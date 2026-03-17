Месси психовал и встречался с Трампом, Миранчук тащит «Атланту». Как стартовал сезон МЛС

Сезон МЛС-2026 стартовал ещё в конце февраля. За это время клубы провели по четыре матча. Месяц – отличный срок, чтобы подвести первые итоги нового регулярного чемпионата. Рассказываем, как дела в Северной Америке у Алексея Миранчука, Лионеля Месси, Томаса Мюллера и Марко Ройса.

После четырёх туров всего пять команд не потерпели ни одного поражения – «Ванкувер Уайткэпс», «Лос-Анджелес», «Сан-Диего», «Нью-Йорк Сити» и «Нэшвилл». Первые два клуба выиграли все четыре встречи, у остальных – три победы и одна ничья. «Ванкувер» и «Лос-Анджелес» лидируют в Западной конференции, «Нью-Йорк Сити» – на Востоке.

Действующий чемпион МЛС – «Интер Майами» – расположился на третьей строчке в Восточной конференции. Команда Хавьера Маскерано одержала две победы (над «Орландо Сити» и «Ди-Си Юнайтед»), сыграла вничью с «Шарлотт» и уступила «Лос-Анджелесу».

Как дела у клубов с россиянами? «Атланта Юнайтед» с Алексеем Миранчуком набрала всего три очка в четырёх турах: команда из штата Джорджия обыграла «Филадельфию Юнион» (3:1), но уступила «Цинциннати» (0:2), «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:2) и «Реал Солт-Лейк» (2:3). «Атланта» занимает 10-е место на Востоке и снова испытывает проблемы. В прошлом году команда даже не вышла в плей-офф. Неужели история повторится?

Не сильно лучше положение у «Спортинг Канзас-Сити» с Магомедом-Шапи Сулеймановым. Клуб занимает 12-е место на Западе с четырьмя очками. «Спортинг» одержал победу над «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:1), сыграл вничью с «Коламбус Крю» (2:2), но потерпел поражения от «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:3) и «Сан-Диего» (0:1).

В списке лучших бомбардиров МЛС – неожиданные фамилии. По пять мячей забили Брайан Уайт («Ванкувер») и Петар Муса («Даллас»), также в топ-5 вошли Сэм Сарридж («Нэшвилл», четыре гола), Жоау Клаусс Де Мелло («Лос-Анджелес Гэлакси», 4) и Николас Фернандес («Нью-Йорк Сити», 4). А в гонке ассистентов сразу пять человек отметились тремя результативными передачами: Лука Лангони («Нью-Инглэнд Революшн»), Андерс Дрейер («Сан-Диего», ранее выступал за «Рубин»), Макси Моралес («Нью-Йорк Сити», с 2007 по 2009 год играл за ФК «Москва»), Теласко Сеговия («Интер Майами») и Хесус Феррейра («Сиэтл Саундерс»).

Как начал сезон Месси?

Остановимся подробнее на интересных для нас футболистах. Конечно, главный – Лионель Месси. Легендарный аргентинец начал сезон МЛС с трёх голов в трёх встречах. Форвард пропустил последний матч «Интер Майами» с «Шарлотт» (0:0) из-за полученного отдыха. 19 марта команде предстоит встреча 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом». Именно к ней готовится Лео.

А до этого Месси оформил дубль в ворота «Орландо Сити» (4:2) и забил победный мяч «Ди-Си Юнайтед» (2:1). Во время игры с клубом из Орландо Лео успел потроллить тренера соперника Оскара Пареху. Тот в одном из эпизодов подошёл к аргентинцу и сказал ему несколько слов. Как показалось, Месси остался недоволен комментариями соперника. В концовке Лео забил со штрафного и установил окончательный счёт. После гола он посмотрел на скамейку «Орландо» и показал жест, как бы спрашивая тренера, хочет ли тот получить автограф.

Единственный же матч без голов – с «Лос-Анджелесом» (0:3). Кстати, встреча завершилась скандально: уже после неё Месси пытался прорваться к судьям в подтрибунном помещении. Лео остался недоволен работой арбитров. К счастью, от серьёзных проблем аргентинца уберёг Луис Суарес, удержавший злого друга.

Позже с Лео произошёл ещё один забавный эпизод. Болельщики прорвались на поле во время товарищеского матча «Интер Майами» с «Индепендьенте дель Валле». В концовке встречи вокруг аргентинца собралось несколько фанатов, а один из них подбежал к Месси и начал его обнимать. Молодого человека попытался оттащить охранник, но в итоге все рухнули на газон.

Самое же странное событие марта для Месси и «Интер Майами» – встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства традиционно принимает с визитом победителей МЛС, баскетбольной НБА, хоккейной НХЛ и НФЛ (американский футбол). Трамп устроил очередной стендап: сначала он заявил, что «Месси круче Пеле». А после рассказал, что даже не помнил о визите «Интер Майами», и упомянул Криштиану Роналду.

«Мой сын спросил сегодня: «Пап, ты знаешь, кто приедет в Белый дом?» Я говорю: «Нет. У меня много разных дел». Он сказал: «Месси!» Это твой большой фанат, считает тебя большой личностью. Спасибо, что пришёл. Мой сын – большой фанат футбола. Большой фанат Месси и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают. Для нас всех в Белом доме большая честь принимать вас здесь», – сказал Трамп.

По ходу речи президент США зачем-то начал рассказывать об успехах вооружённых сил государства в конфликте с Ираном. «Нам сказали, что визит будет просто для того, чтобы поздравить нас с титулом, и что мы будем говорить только о футболе, но всё оказалось не так», – отметил после визита тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано.

Миранчук — главная надежда «Атланты»

Не менее интересны успехи в МЛС одного из лидеров сборной России Алексея Миранчука. Полузащитник «Атланты» показывает хорошую игру несмотря на слабые результаты команды. На старте сезона 30-летний футболист забил три мяча в четырёх встречах и занимает шестое место в гонке бомбардиров. Миранчук – лучший бомбардир «Атланты» за два последних сезона (и лучший по системе «гол+пас»). На его счету девять забитых мячей и три ассиста.

Начало сезона для Миранчука получилось непростым из-за травмы. Во встречах с «Цинциннати» и «Сан-Хосе» он выходил на замену во втором тайме. «В предсезонке Алекс получил небольшую травму подколенного сухожилия, из-за которой сыграл всего одну игру и провёл на поле 45 минут. Поэтому мы всё ещё восстанавливаем его форму. Сейчас с ним всё в порядке. Мы ожидаем, что он скоро вернётся в стартовый состав», – объяснял директор по коммуникациям «Атланты» Крис Винклер.

После этого Алексей дважды вышел в старте, оформил дубль в ворота «Реал Солт-Лейк» (2:3) и отгрузил один мяч «Филадельфии» (3:1). Миранчук – лидер «Атланты», если команде и рассчитывать на кого-то, то именно на россиянина, который вызван в состав сборной на матчи с Никарагуа и Мали (пока что расширенный список).

Как стартовал сезон для других звёзд МЛС и Шапи?

Начало сезона МЛС омрачила неприятная новость. Руководство лиги решило отстранить пожизненно двух футболистов – американского полузащитника Деррика Джонса и ганского хавбека Ява Йебоа. Расследование выявило, что игроки активно ставили на матчи лиги, включая встречи с участием своих команд. Нарушения были зафиксированы в сезонах 2024 и 2025 годов.

Один из эпизодов – матч 19 октября 2024 года. В этой встрече оба футболиста сделали ставку, что Джонс получит жёлтую карточку, что в итоге и произошло. В тот период оба игрока представляли клуб «Коламбус Крю».

Другая любопытная новость: экс-нападающий сборной Мексики Карлос Вела стал совладельцем «Лос-Анджелеса». «Лос-Анджелес» всегда был для меня больше, чем просто клуб – это мой дом. С самого первого дня мы поставили перед собой цель создать нечто особенное для города, невероятно горжусь тем, чего мы достигли вместе. Стать совладельцем – это честь и ответственность, к которой я отношусь серьёзно. Рад продолжать поддерживать клуб, наших игроков и наших болельщиков на пути в будущее», – сказал бывший футболист.

Переходим к результатам других звёзд МЛС и Магомеда-Шапи Сулейманова. Выступающий за «Спортинг Канзас-Сити» россиянин вышел в старте во всех четырёх встречах. Дважды Шапи проводил матчи полностью, ещё два раза его заменили. Пока что результативных действий у 26-летнего вингера нет.

Легенда «Баварии» Томас Мюллер прошлым летом перебрался в «Ванкувер Уайткэпс». Команда добралась до финала плей-офф МЛС, но уступила «Интер Майами» (1:3). Новая попытка выиграть лигу началась для канадцев успешно. «Ванкувер» одержал четыре победы, а 36-летний немец забил два мяча. Оба – в матче с «Торонто». В остальных же играх Мюллер ушёл с поля без результативных действий. Но самое главное, что «Ванкувер» занимает первое место в МЛС.

Наш любимый Марко Ройс не собирается завязывать с футболом. В начале марта «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил, что 36-летний немец заключил с клубом контракт до декабря 2027 года. Так что ещё минимум два сезона мы следим за топ-футболистом без больших трофеев. В нынешнем же чемпионате Ройс забил один мяч в ворота «Спортинг Канзас-Сити» (1:2) и оформил ассист с «Нью-Йорк Сити» (1:1).

А в соседнем для команды Ройса «Лос-Анджелесе» выступают две легенды «Тоттенхэма» — Сон Хын Мин и Уго Льорис. Их клуб стартовал с четырёх подряд побед. Южнокореец в четырёх встречах отметился двумя ассистами (с «Интер Майами» и «Хьюстон Динамо»). А на счету Льориса – четыре «сухаря»! Пока что «Лос-Анджелес» не пропустил ни одного мяча. Неплохая заявка на победу в регулярном сезоне.