Главная Футбол Статьи

РПЛ, таблица ошибок судей после 21-го тура, против каких команд арбитры ошибаются чаще всего, Спартак, ЦСКА, Зенит, Краснодар

Таблица ошибок судей РПЛ. «Спартак» больше всех страдает от VAR
Никита Паглазов
Таблица ошибок судей РПЛ
Также по итогам 21 тура москвичи по-прежнему лидируют по неправильным решениям в пользу соперников.

В Мир Российской Премьер-Лиге прошло уже три тура после возобновления сезона. Работа арбитров на этом отрезке обсуждалась очень часто! Самое время посмотреть на обновлённую таблицу судейских ошибок. А также не забываем упомянуть моменты, когда арбитров спасал VAR. В тексте приведены данные на основе экспертизы экс-судьи РПЛ Игоря Федотова.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Как менялась таблица:
Как же пострадал «Спартак»! Таблица судейских ошибок после двух туров РПЛ Как же пострадал «Спартак»! Таблица судейских ошибок после двух туров РПЛ
Таблица судейских ошибок после пяти туров РПЛ. «Спартаку» и ЦСКА не везёт больше других! Таблица судейских ошибок после пяти туров РПЛ. «Спартаку» и ЦСКА не везёт больше других!
Кому в РПЛ судьи помогают чаще других? Таблица ошибок арбитров после 6-го тура Кому в РПЛ судьи помогают чаще других? Таблица ошибок арбитров после 6-го тура
Таблица судейских ошибок после восьми туров РПЛ. На вершине — два топ-клуба Таблица судейских ошибок после восьми туров РПЛ. На вершине — два топ-клуба
Таблица ошибок судей после 9-го тура. VAR больно бьёт по аутсайдерам! Таблица ошибок судей после 9-го тура. VAR больно бьёт по аутсайдерам!
Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 10-го тура. Кому судьи помогают чаще других? Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 10-го тура. Кому судьи помогают чаще других?
Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 11 туров. «Динамо» впервые пострадало Таблица ошибок арбитров в РПЛ после 11 туров. «Динамо» впервые пострадало
У Карпина есть повод ругать арбитров. Таблица ошибок судей РПЛ после 12-го тура У Карпина есть повод ругать арбитров. Таблица ошибок судей РПЛ после 12-го тура
«Спартак» и ЦСКА страдают чаще других! Таблица судейских ошибок после первого круга РПЛ «Спартак» и ЦСКА страдают чаще других! Таблица судейских ошибок после первого круга РПЛ
Таблица ошибок судей в первой части РПЛ. Больше всех страдает «Спартак» Таблица ошибок судей в первой части РПЛ. Больше всех страдает «Спартак»

Ошибки, допущенные судьями в 19-м туре

Артём Чистяков после вмешательства VAR ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН» (2:1).

Игорь Федотов
бывший арбитр РПЛ

«У Чистякова на VAR были все ракурсы. И для чего он позвал Шафеева к монитору, я не знаю. Шнапцев убирал мяч под себя, Пиняев просто бежал прямо — это не фол. И снова говорим о смелости и характере, которые в другом матче проявил Карасёв. Здесь же в менее сложном эпизоде Шафеев характер не продемонстрировал и назначил 11-метровый. Очень повезло судьям: если бы «Локомотив» сыграл вничью или проиграл, был бы скандал».

Ошибки, допущенные судьями в 20-м туре

Алексей Сухой и VAR-бригада ошибочно не назначили пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Крыльями Советов» (0:2).

Игорь Федотов
бывший арбитр РПЛ

«В момент, когда Волк взял мяч в руки и поставил его на землю, тот был без движения. Вратарь «Динамо» разыграл от ворот. Игроки «Крыльев» вошли в штрафную, и в этот момент защитник Махачкалы поставил мяч на линию и коснулся его рукой. Сухой показал, что игроки «Крыльев» раньше времени зашли в штрафную площадь. Он свистнул, показал, что было нарушение процедуры, и попросил защитника, который коснулся мяча рукой, разыграть его от ворот. По трансляции складывается ощущение, что Сухой видел только конец эпизода. А тут следовало назначить 11-метровый в ворота «Динамо» за игру рукой. Волк поставил мяч, тот находился без движения, был нанесён удар, мяч пришёл в движение. Это и есть удар от ворот. Мяч был в игре. А футболист «Динамо», видя, что соперники начали его прессинговать, остановил мяч рукой».

Ошибки, допущенные судьями в 21-м туре

Ян Бобровский ошибочно показал вторую жёлтую карточку защитнику московского «Динамо» Рубенсу в матче с «Ростовом» (1:0).

Игорь Федотов
бывший арбитр РПЛ

«За что он показал первую жёлтую Рубенсу на 28-й минуте? Тот выпрыгнул, пытался сыграть головой, произошёл контакт. Хочешь — назначь штрафной. И на 39-й минуте — очевидно ошибочная вторая жёлтая Рубенсу. Это даже на первую жёлтую не тянет. Просто фол. Плюс Вахания, когда контакт был с правой ногой, упал и держался за левую, которой вообще не касались».

Таблица ошибок судей после 21-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Спартак»30-3
ЦСКА31-2
«Акрон»31-2
«Крылья Советов»20-2
«Оренбург»10-1
«Динамо» Москва32-1
«Ростов»110
«Зенит»000
«Рубин»000
«Локомотив»110
«Краснодар»01+1
«Сочи»01+1
«Балтика»01+1
«Динамо» Махачкала13+2
«Пари НН»03+3
«Ахмат»03+3

Ошибки, исправленные VAR в 19-м туре

Алексей Сухой верно отменил гол «Балтики» в ворота «Зенита» (0:1) в связи с офсайдом у Брайана Хиля.

Андрей Прокопов правильно не засчитал гол «Акрона» во встрече с «Оренбургом» (0:2). Также арбитр после видеопросмотра назначил пенальти в ворота тольяттинцев.

Антон Фролов верно назначил пенальти в ворота «Ростова» во встрече с «Краснодаром» (1:2). Также судья отменил гол «Краснодара» на 39-й минуте после вмешательства VAR. А чуть позже Фролов обратился к видео в моменте с нарушением в штрафной краснодарцев и назначил 11-метровый. Последний момент — красная карточка защитнику «Ростова» Илье Вахании.

Иван Абросимов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Рубина», но правильно изменил решение после вмешательства VAR во встрече с махачкалинским «Динамо» (1:2).

Кирилл Левников верно отменил пенальти в ворота московского «Динамо» после просмотра повтора во встрече с «Крыльями Советов» (4:0).

Евгений Буланов во встрече «Сочи» и «Спартака» (2:3) дважды изменил решение после VAR. Сначала он отменил пенальти в ворота сочинцев, а в концовке верно назначил его в пользу южан.

Ошибки, исправленные VAR в 20-м туре

Василий Казарцев правильно отменил гол «Балтики» на 18-й минуте встречи с «Ростовом» (1:1) из-за офсайда.

Сергей Иванов показал жёлтую карточку форварду ЦСКА Лусиано Гонду во встрече с московским «Динамо» (1:4), но после видеопросмотра заменил её на красную.

Инал Танашев правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном» (4:3).

Ошибки, исправленные VAR в 21-м туре

Артём Чистяков во встрече махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга» (1:0) верно отменил гол в ворота команды Вадима Евсеева на 42-й минуте. Затем судья правильно изменил решение, назначив штрафной вместо пенальти в пользу «Оренбурга». А на 81-й минуте VAR снова помог Чистякову: арбитр отменил 11-метровый в ворота «Динамо».

Андрей Прокопов правильно назначил пенальти в пользу «Краснодара» во встрече с «Сочи» (2:1) после видеопросмотра.

Сергей Карасёв во встрече «Зенита» и «Спартака» (2:0) назначил пенальти в ворота москвичей после вмешательства VAR.

Ян Бобровский удалил защитника «Ростова» Виктора Мелёхина во встрече с московским «Динамо» (0:1).

Кирилл Левников ошибочно показал красную карточку Тентону Йенне из «Балтики» в матче с ЦСКА (1:0), но изменил решение после просмотра повтора.

Евгений Буланов правильно отменил гол в ворота «Ахмата» во встрече с «Акроном» (1:1) из-за офсайда.

Игорь Капленков правильно назначил пенальти в пользу «Пари НН» в игре с «Крыльями Советов» (3:0) после вмешательства VAR.

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Спартак»105-5
«Крылья Советов»51-4
«Ахмат»52-3
«Локомотив»75-2
«Рубин»42-2
ЦСКА64-2
«Динамо» Махачкала54-1
«Сочи»880
«Пари НН»550
«Зенит»56+1
«Краснодар»56+1
«Ростов»79+2
«Динамо» Москва25+3
«Балтика»25+3
«Акрон»69+3
«Оренбург»410+6
Таблица РПЛ после 21-го тура
