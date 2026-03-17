Сразу две отставки, потеря «Факела», Роналду и Месси для «Урала». Главное в Первой лиге

24-й тур Лиги Pari удивил аномальными результатами – сразу шесть матчей закончились вничью. Впрочем, не везде это было вялое перекатывание мяча из стороны в сторону. Например, плохое состояние поля в Ульяновске не помешало «Волге» и «Челябинску» выдать яркие 2:2. Погружаемся в детали.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Родина» потеряла очки в Хабаровске

После 0:3 от «Черноморца» Алексей Поддубский сделал несколько перестановок в стартовом составе – на скамейку сели опытные Владислав Мастерной (крайний защитник) и Константин Плиев (центральный защитник). Вместо них с «Родиной» вышли Егор Носков и Ярослав Гребёнкин.

Многие называли «Родину» Хуана Диаса самой яркой командой весны. Собственно, первый тайм со «СКА-Хабаровск» подтвердил высокий класс атакующей линии. «Родина» постоянно штурмовала чужую штрафную – не помешало даже отсутствие травмированного Солтмурада Бакаева. Сначала Йорди Рейна нашёл в чужой вратарской Ивана Тимошенко (забил в своём 100-м матче за клуб). Затем отличился Артём Мещанинов. Был еще пенальти в ворота Имамова – вратарь СКА отразил удар Рейны.

Хозяева огрызались и даже забили при счёте 0:1. Гол Степана Глотова отменили из-за офсайда. Казалось, что «Родина» спокойно удержит победу, однако после перерыва команда просто остановилась. СКА полетел вперёд – суммарно перебили соперников по ожидаемым голам (2,59 xG против 2,34). Где-то спасал Сергей Волков, где-то – каркас ворот.

А вот защитники «Родины» играли не совсем аккуратно. На 49-й минуте Хакобо Алькальде заработал пенальти и сам же его реализовал. СКА давил – развязка наступила в компенсированное время. Илья Дятлов сбил Данилу Янова в штрафной. Алькальде с «точки» оформил дубль.

Несмотря на яркий сюжет, игра оставила противоречивое впечатление из-за судейства. 31-летний Михаил Плиско отработал второй матч Первой лиги в карьере. Из-за постоянных остановок чистое игровое время сократилось до 33 минут. Решения арбитра по пенальти (их было три) тоже вызывают вопросы.

«Родина», которая в прошлом туре догнала «Урал» по очкам, отступает назад.

«Ротор» опять не победил

Дмитрий Парфёнов вместо Дениса Бояринцева, новые трансферы – многие ждали, что «Ротор» без раскачки полетит в борьбу за стыки. В итоге у команды всего три очка в трёх турах.

Матч в Набережных Челнах с «КАМАЗом» сначала плотно убаюкивал зрителей – 0 ударов в створ к перерыву. «Ротор» владел инициативой, сделал упор на стандарты, но так и не довёл дело до голов. После перерыва «КАМАЗ» взбодрился и пошёл вперёд – на 70-й минуте Давид Караев протащил мяч через чужую половину поля и вонзил его в сетку с левой ноги. 11-й гол в чемпионате для лидера «КАМАЗа». Был и ещё шанс – Мухаммад Султонов пробил со штрафного. Никита Чагров отразил удар.

«Ротор» регулярно проваливает вторые таймы при Парфёнове – всё шло к поражению, однако волгоградцев выручил выбежавший на замену Илья Сафронов. Гости организовали навал на 90+3-й минуте, первым на подборе оказался полузащитник «Ротора», который и вколотил мяч в ворота. Красивый гол продлил серию без поражений – так сказали бы оптимисты. Пессимисты отвечают – «Ротор» плохо вошёл в весну.

«Черноморец» удержался в Воронеже

«Факел» пропустил прошлый тур из-за отмены матча с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Поэтому у команды Олега Василенко были дополнительные дни на подготовку к домашней встрече с «Черноморцем». В итоге «Факел» потерял очки впервые за семь туров.

Хотя по моментам хозяева солидно перебили соперника – 11:3 по ударам, 3:1 по ударам в створ, 2,26 против 0,16 по xG. Главным героем встречи стал голкипер «Черноморца» Михаил Штепа – отразил несколько опасных ударов в первом тайме, тащил в добавленное время.

«Факел» мог вырвать победу в концовке – на 88-й минуте на замену вышел Мераби Уридия, который упустил два момента подряд. Сначала нападающий попал в перекладину. А затем выручил Штепа – перевёл мяч в штангу. От неё последовал рикошет в перекладину – безумная геометрия.

Обидная потеря для «Факела», однако у лидеров Первой лиги всё ещё большой запас по очкам. Также отметим, что прервалась уникальная серия полузащитника Вячеслава Якимова. До этого тура «Факел» всегда побеждал, когда Якимов появлялся на поле. На 13-й раз произошла осечка.

«Чайка» и «Спартак» обменялись голами

Главная новость из Костромы — многоходовка с отставкой главного тренера Сергея Бондаря. На первый взгляд, неочевидный шаг от клуба, сенсационно идущего в лидерах Первой лиги. Но всё сложнее, чем кажется. Мы рассказывали об этой истории отдельно.

А ведь у «Чайки» действительно появляются какие-то шансы. Команда уже покинула последнюю строчку Первой лиги. Зимние трансферы помогли нащупать баланс. Более того – «Чайка» открыла счёт в матче с костромским «Спартаком». Сработали фирменные быстрые атаки – молодёжь Дмитрия Комбарова всегда опасна на пространстве. На 23-й минуте голевую комбинацию завершил Арсений Филёв. Передачу оформил Глеб Пополитов – у него ужи три встречи подряд с результативными действиями.

На 31-й минуте Виталий Дунай мог сделать 2:0 – аргентинский голкипер «Спартака» Даниэль Саппа ногой отразил его удар. Вскоре костромичи проснулись и организовали два шанса у чужих ворот – сначала мяч с ленточки вынес Руслан Чабанов, затем Семён Фадеев оформил сейв после выстрела Амура Калмыкова под перекладину.

В перерыве тренерский штаб «Спартака» выпустил Александра Чупаёва и сыграл сразу в два больших форварда впереди. На 56-й минуте связка сработала – Чупаёв скинул мяч на Калмыкова, который забил свой 11-й гол в чемпионате. В концовке «Спартак» был близок к победе – штанга выручила «Чайку» после удара Калмыкова.

Кострома потеряла очки, но команда всё ещё держится в зоне стыков. Правда, больше нет форы – «Челябинск» подобрался вплотную. У «Чайки» неприятная потеря – во втором тайме Дуная унесли с поля на носилках. Серьёзность травмы ещё неизвестна, но в любом случае желаем игроку здоровья.

Домашняя победа «Урала»

Прорвало! Перед началом весеннего отрезка в Первой лиге ожила чемпионская интрига, которая слишком быстро умерла. Сначала «Урал» проиграл «Факелу» (0:1), потом еле спас матч с «Ротором» (1:1). Теперь уже и прямой выход в Мир РПЛ под угрозой.

Василию Березуцкому на этот раз повезло с соперником – в манеж «Урала» приехал тульский «Арсенал» Дмитрия Гунько. Зимой команда попрощалась с группой опытных футболистов (главная потеря – Калмыков, ушедший в «Спартак»). Результатом стал откат на 11-ю строчку. С «Уралом» Гунько решил сыграть с тройкой центральных защитников. Местами выглядело интересно.

Березуцкий наконец-то выпустил самый эффективный состав – в старте вышли Юрий Железнов, Илья Ишков, Роман Акбашев и Мартин Секулич. Эта группа разогнала голевую атаку на 14-й минуте. Забил Акбашев. Первый тайм вообще получился богатым на моменты – «Арсенал» мог отыграться (подвела реализация) + перед перерывом зрители увидели пару опасных атак от «Урала».

На 71-й минуте защитник «Урала» Тимофей Маргасов получил вторую жёлтую. В итоге «Арсенал» пропустил в большинстве. Вышедший на замену Никита Морозов зацепился за мяч в атаке и забил во втором матче подряд. Неплохо отметил вызов в молодёжку!

«Урал» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию, которая тянулась ещё со времён Мирослава Ромащенко. Березуцкий после встречи раскрыл подробности трансферной кампании клуба: «Уже говорил, что хотел бы Педри, Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но получилось так, как получилось. Это то, что есть. К сожалению, они не поехали. Они отказались».

Впрочем, даже без Роналду, Месси и Педри «Урал» пока держится в топ-2.

«Волга» почти сломала «Челябинск»

Стадион «Труд» в Ульяновске до конца ещё не вышел из спячки, поэтому «Челябинску» было вдвойне сложнее на чужом поле из-за состояния газона. Впрочем, даже так команды устроили шоу. «Волга» владела инициативой – в первом тайме Игорь Гершун зарядил в штангу.

Всё самое интересное началось после перерыва. Сначала Александр Саплинов пробил со штрафного – Илья Тусеев отбил мяч прямо на ногу Гершуну, который и открыл счёт в матче. Затем Лука Багателия в стиле Хвичи Кварацхелии промчался по левому краю и отдал голевую передачу на Владислава Яковлева.

«Челябинск» – команда с характером, которая не сдалась и на этот раз. Внезапным джокером оказался вышедший на замену Никита Першин. 24-летний воспитанник «Чертаново» уже как-то играл за «Челябинск» в Leon-Второй лиге. Сейчас он принадлежит «Крыльям Советов». Летом его взяли в аренду, но Першин пропустил всю первую часть сезона из-за травмы. C «Волгой» состоялось его первое появление на поле. И сразу 1+1!

Сначала Першин отдал голевую на Баба Н’Диайе (тоже вышел на замену). Затем отличился сам. Связка сработала и в обратную сторону – Н’Диайе оформил ассист. Потрясающий матч-менеджмент от Романа Пилипчука.

Кашчелан — всё

После первой части сезона была информация, что «Сокол» может расстаться с Младеном Кашчеланом. Команда опустилась в зону вылета и показывала скучный вязкий футбол. Черногорцу дали ещё один шанс. Итог – три сухих поражения подряд. Да и вообще на счету «Сокола» всего 10 забитых голов в 24 матчах. Даже отдельные футболисты в Первой лиге круче – например, Белайди Пуси из «Факела» (10 мячей).

Матч с «Уфой» был особенно важен для «Сокола» – битва с прямым конкурентом. В итоге саратовская команда создала лишь 0,99 xG против 3,10 у соперника. На 39-й минуте «Уфа» заработала пенальти – Дилан Ортис забил с «точки». Вскоре Амир Кахриманович получил второе предупреждение и отправился в раздевалку.

Интересно, что даже вдесятером «Сокол» во втором тайме организовал несколько перспективных атак – как обычно, не повезло в реализации. А вот «Уфа» своим шансом воспользовалась. На 74-й минуте Филип Мрзляк завершил контратаку хозяев. Вскоре уфимцы закинули и третий мяч, но его по каким-то причинам отменили судьи. 15:7 по ударам, 6:2 по ударам в створ – команда Омари Тетрадзе продолжает борьбу за выживание.

Вчера «Сокол» объявил об уходе Кашчелана. По информации журналиста Сергея Ильёва, новым тренером команды станет Евгений Харлачёв. Он уже работал в Саратове несколько лет назад (в «Уфе» тоже трудился). Бывший защитник «Локомотива» будет вытаскивать команду с последнего места.

«Шиннику» снова помогли угловые

Зачем нужен лондонский «Арсенал», если есть «Шинник» Артёма Булойчика? Команда забила 17 голов со стандартов. Всего на счету ярославцев – 21 мяч.

«Енисей» постепенно прибавляет при Сергее Ташуеве. Не всегда хватает концентрации и качества в обороне, а вот в атаке уже чувствуется баланс. На первых минутах Лука Раткович едва не открыл счёт – успел на добивание после сейва Тимофея Митрова и послал мяч в небеса. «Шинник» выравнял игру, однако после перерыва всё-таки пропустил – вышедший на замену Андрей Окладников реализовал пенальти. Форвард «Енисея» забивает в третьем весеннем матче подряд.

Булойчик под финал встречи освежил фланги – выпустил двух Кириллов (Никитина и Малярова). «Шинник» увеличил давление и заработал столь нужный угловой. Даниил Корнюшин открылся под подачу и забил шестой гол в сезоне. Лучший бомбардир «Шинника» – центральный защитник. Не все форварды забивают на таком уровне.

Боевая ничья – команды продолжают спокойно идти в середине таблицы.

Олег Кононов уничтожил «Нефтехимик»

После чувствительного поражения от «Родины» (0:2) в прошлом туре «Торпедо» вновь вышло на победный путь. «Нефтехимик» в гостях обычно играет по настроению. В этом туре у Кирилла Новикова всё сразу пошло не по плану. Команда Олега Кононова быстро завладела преимуществом и открыла счёт на 27-й минуте – гол забил Владислав Шитов.

Причём выбор в атаке у главного тренера «Торпедо» просто сумасшедший. На скамейке остались Руслан Апеков, Дмитрий Цыпченко и Александр Юшин. После перерыва Кононов начал бросать в бой богатые резервы. Цыпченко на 48-й минуте организовал гол Садыга Багиева. Потом сам же форвард оказался на ударной позиции и замкнул передачу Ильи Берковского (он, кстати, тоже вышел на замену).

Самый опасный момент у «Нефтехимика» возник на 76-й минуте, когда Ислам Машуков не смог переиграть Ростислава Солдатенко. Крайне убедительная победа «Торпедо» – команда постепенно отрывается от зоны вылета.