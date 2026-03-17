Топ-события среды: дерби «Спартак» — «Динамо», Лига чемпионов, хоккей и баскетбол

Лучший спорт 18 марта: «Зенит» — «Динамо» Махачкала, «Барселона» — «Ньюкасл», «Спартак» против ЦСКА в КХЛ, Кучеров — в НХЛ, а ещё биатлон!

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: есть ли место магии?

«Оклахома» продолжает штамповать победы, выиграв восемь последних матчей. «Орландо» недавно прервал свою удачную серию из семи игр. Первая очная встреча между клубами в сезоне завершилась выносом «Мэджик» со счётом 92:128. Сумеют ли подопечные Мозли удивить лидера Запада на своём паркете?

🏒 2:30: «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервёт ли «Миннесота» серию поражений?

«Дикари» слегка отстали от лидирующей группы на Западе НХЛ, потерпев три поражения подряд. Теперь отрыв «Далласа» от «Уайлд» составляет шесть очков, а «Колорадо» – девять. И это при том, что у каждого из коллективов есть как минимум один матч в запасе относительно «Миннесоты». Этой серией команда Джона Хайнса осложнила себе борьбу за первое место в конференции – получится ли прервать её уже с «Чикаго»?

🏒 5:00: «Сиэтл Кракен» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вернётся ли «Тампа» в борьбу за лидерство в дивизионе?

«Молнии» довольно неожиданно отпустили преимущество в Атлантике и теперь отстают от идущего первым «Баффало» на четыре очка. Правда, у подопечных Джона Купера есть два матча в запасе, но с учётом нынешней формы «Лайтнинг» догнать «клинков», которые, напротив, идут почти без поражений, будет тяжело. Сможет ли «Тампа» набрать два очка в игре с командой, которая борется за уайлд-кард на Западе?

🎯 12:00: Биатлон, чемпионат России, Тюмень, суперспринт, мужчины, 7,5 км

Интрига: Халили оформит хет-трик?

Лидер сезона из Московской области выиграл связку «спринт-гонка преследования» и является фаворитом суперспринта. Эта дисциплина требует от биатлонистов ещё большей меткости и как минимум хорошей скорости. Все слагаемые успеха у Карима Халили имеются — в Тюмени он ещё ни разу не промахнулся! Кажется, Карим заберёт и третью гонку подряд на чемпионате России — 2026.

🏒 15:30: «Сибирь» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: борется ли СКА за топ-4?

«Сибирь» выполнила свою задачу на регулярный чемпионат – в прошлом матче с ЦСКА подопечные Ярослава Люзенкова смогли добыть два очка и обеспечить себе выход в плей-офф. Более того, новосибирцы уже знают соперника по первому раунду, которым станет «Металлург». А вот армейцам Петербурга ещё предстоит определить, с какого места они начнут борьбу за Кубок Гагарина. Теоретические шансы на попадание в топ-4 Запада ещё есть, но поражение в Новосибирске будет точно означать, что плей-офф команда Игоря Ларионова начнёт в гостях.

🏒 17:00: «Трактор» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как себя проявит молодёжь «Металлурга»?

Для магнитогорцев, которые на днях получили завоёванный ими Кубок Континента, оставшиеся два матча в регулярке уже ничего не значат. Поэтому на выезд Андрей Разин взял с собой преимущественно игроков из ВХЛ и МХЛ – исключение составили Илья Набоков, Александр Сиряцкий, Егор Коробкин, Владимир Ткачёв и Михаил Фёдоров. «Трактор», который ещё сохраняет надежды подняться в таблице, наверняка выйдет играть основным составом – как с ним справится молодёжь «Металлурга»?

⚽️ 18:15: «Зенит» — «Динамо» Махачкала, Кубок России, 1/2 финала (Путь регионов)

Интрига: «Зенит» спокойно выйдет в следующий раунд Кубка России?

«Зенит» провёл четыре матча после рестарта сезона — три победы, одно поражение. Во всех победных встречах команда Сергея Семака играла «на ноль». Махачкалинское «Динамо» взбодрилось с приходом Вадима Евсеева. Она одержала три победы в четырёх встречах во всех турнирах и прошла «Ростов» (2:0) в прошлом раунде Кубка России. Впрочем, дагестанский клуб плохо играет против «Зенита» — четыре поражения в четырёх встречах. Более того, «Динамо» забило в этих матчах всего один мяч.

🏀 19:00: МБА-МАИ — «Зенит», Единая лига ВТБ

Интрига: трофей придаст сил хозяевам?

МБА-МАИ стала обладателем Кубка России, в напряжённой концовке одолев «Пари НН». «Зенит» в это время довёл свою серию до девяти побед в Единой лиге ВТБ. Тренер Радоньич ещё не проигрывал в регулярном чемпионате. Сумеют ли москвичи после первого трофея в истории клуба потягаться с сине-бело-голубыми?

🏒 19:30: «Спартак» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: чем закончится последнее дерби сезона?

Если первые две очные встречи завершились победами красно-белых, то затем трижды подряд два очка забирали именно армейцы. Они и находятся выше в таблице – победа поможет им сохранить шансы на попадание в топ-4 Запада. Красно-белые в это же самое время цепляются за надежду не попасть на «Локомотив» уже в первом раунде, а поражение станет для них практически критическим.

⚽️ 20:45: «Спартак» — «Динамо» Москва, Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ), ответный матч

Интрига: отыграет ли «Спартак» три гола?

Помутнение во втором тайме первого матча дорого обошлось «Спартаку». 2:5 выглядят как приговор перед ответной встречей. Впрочем, итоговое поражение не поспособствует вылету из Кубка России, но в нижней сетке можно попасть на «Зенит». «Динамо» смотрится здорово — четыре победы в четырёх встречах после зимнего перерыва. Сейчас задача проще — достаточно не проиграть с разницей в три гола. Сподобится ли «Спартак» на грандиозный камбэк?

⚽️ 20:45: «Барселона» — «Ньюкасл», Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Интрига: «Барселона» дожмёт соперника в ответной игре и пройдёт дальше?

«Ньюкасл» обидно упустил победу в первом матче — пропустил с пенальти в добавленное время. «Барса» считалась фаворитом, а теперь её шансы на проход стали ещё выше. «Ньюкасл» пока болтается в середине таблицы АПЛ, но в минувший уикенд одолел в Лондоне «Челси» (1:0). «Барселона» идёт к чемпионству в Испании, однако «Реал» отстаёт на четыре очка. «Ньюкасл» не обыгрывает каталонский клуб в течение пяти матчей (одна ничья, четыре поражения).

⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Атлетико» Мадрид, Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Интрига: «Атлетико» не растеряет огромное преимущество по итогам первой встречи?

Кажется, тут всё понятно. В первом матче Антонин Кински-младший пропустил три мяча к 15-й минуте (два — на его совести), после чего чеха сняли с игры. 5:2 — солидное преимущество для «Атлетико». Правда, не так давно команда Диего Симеоне едва не упустила преимущество в четыре гола в полуфинале Кубка Испании с «Барселоной» (4:0, 0:3). В камбэк «Тоттенхэма» пока верится с трудом. Всё-таки команда барахтается неподалёку от зоны вылета в АПЛ — как бы не оказаться в Чемпионшипе. Или на этот раз она удивит весь футбольный мир?

⚽️ 23:00: «Бавария» — «Аталанта», Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Интрига: сколько «Бавария» забьёт на этот раз?

Да, у «Баварии» огромные проблемы с вратарями. Да, похоже, в основе появится 16-летний голкипер. Но даже при таком раскладе нереально представить, что мюнхенский клуб не пройдёт в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы 6:1 в первой встрече. «Бавария» словно что-то чувствовала, когда терзала соперника в Бергамо. «Аталанта» постарается достойно попрощаться с турниром, но на большее рассчитывать очень сложно.

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Галатасарай», Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Интрига: «Галатасарай» преподнесёт сенсацию и оставит «Ливерпуль» без четвертьфинала ЛЧ?

Пожалуй, это самый интригующий матч дня в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» проиграл 0:1 в Стамбуле, однако его считают фаворитом ответного матча. Правда, команда Арне Слота пока располагается за пределами топ-4 в АПЛ. «Галатасарай» уверенно возглавляет таблицу турецкой лиги — «Фенербахче» отстаёт на семь очков. Интересный факт — «Ливерпуль» обыграл «Галатасарай» всего один раз в шести встречах. На этот раз команде Слота нужно не просто побеждать, но и желательно делать это с разницей как минимум в два мяча.