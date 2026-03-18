«Будё» жёг в ЛЧ, потратив на состав ничтожно мало. Как «Зенит» и «Спартак» на одну звезду!

«Будё-Глимт» по полной удивил футбольный мир – норвежцы едва не попали в топ-8 лучших команд Европы. Команда Хьетиля Кнутсена вылетела в 1/8 финала ЛЧ, уступив по сумме двух матчей португальскому «Спортингу» (3:5, д. вр.). И всё это лишь с шестью иностранцами в заявке, из которых только двое стабильно появляются в основе! Когда в РПЛ заговорили об ужесточении лимита на легионеров, главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что с уменьшением их числа о Лиге чемпионов можно забыть. «Будё-Глимт» (да и не только он) своим выступлением доказывает – это не так. Команда-звезда бьёт в Европе топов, переполненных звёздными игроками. Рассказываем, сколько потратил норвежский клуб, чтобы собрать актуальный на сегодня состав.

На общем этапе и в плей-офф Лиги чемпионов за «Будё-Глимт» сыграли 22 футболиста. Двое из них ушли в зимнее окно, причём один завершил карьеру – Бреде Мо. Что касается оставшихся 20, то некоторые либо «бесплатные», либо вообще собственные воспитанники. Например, Никита Хайкин. Российский голкипер дважды приходил в «Будё-Глимт» как свободный агент. В первый раз это случилось в 2019 году, когда Хайкин был никому не нужен в РПЛ, а во второй – в марте 2023-го после безуспешной попытки закрепиться в Англии (вратарь расторг соглашение с «Бристоль Сити»).

Тем не менее за 13 футболистов «Будё-Глимт», по данным Transfermarkt, всё же заплатил различные суммы – от € 150 тыс. до € 4 млн. Впрочем, и тут есть одно но. Самых дорогих своих звёзд норвежский клуб просто возвращал, продав ранее за те же деньги или дороже.

Йенс Петтер Хёуге, € 4 млн

Лучший бомбардир «Будё-Глимт» в этой Лиге чемпионов Хёуге, забивший шесть мячей, как раз из таких «возвращенцев». Воспитанник клуба был продан в 2020 году в «Милан» за € 4,8 млн. Поколесив по Европе, атакующий полузащитник вернулся домой в январе 2024-го – его арендовали уже у «Айнтрахта» и затем выкупили за € 4 млн.

Патрик Берг, € 4 млн

28-летний Берг – капитан и ключевая фигура в организации игры «Будё-Глимт», эдакий глубинный плеймейкер. Он тоже вырос в клубе, а в 2022 году отправился во Францию, перейдя за € 4,5 млн в «Ланс». Однако уже спустя восемь месяцев вернулся в Будё: норвежцы выкупили Патрика, согласившись заплатить почти всю заработанную сумму – € 4 млн.

Хокон Эвьен, € 2,5 млн

Эвьен – ещё один основной центральный полузащитник команды Кнутсена. В «Будё-Глимт» он попал в 2016 году в 16-летнем возрасте, а в январе 2020-го уехал в Нидерланды – «АЗ Алкмар» приобрёл права на Хокона за € 2,5 млн. Затем футбольная судьба забросила Эвьена в Данию, где норвежец поиграл за «Брондбю», а из этого клуба он вернулся в «Будё-Глимт» зимой 2024-го за те же € 2,5 млн.

Магнус Рийснес, € 2,5 млн

21-летний полузащитник пока не вышел на первые роли в «Будё-Глимт», несмотря на то что купили его за солидные для клуба деньги. Летом 2025 года Рийснес перешёл из «Волеренги» за € 2,5 млн. Магнус поучаствовал лишь в одном матче Лиги чемпионов, так что трансфер игрока молодёжной сборной Норвегии скорее сделан на перспективу.

Оле-Дидрик Бломберг, € 1,3 млн

Бломберг – игрок стартового состава «Будё-Глимт», более того, лучший ассистент команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с четырьмя голевыми передачами. 25-летний вингер выступает за клуб из Будё второй год. В январе 2025-го его приобрели у «Бранна» за € 1,3 млн.

Один Бёртуфт, € 1 млн

27-летний Бёртуфт – основной центральный защитник команды Кнутсена. Один обошёлся «Будё-Глимт» в € 1 млн. В январе 2023 года его выкупили у другого норвежского клуба – «Одд».

Каспер Хёг, € 700 тыс.

Хёг – второй легионер, которого наряду с Хайкиным можно назвать ценной фигурой для «Будё-Глимт». Хотя до того, как оказаться в команде Кнутсена, датчанин нигде не был звездой. Каспер перебрался в Норвегию летом 2023-го, подписав контракт с «Викингом», а уже зимой 2024-го его перепродали в «Будё-Глимт» за € 700 тыс.

Исак Дюбвик Мяяття, € 600 тыс.

24-летний норвежец с финской фамилией – вингер, который в этой Лиге чемпионов чаще выходил на замену, нежели в стартовом составе. Ещё в 2022 году он уехал из «Олесунна» в Нидерланды, чтобы развивать карьеру в «Гронингене». Однако летом 2024-го вернулся домой – «Будё-Глимт» выкупил Исака Дюбвика за € 600 тыс.

Сондре Эукленн, € 500 тыс.

22-летний Эукленн – ещё один полузащитник, чаще вступавший в игру со скамейки в нынешнем розыгрыше ЛЧ, а не с первых минут. Его «Будё-Глимт» приобрёл в августе 2024-го у «Викинга». Два норвежских клуба договорились о сделке на сумму в € 500 тыс.

Вилладс Нильсен, € 500 тыс.

В списке легионеров норвежского клуба и 21-летний центральный защитник из Дании. Игрока молодёжной сборной своей страны «Будё-Глимт» приобрёл в 2024 году у «Норшелланна» за € 500 тыс. Однако в этой Лиге чемпионов Нильсен не проходил в основу – довольствовался ролью «скамеечника» и иногда выходил на замену.

Андреас Хельмерсен, € 425 тыс.

28-летний нападающий Хельмерсен – сменщик Хёга, он стабильно освежает атаку команды, появляясь на поле во вторых таймах. Андреаса «Будё-Глимт» нашёл летом 2024-го в другом норвежском клубе «Эгерсунд». На подходящего Кнутсену форварда-резервиста не пожалели € 425 тыс.

Хайтам Алеесами, € 260 тыс.

34-летнего Алеесами могут помнить российские болельщики, ведь этот норвежец недолго выступал в РПЛ за «Ростов» – с октября 2020-го по август 2021-го. Потом центральный защитник уезжал на Кипр, летом 2023-го остался без клуба и ещё через полгода перешёл в КФУМ из Осло. А в марте прошлого года «Будё-Глимт» выкупил Хайтама за € 260 тыс. В первых шести турах ЛЧ Алеесами играл в основе. Но затем присел на скамейку, а команда стала обыгрывать всех подряд.

Даниэль Басси, € 150 тыс.

Завершает подборку игроков, на которых «Будё-Глимт» что-то потратил, 21-летний вингер Басси. Футболист молодёжной сборной Норвегии оказался в клубе ещё летом 2023-го, когда «Тромсё» согласился продать его за € 150 тыс. В Лиге чемпионов Даниэль – запасной, хотя и он успел проявить себя за два матча и 119 сыгранных минут, запустив своим голом камбэк в Праге.

Эту компанию дополняет не игравший в Лиге чемпионов нападающий Эугуст Миккельсен, которого в своё время покупали за € 1,7 млн у шведского «Хаммарбю». Год назад он уходил в аренду, а зимой вернулся и оставался в запасе в каждом матче плей-офф с «Интером» и «Спортингом».

Таким образом, на весь состав под Лигу чемпионов «Будё-Глимт» отдал всего € 20 млн. Вот это эффективность трансферов! Из топов РПЛ эту же сумму «Спартак» потратил на одного Жедсона Фернандеша, а «Зенит» – на Вендела.