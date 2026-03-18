Таблица ошибок судей РПЛ. «Спартак» больше всех страдает от VAR

Также по итогам 21 тура москвичи по-прежнему лидируют по неправильным решениям в пользу соперников.

В Мир Российской Премьер-Лиге прошло уже три тура после возобновления сезона. Работа арбитров на этом отрезке обсуждалась очень часто! Самое время посмотреть на обновлённую таблицу судейских ошибок. А также не забываем упомянуть моменты, когда арбитров спасал VAR. В тексте приведены данные на основе экспертизы экс-судьи РПЛ Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Ошибки, допущенные судьями в 19-м туре

Артём Чистяков после вмешательства VAR ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН» (2:1).

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «У Чистякова на VAR были все ракурсы. И для чего он позвал Шафеева к монитору, я не знаю. Шнапцев убирал мяч под себя, Пиняев просто бежал прямо — это не фол. И снова говорим о смелости и характере, которые в другом матче проявил Карасёв. Здесь же в менее сложном эпизоде Шафеев характер не продемонстрировал и назначил 11-метровый. Очень повезло судьям: если бы «Локомотив» сыграл вничью или проиграл, был бы скандал».

Ошибки, допущенные судьями в 20-м туре

Алексей Сухой и VAR-бригада ошибочно не назначили пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Крыльями Советов» (0:2).

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «В момент, когда Волк взял мяч в руки и поставил его на землю, тот был без движения. Вратарь «Динамо» разыграл от ворот. Игроки «Крыльев» вошли в штрафную, и в этот момент защитник Махачкалы поставил мяч на линию и коснулся его рукой. Сухой показал, что игроки «Крыльев» раньше времени зашли в штрафную площадь. Он свистнул, показал, что было нарушение процедуры, и попросил защитника, который коснулся мяча рукой, разыграть его от ворот. По трансляции складывается ощущение, что Сухой видел только конец эпизода. А тут следовало назначить 11-метровый в ворота «Динамо» за игру рукой. Волк поставил мяч, тот находился без движения, был нанесён удар, мяч пришёл в движение. Это и есть удар от ворот. Мяч был в игре. А футболист «Динамо», видя, что соперники начали его прессинговать, остановил мяч рукой».

Ошибки, допущенные судьями в 21-м туре

Ян Бобровский ошибочно показал вторую жёлтую карточку защитнику московского «Динамо» Рубенсу в матче с «Ростовом» (1:0).

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «За что он показал первую жёлтую Рубенсу на 28-й минуте? Тот выпрыгнул, пытался сыграть головой, произошёл контакт. Хочешь — назначь штрафной. И на 39-й минуте — очевидно ошибочная вторая жёлтая Рубенсу. Это даже на первую жёлтую не тянет. Просто фол. Плюс Вахания, когда контакт был с правой ногой, упал и держался за левую, которой вообще не касались».

Таблица ошибок судей после 21-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Спартак» 3 0 -3 ЦСКА 3 1 -2 «Акрон» 3 1 -2 «Крылья Советов» 2 0 -2 «Оренбург» 1 0 -1 «Динамо» Москва 3 2 -1 «Ростов» 1 1 0 «Зенит» 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Локомотив» 1 1 0 «Краснодар» 0 1 +1 «Сочи» 0 1 +1 «Балтика» 0 1 +1 «Динамо» Махачкала 1 3 +2 «Пари НН» 0 3 +3 «Ахмат» 0 3 +3

Ошибки, исправленные VAR в 19-м туре

Алексей Сухой верно отменил гол «Балтики» в ворота «Зенита» (0:1) в связи с офсайдом у Брайана Хиля.

Андрей Прокопов правильно не засчитал гол «Акрона» во встрече с «Оренбургом» (0:2). Также арбитр после видеопросмотра назначил пенальти в ворота тольяттинцев.

Антон Фролов верно назначил пенальти в ворота «Ростова» во встрече с «Краснодаром» (1:2). Также судья отменил гол «Краснодара» на 39-й минуте после вмешательства VAR. А чуть позже Фролов обратился к видео в моменте с нарушением в штрафной краснодарцев и назначил 11-метровый. Последний момент — красная карточка защитнику «Ростова» Илье Вахании.

Антон Фролов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Иван Абросимов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Рубина», но правильно изменил решение после вмешательства VAR во встрече с махачкалинским «Динамо» (1:2).

Кирилл Левников верно отменил пенальти в ворота московского «Динамо» после просмотра повтора во встрече с «Крыльями Советов» (4:0).

Евгений Буланов во встрече «Сочи» и «Спартака» (2:3) дважды изменил решение после VAR. Сначала он отменил пенальти в ворота сочинцев, а в концовке верно назначил его в пользу южан.

Ошибки, исправленные VAR в 20-м туре

Василий Казарцев правильно отменил гол «Балтики» на 18-й минуте встречи с «Ростовом» (1:1) из-за офсайда.

Сергей Иванов показал жёлтую карточку форварду ЦСКА Лусиано Гонду во встрече с московским «Динамо» (1:4), но после видеопросмотра заменил её на красную.

Сергей Иванов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Инал Танашев правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном» (4:3).

Ошибки, исправленные VAR в 21-м туре

Артём Чистяков во встрече махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга» (1:0) верно отменил гол в ворота команды Вадима Евсеева на 42-й минуте. Затем судья правильно изменил решение, назначив штрафной вместо пенальти в пользу «Оренбурга». А на 81-й минуте VAR снова помог Чистякову: арбитр отменил 11-метровый в ворота «Динамо».

Андрей Прокопов правильно назначил пенальти в пользу «Краснодара» во встрече с «Сочи» (2:1) после видеопросмотра.

Сергей Карасёв во встрече «Зенита» и «Спартака» (2:0) назначил пенальти в ворота москвичей после вмешательства VAR.

Сергей Карасёв Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Ян Бобровский удалил защитника «Ростова» Виктора Мелёхина во встрече с московским «Динамо» (0:1).

Кирилл Левников ошибочно показал красную карточку Тентону Йенне из «Балтики» в матче с ЦСКА (1:0), но изменил решение после просмотра повтора.

Евгений Буланов правильно отменил гол в ворота «Ахмата» во встрече с «Акроном» (1:1) из-за офсайда.

Игорь Капленков правильно назначил пенальти в пользу «Пари НН» в игре с «Крыльями Советов» (3:0) после вмешательства VAR.

Таблица ошибок, исправленных VAR