Лучший бомбардир РПЛ прямо сейчас. Как забивал Хиль и почему Талалаев его прикладывал

Представьте, если бы Андрей Талалаев в матче с ЦСКА не выбил мяч на трибуну? Если бы после этого не завязалась драка, мнения о которой мы до сих пор читаем в ожидании решения о дисквалификациях? Если бы встреча завершилась победой «Балтики», но без всего этого внефутбольного треша. О чём бы мы сейчас говорили, кроме кризиса в ЦСКА? О Брайане Хиле, конечно. О сальвадорском нападающем, который после 21-го тура МИР РПЛ вырвался на единоличное первое место в гонке бомбардиров.

Хиль забил в ворота ЦСКА свой 12-й гол в 21 матче. Сделал это своём стиле. Мы уже привыкли, что сальвадорец хорош в быстрых открываниях, когда он резко уходит от соперников, выскакивает на простор и швыряет мяч мимо вратаря. Здесь была похожая ситуация. Игрок конвертировал не самое удачное действие Дмитрия Баринова в шанс для себя, оббежал россиянина, потом Матеуса Рейса и проткнул мяч мимо Игоря Акинфеева. Лет 10 назад написали бы, что гол «породистый». Хорошо, что русский язык за это время ушёл вперёд так же как и Хиль в этой атаке.

А теперь несколько фактов: канал «Цифроскоп» посчитал, что «Балтика» не досчиталась бы 11 очков без голов Хиля. такой зависимости нет ни у кого в РПЛ. Дальше по значению забитые мячи Мирлинда Даку – без них «Рубин» потерял бы 10 очков. С албанцем на равных Алексей Батраков. Да, минус 11 очков откинули бы калининградцев в середину таблицы. Хотя наверняка больше забивали бы другие футболисты. Но даже в случае отсутствия голов у Хиля это было бы крепкое девятое место. Где-то между «Рубином» и «Ахматом».

А ещё Брайан повторил рекорд «Балтики» по количеству голов в элите. До этого столько же за команду в высшем дивизионе забивал лишь Сергей Булатов в 1996-м. У кого-то есть сомнения, что Хиль превзойдёт этот показатель? Почти нет. Сможет ли он побороться за титул лучшего бомбардира российского сезона? Вполне возможно. Ведь вот какой удивительный момент: среди главных преследователей сальвадорца ни одного нападающего. У Алексея Батракова и Эдуарда Сперцяна по 11 мячей. Первый, как и весь «Локомотив», весной выглядит не очень убедительно. Второй – наоборот, но так или иначе по базовым настройкам Эдуард не завершитель.

У Джон Кордобы, Дмитрия Воробьёва и Даку по девять мячей. Отставание в три гола на данном этапе выглядит серьёзным. А если смотреть на тенденцию последних лет, то лучшему бомбардиру нужно забить минимум 15 мячей. С момента перехода чемпионата России на систему «осень-весна» лучшие бомбардиры РПЛ забивали меньше 20 голов 11 раз, тогда как 20 и больше – лишь четырежды:

20 – Фёдор Смолов за «Краснодар» в сезоне-2015/2016;

20 – Артём Дзюба за «Зенит» в сезоне-2020/2021;

23 – Малком за «Зенит» в сезоне-2022/2023;

21 – Матео Кассьерра за «Зенит» в сезоне-2023/2024.

Так что у Хиля по итогам сезона есть все шансы спокойно подобраться к отметке в 15-17 мячей и стать лучшим бомбардиром чемпионата России.

Удивительно и то, что плюс-минус понятно, как Брайан действует. Соперники, само собой, изучили сильные качества форварда – это постоянное движение и готовность бежать за спины защитникам. Преимущество Хиля в том, что он делает это постоянно. И в какой-то момент оппоненты либо теряют концентрацию, либо ошибаются, либо просто не успевают за ним. Так приходит большинство его голов. На сальвардорца идёт заброс, далее он участвует в единоборстве так, чтобы «Балтика» выиграла подбор, а затем убегает за спину.

Казалось бы, весь этот алгоритм понятен и его можно нейтрализовать. Но как мы видим по опыту нынешнего сезона, это не до конца выходит. Такая специфика игры требует от форварда серьёзной физической подготовки. Поэтому осенью закрепился тезис, что Талалаев почти всегда меняет Хиля с 65-й по 70-ю минуту. Вне зависимости от результата. Так оно и было. Всего трижды в первой части сезона Брайан находился на поле больше 70 минут. Однако весной всё изменилось.

Почти полный матч с «Зенитом» с заменой на 88-й минуте. 79 минут с «Ростовом» и забитый гол. И полная встреча с ЦСКА, которая тоже закончилась для игрока голом. Возможно, увеличение игрового времени Хиля связано с травмой Чинонсо Оффора, который в матче с ЦСКА впервые попал в заявку. И когда он будет готов, Брайан вернётся к привычному таймингу. Но едва ли это самый важный момент. Похоже, нападающему хватает и 65-70 минут, чтобы выжимать из себя максимум. Количество голов это явно демонстрирует. Вот их подробная раскладка:

Тур Кому забил Как забил Минута 1 «Динамо» Москва с игры, левой ногой 12-я 3 «Оренбург» с пенальти, правой ногой 22-я 4 «Крылья Советов» с игры, правой ногой 62-я 5 «Локомотив» с игры, правой ногой 3-я 6 «Сочи» с пенальти, правой ногой 29-я 11 «Динамо» Махачкала с пенальти, правой ногой 41-я 12 «Рубин» с игры, левой ногой 7-я 15 «Краснодар» с игры, правой ногой 5-я 18 «Крылья Советов» с пенальти, правой ногой 18-я 18 «Крылья Советов» с игры, правой ногой 22-я 20 «Ростов» с игры, правой ногой 40-я 21 ЦСКА с игры, правой ногой 63-я

При этом даже в «Балтике» признают хилезависимость. Она не нравится, но с ней приходится существовать. После кубкового поражения в матче с «Зенитом» Андрей Талалаев раскритиковал Хиля. Потому что ему не понравилось отсутствие голов.

Андрей Талалаев главный тренер «Балтики» «Мы слишком зависимы от формы Хиля. Когда он в нормальном состоянии, у нас получается футбол. Когда Хиль играет так, как он сыграл в двух последних матчах, мы не забиваем. К сожалению, пока уровень конкуренции у нас – 19-летний парень в атаке. Все остальные когда-нибудь подойдут. Оффор после травмы и Ласерда, приехавший в том состоянии, в каком профессионалы не должны находиться. Ещё раз, – команда создаёт моменты, команда доставляет мяч в штрафную, команда создаёт остроту, но у каждого в футболе своя профессия. Пока у нас, скажем так, второй бомбардир чемпионата… Мне бы хотелось, чтобы он был поострее. Мы будем настаивать на этом».



Похоже, до Хиля дошли эти слова. После двух матчей без голов он забил в двух следующих. Теперь Талалаева, скорее всего, снова не будет на скамейке «Балтики». Однако едва ли это должно отразиться на Брайане. Наверняка теперь у него появилась не только командная, но и личная цель – стать лучшим бомбардиром РПЛ.