«Спортинг» устроил шоу в Лиссабоне с пятью забитыми мячами и шагнул в четвертьфинал. Ну а норвежцам спасибо за сказку!

Ремонтада в ЛЧ! У Хайкина — рекорд всех времён, но «Будё» после 3:0 просто вынесли!

«Будё-Глимт», казалось, практически обеспечил себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов неделю назад в Норвегии, когда разнёс «Спортинг» со счётом 3:0. Но в Лиссабоне команду Хьетиля Кнутсена ждали кошмарные 120 минут…

«Будё-Глимт» устанавливает разные достижения в этой Лиге чемпионов. Сегодня норвежцы стали первой в истории турнира командой, сыгравшей шесть матчей подряд в одном и том же составе. Победный не меняют – этого правила точно придерживается в ЛЧ Кнутсен.

Старт игры был очень тяжёлым для «Будё». «Спортинг» включил максимальные скорости и принялся создавать момент за моментом. Звезда хозяев Тринкан мог дважды забить в течение первых пяти минут. Сначала он не попал из убойной позиции, нанося удар головой после впечатляющего прохода левого защитника Араухо, ускользнувшего от двоих. Затем после заброса за спины оказался перед Хайкиным, который поспешил с выходом из ворот, однако не сумел как следует перебросить голкипера.

«Спортинг» в этот отрезок матча быстро возвращал себе мяч, а у «Будё» не получалось нормально выйти со своей половины. Тот же Араухо здорово давал ширину при атаках хозяев. Нередко команда Руя Боржеша комбинировала справа, оставляя уругвайца в изоляции, и потом резко переводила мяч на него. Норвежцы, защищаясь узкими 4-4-2, не всегда успевали перестроиться.

К середине первого тайма «Спортинг» вёл по ударам 10:1! Тем не менее открыть счёт хозяевам долго не удавалось из-за плохой реализации и самоотверженных действий команды Кнутсена в обороне. А однажды классный сейв совершил Хайкин, когда Суарес вылетал почти один на один с российским голкипером. «Будё-Глимт» впервые пробил по воротам только на 16-й минуте. Раскрывшийся «Спортинг» пропустил контрвыпад «два в один», Хёуге покатил на Хёга, но центрфорвард испортил всё корявым ударом.

Ещё одну возможность забить до перерыва «Будё» загубил в концовке тайма, когда мяч дважды попал в перекладину после опаснейшего стандарта норвежцев. К этому времени команда Кнутсена уже пропустила. «Спортинг» превратил в гол свой стандарт на 34-й минуте. Защитник Инасиу преуспел на угловом – выиграл воздух у нескольких оппонентов и забил головой с линии вратарской. Без шансов для Хайкина. В других эпизодах Никита уверенно играл на выходах и не стеснялся потягивать время под мощный свист трибун, что делал бы на его месте любой вратарь.

«Будё-Глимт» нужно было отодвигать игру от своих ворот. Во втором тайме команда Кнутсена заиграла смелее, встречала соперника выше и старалась контролировать мяч. Тем самым сбивала темп. Уже через пару минут после перерыва норвежцы нанесли свой первый удар в створ – это сделал Берг со штрафного. Пусть удар не самый опасный, зато вдохновивший «Будё-Глимт» на новые атаки. Тем не менее на исходе часа матча «Спортинг» опять забил. Хозяева вскрыли уже более высокую оборону норвежцев классным пасом из глубины на Суареса, центрфорвард ушёл от Бёртуфта и прострелил вдоль ворот. В ту зону прибежал Гонсалвеш, который опередил Шёвольда. Хайкин никак не успевал дотянуться до мяча.

Игроки всё заметнее уставали – Боржеш стремился поддерживать интенсивность заменами. А вот Кнутсен почему-то никого не менял до 75-й минуты. Когда запасные «Будё» уже стояли на бровке, случился эпизод с попаданием мяча в руку левому защитнику Бьёркану. Утомлённый норвежец сделал машинальное движение – какая обидная ошибка! Судья, изучив повтор, поменял своё решение и назначил пенальти. Хайкин же не угадал, куда пробьёт Суарес. Между тем у «Будё-Глимт» неожиданно ушли с поля звёзды атаки – Хёг и Хёуге.

Забив третий гол, «Спортинг» на эмоциях полетел вперёд. Новые волны атак обрушились на ворота Хайкина. По итогам двух таймов португальцы нанесли 34 удара и заработали 3,09 по xG. Российский голкипер обновил рекорд всех времён в Лиге чемпионов по сейвам – совершил 64 (возможно, больше – полностью статистика обновится спустя какое-то время) спасения за турнир. Предыдущий рекорд принадлежал Тибо Куртуа, он в лигочемпионском сезоне-2021/2022 совершил 59 сейвов.

«Будё» всё же дотянул до дополнительного времени, а там «Спортинг» забил уже через пару минут. Энерджайзер Араухо здорово поддержал атаку вторым темпом, ворвался в штрафную и отправил мяч в сетку на средней высоте после короткого паса Тринкана. Уругваец бил из-под сразу двух защитников – Хайкин просто не видел момент удара, хотя теоретически мог потащить (даже коснулся мяча перчатками).

Напоследок португальцы забили пятый – это сделал дебютант Нел на 120+1-й минуте. И вот только тогда «Спортинг» выдохнул.

Сказка «Будё-Глимт» в ЛЧ официально подошла к концу. Такой еврокубковый поход – да ещё и в дебютном лигочемпионскои сезоне – запомнится любителям футбола надолго. Ну а «Спортинг» в четвертьфинале турнира встретится с победителем пары «Арсенал» – «Байер».