» и ещё больше отпустил «Арсенал» в чемпионской гонке.

«Ман Сити» не привык заканчивать сезон в марте. Однако сейчас это фактически может произойти. Чемпионские перспективы в АПЛ очень туманны. Риск вылететь из ЛЧ огромен. Что остаётся? Кубок Англии, где «горожанам» в 1/4 финала играть с «Ливерпулем». И финал Кубка лиги с «Арсеналом» в ближайшие выходные.

Можно взять два английских кубка, это хорошо. Но это вряд ли предел мечтаний Пепа. Уже в марте вылететь из ЛЧ и практически лишиться шансов на победу в АПЛ – неприятный для «МС» расклад. Особенно с учётом того, что в прошлом сезоне было то же самое. Нынешний сезон команда проводит ровнее, и близко не было такого провала, как на стыке 2024-го и 2025-го. Однако перспективы в АПЛ и Лиге чемпионов в марте 2026 года рисуются примерно такие же, как в марте 2025-го.

Если «Сити» на фоне разгрома в Мадриде и потери очков с «Вест Хэмом» выглядит скукоженным, то «Реал» в последние недели, напротив, распрямился. С горем пополам, но всё-таки обыграл на выезде «Сельту» – 2:1, потом разбил «Манчестер Сити», а дальше спокойно разобрался с «Эльче» – 4:1.

Символ подъёма мадридцев, разумеется, Феде Вальверде. Человек забивает ВСЁ! У уругвайца очень много плюсов, в частности, ему случалось забивать красивые голы. Но ТАК красиво, ТАК много и за такой короткий срок (Вальверде отличился и с «Сельтой», и с «Эльче», и, конечно, с «Сити») – это что-то новенькое.

Феде Вальверде празднует гол в ворота «Сити» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Сложно сказать, как долго Феде сможет показывать такую бомбардирскую удаль. Точно так же сложно сказать, как долго «Реал» сможет держаться на подъёме. Команда очень волатильна весь сезон. Но прямо сейчас кажется, что мадридцы что-то нащупали. Игра без чистой «девятки», постоянная смена позиций, свежесть и драйв, которые привнесли ворвавшиеся в старт Питарч и Браим Диас – в этом есть жизнь! И это отлично сработало в первом матче с «Сити», Арбелоа очень хорошо подготовился.

«Реал» добыл преимущество в Мадриде, и теперь его нужно сберечь. Вполне возможно, на ответный матч тренер выберет другую стратегию – не ту, что была на «Бернабеу». К первой игре мадридцы подходили андердогами – много травм, нестабильность, отсутствие у Арбелоа как специалиста опыта больших матчей в ЛЧ. Однако в этом статусе – а он не очень привычен для «Реала» – команда показала себя великолепно. От неё немногого ждали – а она вдруг выстрелила и поразила всех!

Перед ответной встречей мадридцы – явные фавориты с форой аж в три мяча. И ожидания от команды вполне конкретные – выход в 1/4 финала. В идеале – без лишних нервов. И для Арбелоа это новый челлендж. На первый матч он выходил андердогом – и блестяще справился. Теперь выходит фаворитом. Опять справится? Или Пеп наконец-то оформит первый большой камбэк в ЛЧ?