Таблица ошибок судей РПЛ. «Спартак» больше всех страдает от VAR

В Мир Российской Премьер-Лиге прошло уже три тура после возобновления сезона. Работа арбитров на этом отрезке обсуждалась очень часто! Самое время посмотреть на обновлённую таблицу судейских ошибок. А также не забываем упомянуть моменты, когда арбитров спасал VAR. В тексте приведены данные на основе экспертизы экс-судьи РПЛ Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ошибки, допущенные судьями в 19-м туре
Артём Чистяков после вмешательства VAR ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН» (2:1).
«У Чистякова на VAR были все ракурсы. И для чего он позвал Шафеева к монитору, я не знаю. Шнапцев убирал мяч под себя, Пиняев просто бежал прямо — это не фол. И снова говорим о смелости и характере, которые в другом матче проявил Карасёв. Здесь же в менее сложном эпизоде Шафеев характер не продемонстрировал и назначил 11-метровый. Очень повезло судьям: если бы «Локомотив» сыграл вничью или проиграл, был бы скандал».
Ошибки, допущенные судьями в 20-м туре
Алексей Сухой и VAR-бригада ошибочно не назначили пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Крыльями Советов» (0:2).
«В момент, когда Волк взял мяч в руки и поставил его на землю, тот был без движения. Вратарь «Динамо» разыграл от ворот. Игроки «Крыльев» вошли в штрафную, и в этот момент защитник Махачкалы поставил мяч на линию и коснулся его рукой. Сухой показал, что игроки «Крыльев» раньше времени зашли в штрафную площадь. Он свистнул, показал, что было нарушение процедуры, и попросил защитника, который коснулся мяча рукой, разыграть его от ворот. По трансляции складывается ощущение, что Сухой видел только конец эпизода. А тут следовало назначить 11-метровый в ворота «Динамо» за игру рукой. Волк поставил мяч, тот находился без движения, был нанесён удар, мяч пришёл в движение. Это и есть удар от ворот. Мяч был в игре. А футболист «Динамо», видя, что соперники начали его прессинговать, остановил мяч рукой».
Ошибки, допущенные судьями в 21-м туре
Ян Бобровский ошибочно показал вторую жёлтую карточку защитнику московского «Динамо» Рубенсу в матче с «Ростовом» (1:0).
«За что он показал первую жёлтую Рубенсу на 28-й минуте? Тот выпрыгнул, пытался сыграть головой, произошёл контакт. Хочешь — назначь штрафной. И на 39-й минуте — очевидно ошибочная вторая жёлтая Рубенсу. Это даже на первую жёлтую не тянет. Просто фол. Плюс Вахания, когда контакт был с правой ногой, упал и держался за левую, которой вообще не касались».
Таблица ошибок судей после 21-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|3
|0
|-3
|ЦСКА
|3
|1
|-2
|«Акрон»
|3
|1
|-2
|«Крылья Советов»
|2
|0
|-2
|«Оренбург»
|1
|0
|-1
|«Динамо» Москва
|3
|2
|-1
|«Ростов»
|1
|1
|0
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|1
|1
|0
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Сочи»
|0
|1
|+1
|«Балтика»
|0
|1
|+1
|«Динамо» Махачкала
|1
|3
|+2
|«Пари НН»
|0
|3
|+3
|«Ахмат»
|0
|3
|+3
Ошибки, исправленные VAR в 19-м туре
Алексей Сухой верно отменил гол «Балтики» в ворота «Зенита» (0:1) в связи с офсайдом у Брайана Хиля.
Андрей Прокопов правильно не засчитал гол «Акрона» во встрече с «Оренбургом» (0:2). Также арбитр после видеопросмотра назначил пенальти в ворота тольяттинцев.
Антон Фролов верно назначил пенальти в ворота «Ростова» во встрече с «Краснодаром» (1:2). Также судья отменил гол «Краснодара» на 39-й минуте после вмешательства VAR. А чуть позже Фролов обратился к видео в моменте с нарушением в штрафной краснодарцев и назначил 11-метровый. Последний момент — красная карточка защитнику «Ростова» Илье Вахании.
Антон Фролов
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Иван Абросимов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Рубина», но правильно изменил решение после вмешательства VAR во встрече с махачкалинским «Динамо» (1:2).
Кирилл Левников верно отменил пенальти в ворота московского «Динамо» после просмотра повтора во встрече с «Крыльями Советов» (4:0).
Евгений Буланов во встрече «Сочи» и «Спартака» (2:3) дважды изменил решение после VAR. Сначала он отменил пенальти в ворота сочинцев, а в концовке верно назначил его в пользу южан.
Ошибки, исправленные VAR в 20-м туре
Василий Казарцев правильно отменил гол «Балтики» на 18-й минуте встречи с «Ростовом» (1:1) из-за офсайда.
Сергей Иванов показал жёлтую карточку форварду ЦСКА Лусиано Гонду во встрече с московским «Динамо» (1:4), но после видеопросмотра заменил её на красную.
Сергей Иванов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Инал Танашев правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном» (4:3).
Ошибки, исправленные VAR в 21-м туре
Артём Чистяков во встрече махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга» (1:0) верно отменил гол в ворота команды Вадима Евсеева на 42-й минуте. Затем судья правильно изменил решение, назначив штрафной вместо пенальти в пользу «Оренбурга». А на 81-й минуте VAR снова помог Чистякову: арбитр отменил 11-метровый в ворота «Динамо».
Андрей Прокопов правильно назначил пенальти в пользу «Краснодара» во встрече с «Сочи» (2:1) после видеопросмотра.
Сергей Карасёв во встрече «Зенита» и «Спартака» (2:0) назначил пенальти в ворота москвичей после вмешательства VAR.
Сергей Карасёв
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Ян Бобровский удалил защитника «Ростова» Виктора Мелёхина во встрече с московским «Динамо» (0:1).
Кирилл Левников ошибочно показал красную карточку Тентону Йенне из «Балтики» в матче с ЦСКА (1:0), но изменил решение после просмотра повтора.
Евгений Буланов правильно отменил гол в ворота «Ахмата» во встрече с «Акроном» (1:1) из-за офсайда.
Игорь Капленков правильно назначил пенальти в пользу «Пари НН» в игре с «Крыльями Советов» (3:0) после вмешательства VAR.
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|10
|5
|-5
|«Крылья Советов»
|5
|1
|-4
|«Ахмат»
|5
|2
|-3
|«Локомотив»
|7
|5
|-2
|«Рубин»
|4
|2
|-2
|ЦСКА
|6
|4
|-2
|«Динамо» Махачкала
|5
|4
|-1
|«Сочи»
|8
|8
|0
|«Пари НН»
|5
|5
|0
|«Зенит»
|5
|6
|+1
|«Краснодар»
|5
|6
|+1
|«Ростов»
|7
|9
|+2
|«Динамо» Москва
|2
|5
|+3
|«Балтика»
|2
|5
|+3
|«Акрон»
|6
|9
|+3
|«Оренбург»
|4
|10
|+6