Аутсайдеры РПЛ набирают очки в темпе топ-клубов — но кто выживет? Полные расклады

Если вы откроете таблицу Мир РПЛ за 2026 год, то испытаете странное чувство. И точно уловите смысл фразы про разные чемпионаты осенью и весной. По итогам трёх туров на первом месте «Динамо» — единственная команда, набравшая максимум очков. Но вы и без этого текста знаете, что их уже назначили весенними чемпионами и как минимум обладателями Кубка России. Игроки забивают, а главный тренер учит нас быть чуть более стильными. Но сейчас не про них. Мы смотрим на третье место и видим там «Пари НН» с двумя победами и разницей забитых и пропущенных мячей +3. Опускаем глаза на пятое место — и видим там «Оренбург». Они наравне с «Зенитом» имеют две победы и +2 в голах. Махачкала тоже рядом — у них баланс по мячам, но всё те же шесть очков.

Что объединяет эти три клуба? То, что первую часть сезона они закончили в нижней части таблицы. «Оренбург» — на 15-м месте, «Пари НН» — на 14-м, а махачкалинское «Динамо» — на 13-м. Но они смогли перестроиться зимой и начать побеждать. Чего не скажешь о двух других командах, которые мы видим внизу. С «Сочи» уже пора прощаться. Им будет сложно вырваться с последнего места. Да, все их поражения — с минимальным счётом, но команда словно сама смирилась с вылетом. Минус девять очков от 15-й строчки. И поможет только невероятный сюжет. А есть ещё «Крылья Советов». Самара получила четыре от московского «Динамо», три — от «Нижнего», и можно было бы назвать происходящее катастрофой, но между этими матчами они победили Махачкалу. Всё это отправило их на 14-е место — на две позиции ниже.

Понятно, что многое зависит от календаря оставшихся матчей. И у некоторых он способствует тому, чтобы вырваться из неприятной зоны. Начнём с последнего места.

«Сочи»: «Балтика» (в гостях), «Рубин» (дома), ЦСКА (г), «Ростов» (г), «Крылья Советов» (д), «Динамо» (г), «Оренбург» (д), «Зенит» (г), «Ахмат» (д).

Команде Игоря Осинькина действительно не повезло с рестартом. Сначала «Спартак», потом «Пари НН», дальше «Краснодар». Две команды, с которыми тяжело играть даже в другом статусе. Сочинцы пытались. И в последней встрече были близки к ничьей. Но помешал пенальти, реализованный Эдуардом Сперцяном. Однако главное поражение они потерпели в Нижнем, когда не смогли добиться хотя бы ничьей. Этот результат, по сути, похоронил надежду. О тяжёлом графике говорил и Осинькин, добавив сюда последний матч зимы с «Локомотивом».

Игорь Осинькин главный тренер «Сочи» «У нас блок такой из пяти матчей есть, где один матч, к сожалению, с командой, которая задачи решает плюс-минус такие же, как и мы, — это «Нижний Новгород». Из пяти команд четыре — что в первой шестёрке находятся. Это «Локомотив», «Спартак» и вот сейчас «Краснодар» и «Балтика». Это очень сложный отрезок для нас. Конечно, стабильно рассчитывать на очки в матчах с лидерами трудно».

В итоге не рассчитывали и не получили. Впереди — злая «Балтика», которая после двух поражений от «Зенита» не смогла обыграть «Ростов», а матч с ЦСКА запомнился разве что дракой. Мотивированная Казань, которая топчет лидеров. И ЦСКА. Сложно представить сюжет, при котором сочинцы могут зацепить хотя бы ничью. Да, ещё предстоит сыграть с прямыми конкурентами — «Крыльями» и «Оренбургом», причём на своём поле, но даже победы там едва ли что-то дадут. Поэтому постепенно прощаемся.

«Оренбург»: «Спартак» (д), «Динамо» (г), «Рубин» (г), «Локомотив» (д), «Пари НН» (д), «Ростов» (г), «Сочи» (г), «Крылья Советов» (д), «Краснодар» (г).

У оренбуржцев всё чуть понятнее. После возобновления сезона стало ещё очевиднее, что очки они собираются набирать на своём поле. В этом мы убедились после побед над «Акроном» и «Зенитом». Причём в гостях два поражения — от Махачкалы в РПЛ и от «Крыльев» в Кубке. Минус в том, что на своём поле до конца сезона осталось провести четыре встречи, а в гостях — пять. В Оренбург приедут «Спартак», «Локо», «Пари НН» и «Крылья». Очевидно, что на шесть очков нужно претендовать в двух заключительных встречах. Но и с нынешним «Спартаком» тоже можно рассчитывать минимум на ничью. А в какой форме будет «Локо» в апреле — неизвестно.

С гостевыми матчами всё сложнее. Там подряд «Динамо» и «Рубин», которые показывают чуть ли не самый мощный футбол среди остальных соперников в весенней части. Но при этом есть «Ростов» и «Сочи», с которыми тоже нужно цепляться. Весной мы увидели: команда может играть на результат, если в соперниках, конечно, не махачкалинское «Динамо». С обороной у оренбуржцев всё в порядке, но необходимо быть стабильными впереди. Тогда как минимум стыковые матчи не будут казаться чем-то недостижимым.

«Крылья Советов»: «Рубин» (д), «Зенит» (г), «Ахмат» (д), ЦСКА (д), «Сочи» (г), «Локомотив» (д), «Спартак» (д), «Оренбург» (г), «Акрон» (д).

Преимущество «Крыльев» над остальными в том, что бо́льшую часть матчей они проведут в Самаре. Но, похоже, это единственный плюс. Потому что не очень понятно, за счёт какой игры команда собирается побеждать соперников. Да, были всплеск в матче с Махачкалой плюс кубковая победа над «Оренбургом», которая пришла после удаления игрока гостей. Однако встречи с «Динамо» и «Пари НН» более показательны и продемонстрировали кучу проблем.

Впереди — «Рубин», обыгрывающий лидеров, поездка в Петербург и встреча с «Ахматом». На бумаге ничья даже в одном из этих матчей будет отличным результатом для самарцев. Однако хватит ли этого, чтобы не скатиться в зону вылета, мы не знаем. При этом с прямыми конкурентами команда Магомеда Адиева сыграет в гостях. А завершит сезон и вовсе принципиальным противостоянием с «Акроном», где очки им вряд ли просто так кто-то отдаст.

«Пари НН»: «Краснодар» (г), «Ростов» (д), «Балтика» (г), «Динамо» (д), «Оренбург» (г), «Спартак» (д), «Ахмат» (г), ЦСКА (д), «Рубин» (г).

«Нижний» восстал в период, когда этого мало кто ждал. Четыре победы в последних пяти матчах плюс неплохая игра с «Локомотивом» явно укрепили уверенность в том, что Алексей Шпилевский всё делает правильно. Резко поправилось и положение в таблице, где от 12-го места «Нижний» отделяет всего одно очко.

Алексей Шпилевский не скрывает: главное — набирать очки. Возможно, уже не так важна идея футбола, о которой мы много слышали осенью. Теперь приоритеты изменились. И в ситуации «Пари НН» это правильно. С «Краснодаром» главный тренер пообещал сыграть «дерзко», но на первом месте всё равно будет результат. Календарь у нижегородцев тоже непростой. Гостевые встречи с «Балтикой», «Оренбургом», «Ахматом» и «Рубином». Все они наверняка ещё сохранят мотивацию. А дома и вовсе совсем скоро ждать «Динамо» и «Спартак». Поэтому, несмотря на ситуативный успех, команда ни в коем случае не может позволить себе расслабиться. Ведь очень быстро можно снова скатиться вниз.

«Динамо» (Махачкала): ЦСКА (г), «Балтика» (д), «Локомотив» (г), «Зенит» (д), «Акрон» (г), «Краснодар» (г), «Ростов» (д), «Ахмат» (г), «Спартак» (д).

Команда Вадима Евсеева приятно удивляет в весенней части. Всего одно поражение при трёх победах. А учитывая контекст, трудно понять, как махачкалинцы умудрились влететь «Крыльям», пропустив два уже в первом тайме. А впереди — жара в самой важной части сезона. Из четырёх гостевых матчей три команда сыграет с топами — с ЦСКА, «Локомотивом», «Краснодаром». А ещё съездит в гости к «Зениту». И всё это до начала мая. Вероятно, именно на этом отрезке мы финально оценим шансы Махачкалы. Если очки перестанут набираться, то едва ли команда останется в комфортной зоне над стыковыми матчами.

Что-то можно будет исправить в последних трёх турах с «Ростовом», «Ахматом» и «Спартаком», но доводить до этого в клубе едва ли хотят. Тем более дончане тоже могут оказаться в опасной зоне, «Ахмат» — наоборот, претендовать на топ-6, а «Спартаку» очки нужны всегда. Ведь по ходу сезона они и без того слишком много раздали их конкурентам.

А что у «Ростова» и «Акрона»?

Формально они тоже кандидаты как минимум на зону стыковых матчей. Ведь у «Нижнего» всего на два очка меньше, чем у этих двух команд. Над ними закрепился «Ахмат» с комфортным преимуществом в +5. Так что Грозному едва ли стоит за что-то переживать.

По «Акрону» многое определится в ближайших трёх турах, ведь их ждут матчи с «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо» — подряд. Если не будет набрано ни одного очка, то команду ждут сложности.

У «Ростова» ситуация чуть проще из-за более гармоничного календаря, но, учитывая результаты команды в весенней части, проблемы тоже могут возникнуть. Команде Джонатана Альбы необходимо брать очки в матчах с теми, кто ниже в таблице. Тогда всё будет куда лучше.