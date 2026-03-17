Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Краснодар — ЦСКА — 4:0, обзор полуфинала Пути РПЛ Кубка России, видео голов, Аугусто, Батчи, Кордоба, Мойзес, Рейс, 17 марта 2026

«Краснодар» издевательски уничтожил ЦСКА! У гостей — два удаления, у хозяев — четыре гола
Кирилл Закатченко
«Краснодар» — ЦСКА — 4:0, обзор матча
Армейцы эпично вылетели из Пути РПЛ Кубка России. Впервые в истории проиграли сопернику с такой разницей в счёте.

«Краснодар» и ЦСКА зарубились в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первой встрече армейцы обыграли чемпиона страны (3:1) и значительно приблизили себя к выходу в следующий раунд турнира. Результат ответного матча удивил если не всех, то многих.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар

Окончен
4 : 0
ЦСКА

1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

Оба тренера выставили практически основные составы. У ЦСКА по кубковой традиции место в воротах занял Владислав Тороп, а не Игорь Акинфеев. «Краснодар» вышел на матч без Александра Черникова и Джованни Гонсалеса. Первый оказался не готов к встрече, а второй заработал удаление (оно вызвало немало вопросов) в первой игре. Место на правом фланге обороны занял Валентин Пальцев, а Никита Кривцов появился в центре поля.

Главное о кризисе ЦСКА. Дело не только в трансферах

Вторая минута. Жоау Батчи сорвал атаку с участием Кирилла Глебова — арбитр Инал Танашев показал жёлтую карточку. Пятая минута. Виктор Са зарядил в створ — Тороп перевёл мяч на угловой. Бодрое начало матча! А потом Кривцов оказался на газоне в штрафной площади ЦСКА после контакта с Мойзесом. Апелляции игроков «Краснодара» к арбитру ни к чему не привели. Ни Танашев, ни Сергей Карасёв (он следил за встречей как видеоассистент) фола не увидели.

После этого команды словно взяли передышку. Показалось, что игре не хватало эмоций. А ведь эти соперники уже приучили нас к огненным сюжетам. «Краснодар» реализовал свой шанс на 21-й минуте — спасибо угловому. Пальцев сбросил на дальнюю штангу на Джона Кордобу, однако колумбиец не переиграл Торопа. Впрочем, Дуглас Аугусто оказался первым на добивании — бразилец не промахнулся с метра.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Чуть позже Кордоба затолкал Жоао Виктора, а потом интересно посмотрел на защитника ЦСКА. Бразильцу это не понравилось. Хорошо, что дело не дошло до серьёзной потасовки. В конце первого тайма Виктор сорвался на арбитра — Танашев оценил такое дерзкое поведение на жёлтую карточку.

Джон Кордоба против Жоао Виктора



Фото: ФК «Краснодар»

В добавленное время Матеус Рейс двинул локтем в грудь Пальцев на угловом у ворот «Краснодара» — ещё одна жёлтая. Но есть нюанс. Карасёв пригласил Танашева к монитору, и тот поменял решение. Рейса досрочно отправили в раздевалку — красно-синие остались в меньшинстве. Что нашло на защитника ЦСКА? Кажется, адаптация слишком затянулась. Удаление — привычная деталь последних матчей команд.

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал эпизод: «Сначала Танашев показал жёлтую, так как оба игрока толкались. Но позвали на VAR его по делу. Главное, удар в грудь от Рейса был. Для меня это красная, вопросов нет. То, что вышел на неё через жёлтую и после VAR, – в этом нет ничего страшного».

«Талалаева действительно могут хлопнуть до конца сезона». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ

ЦСКА абсолютно не впечатлил до перерыва. Армейцы, как правило, оборонялись и не тревожили Станислава Агкацева. Команда Фабио Челестини не нанесла ни одного удара в первой половине, владела мячом 36% времени и сфолила 11 раз. Словно была задача выйти на поле и любой ценой удержать преимущество в два гола.

В перерыве ЦСКА выпустил защитника Кирилла Данилова вместо Лусиано Гонду (аргентинец никак не забьёт за новую команду). Но красно-синие продержались всего четыре минуты после рестарта. Изумительная комбинация «Краснодара» — всё в одно касание, голевой пас пяткой Кордобы и удар Батчи в дальний угол. Это было восхитительно! Да, сначала судьи зафиксировали офсайд, но потом поменяли решение. Начертили линии — Данил Круговой задержался, офсайда нет.

Через девять минут ЦСКА устроился на 0:3. Ошибка на своей половине поля — вынимай ещё один мяч. Кривцов отправил Кордобу к воротам армейцев, а тот всё сделал красиво. Усадил Данилова на пятую точку, после чего вонзил мяч в дальний угол. Это не игра ЦСКА, это катастрофа.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Затем красно-синих подставил Мойзес. Толкнул Кордобу после свистка — жёлтая. Но бразилец не успокоился и почти сразу получил второе предупреждение. Ко всем бедам ЦСКА добавилась ещё одна. Через две минуты Кордоба классно пропустил мяч на Батчи, а тот попал в дальний угол. 4:0 — это настоящее унижение.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Танашев назначил пенальти в ворота ЦСКА — зафиксировал фол со стороны Кругового на Эдуарде Сперцяне. На повторе показалось, что нарушение (если оно было), состоялось до линии штрафной площади. Танашев снова сходил к монитору и объявил, что фолил Сперцян. Отмена пенальти. Потом снова включился VAR. Хуан Боселли наказал Торопа за грубую ошибку, однако арбитры после повтора определили, что уругваец был в офсайде. Южноамериканца оставили без первого гола за новую команду. В добавленное время Кривцов зарядил в штангу.

«Краснодар» впервые в истории сыграет в финале Пути РПЛ, а ЦСКА оказался в Пути регионов. Армейцы никогда раньше не уступали сопернику с разницей в четыре мяча. А в прошедшей встрече нанесли всего один удар. Кошмарная весна красно-синих продолжается.

