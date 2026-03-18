У «Баварии» два выхода из катастрофы с вратарями. 16-летний школьник реально сыграет в ЛЧ?

Всё это выглядит как нелепая шутка, но, к сожалению для «Баварии», такова реальность. Перед матчем с «Аталантой» травмированы все четыре вратаря.

Основной голкипер Мануэль Нойер получил повреждение (разрыв мышцы левой икры) в матче 25-го тура с мёнхенгладбахской «Боруссией». Сроки восстановления 39-летнего немца не разглашаются.

В эти выходные в 26-м туре в основе вышел Свен Ульрайх, который планирует завершить карьеру после нынешнего сезона. 37-летний вратарь отыграл весь матч, однако на следующий день стало известно, что он тоже получил мышечную травму. Срок восстановления – около шести недель.

Вторым вратарём «Баварии» считается 22-летний Йонас Урбиг. У него восемь матчей в этом сезоне Бундеслиги. Именно Йонас вышел на поле, когда Нойер получил травму в начале марта. Правда, спустя пару дней и он выбыл из-за сотрясения мозга после столкновения с Николой Крстовичем, когда «Аталанта» забивала на 90+3-й минуте.

Игровые номера вратарей «Баварии» Фото: FC Bayern via Getty Images

Если все три вратаря основной команды травмированы, не остаётся выбора – приходится забирать лучшего из академии. И такой человек есть. Его зовут Леон Кланац. Он играл в юношеской ЛЧ и пару раз попадал на скамейку первой команды в официальных матчах. 19-летний Кланац является основным вратарём второй команды «Баварии», которая выступает в четвёртом немецком дивизионе. Можно было бы ждать его дебюта, но… он травмирован ещё с декабря – повредил бедро.

В такой момент кажется особенно ценным, что «Бавария» заранее закрыла вопрос о чемпионской гонке. Отрыв в Бундеслиге составляет девять очков – больше, чем у других лидеров в топ-5 лигах. А ещё в 1/8 финала ЛЧ немцы победили «Аталанту» на выезде с разницей в пять мячей, сделав ответную встречу формальностью. Однако кто-то же должен встать на ворота в ответном матче. А ещё нужен запасной вратарь на скамейке. Тут напрашивается шутка про Гарри Кейна, который действует по всему полю и теперь может окончательно убедить всех в своей универсальности. И, кстати, опыт игры в воротах у него есть.

Гарри Кейн в роли голкипера «Тоттенхэма» Фото: Clive Rose/Getty Images

То был матч Лиги Европы с греческим «Астерасом» в октябре 2012 года. Тогда основной вратарь Уго Льорис был удалён на 87-й минуте, а «Тоттенхэм» уже израсходовал все три замены. В ворота встал Кейн, которому на тот момент был 21 год. Он сразу же пропустил со штрафного, причём мяч от него отскочил в ворота весьма нелепым образом. Впрочем, на исход это не особо повлияло – «шпоры» выиграли со счётом 5:1.

Если говорить серьёзно, то понятно, что Кейна в воротах мы больше не увидим. Разве что в выставочном матче после завершения профессиональной карьеры. И тут возникает вопрос: а кто же тогда пятый вратарь «Баварии»? Парня зовут Леонард Прескотт, и ему всего лишь 16 лет 176 дней. Интересно, что в академии есть ещё 19-летний Яннис Бертль (дублёр Кланаца), однако в клубе считают, что Прескотт сильнее, хоть никогда и не играл даже за вторую команду «Баварии».

Леонард Прескотт Фото: FC Bayern via Getty Images

Если Прескотт появится на поле, то станет самым молодым вратарём в истории клуба. Причём побьёт рекорд с большим запасом. На данный момент самым юным кипером «Баварии» является Свен Шойер, который в 1989 году дебютировал в возрасте 18 лет 237 дней. А если брать вообще всех дебютантов «Баварии», то моложе только один полевой игрок – Пауль Ваннер провёл свой первый матч в 16 лет 15 дней.

Можно было бы подумать, что Прескотт недостаточно высокий из-за возраста, но с этим проблем точно нет. Уже в 16 лет его рост составляет 196 см! Помимо матчей за юношеские команды «Баварии», у него есть опыт выступлений за юношеские сборные Германии (U15, U16 и U17). Он выбрал именно эту национальную команду, хотя родился в США. У Прескотта мать – немка, а отец – американец.

Леонард Прескотт Фото: Teresa Kröger/Getty Images

Прескотт пришёл в «Баварию» летом 2025 года и играет в юношеской лиге Германии, в которой выступают футболисты до 19 лет. Контракт парня рассчитан до лета 2027 года, и уже появляются слухи об интересе к голкиперу со стороны других команд. Матч в Лиге чемпионов может дополнительно подогреть интерес к футболисту. Правда, скорее всего, Леонард всё-таки не сыграет с «Аталантой».

Ещё сутки назад Урбиг числился травмированным, однако, похоже, его восстановление форсировали. На тренировке «Баварии» за день до матча можно было увидеть, как занимаются и Прескотт, и Урбиг. Что интересно, им помогал Нойер, который и сам выполнял ряд упражнений.

Вратари «Баварии» Фото: picture alliance via Getty Images

Планируется в последний момент ещё раз проверить состояние Урбига. И если оно окажется удовлетворительным, то именно Йонас займёт место в воротах. Хотя даже в таком случае Прескотт окажется на скамейке, чтобы выйти в случае новой травмы вратаря. А они у киперов «Баварии» происходят с пугающей периодичностью.