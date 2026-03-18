Челси — ПСЖ — 0:3, обзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, Сафонов, Хвича, Баркола, Маюлу, 17 марта 2026

Лучший матч Сафонова за «ПСЖ»! Гости раскромсали «Челси», а Матвей тащил вообще всё!
Кирилл Закатченко
«Челси» — «ПСЖ» — 0:3, обзор матча
Команда выигрывает 3:0 на «Стэмфорд Бридж», а лучший игрок – вратарь! Это россиянину ещё голевой пас не засчитали.

«Челси» принимал «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с надеждой организовать камбэк. Хотя после 2:5 в первой встрече… Мягко говоря, задачка трудная. И да, чуда не произошло.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

Матвей Сафонов снова попал в стартовый состав французского клуба. Приятная вещь, к которой мы уже привыкли. У команды Луиса Энрике была полноценная неделя на подготовку, поскольку матч в Лиге 1 с «Нантом» перенесли. А вот «Челси» в прошедший уикенд рубился дома с «Ньюкаслом» в АПЛ и проиграл — 0:1. И если у болельщиков английского клуба и были какие-то надежды на камбэк, то они испарились спустя 15 минут после стартового свистка.

Сначала забил Хвича — третий гол в двух встречах с «Челси». Голевую атаку начал Сафонов. Длинный заброс вратаря на чужую половину, касание защитника хозяев Мамаду Сарра и завершение от Кварацхелии. 10-й гол Хвичи за французский клуб в Лиге чемпионов. C момента дебюта грузина в «ПСЖ» (это было в феврале 2025-го) только два игрока забили больше мячей в турнире. Это Килиан Мбаппе (17 голов) и Гарри Кейн (13). Жаль только, что касание Сарра отменило голевой пас вратаря. Но мы-то с вами знаем…

Хвича Кварацхелия Подробнее

Через девять минут мы увидели роскошный удар Брэдли Баркола — с носка положил мяч точно в девятку. Идеальное по точности попадание! 2:7 по сумме двух встреч — такое «Челси» уже точно не отыграть. «ПСЖ» не пощадил соперника — два гола с двух ударов. Баннер фанатов лондонского клуба с надписью «Чемпионы мира» (его разместили перед матчем) казался каким-то неуместным. Хотя желание напомнить французам про финал КЧМ (там «Челси» обыграл Париж 3:0) понятно.

Отдельно – про Сафонова. Тайм у него получился прекрасным! Да, была и одна ошибка: Матвей пошёл на выход, но не добрался до мяча. С другой стороны, он всё равно помешал Жоао Педро, который не попал в створ. До перерыва вратарь совершил три спасения, одно из них — затылком. Далее Коул Палмер метил в угол — Сафонов спас «ПСЖ» в красивом прыжке. Йоррел Хато бил головой — Матвей перевёл мяч на угловой. До перерыва вратарь совершил три сейва, предотвратил 1,24 ожидаемого гола (статистика Fotmob) и заработал на себе два фола (его толкали на угловых). Мощно? Ещё бы. Спойлер: это ещё не всё.

«ПСЖ» снова разгромил «Челси»

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«ПСЖ» ответил тем, что Баркола удрал от защитников со своей половины поля. Переиграть Роберта Санчеса не получилось — испанец оставил игрока французского клуба без дубля. На старте второй половин Сафонов под давлением ошибся в передаче. Мяч довели до Педро, но тот закрутил мимо створа. На 60-й минуте Лиам Росеньор окончательно смирился с поражением. Тренер снял с игры трёх важных футболистов — Педро, Палмера и Энцо Фернандеса.

Третья голевая атака «ПСЖ», по сути, началась с сейва Сафонова. Вратарь справился с ударом вышедшего на замену Лиама Делапа. А вот перестановка от парижан сработала. Сенни Маюлу (поменял в перерыве Жоау Невеша) оказался первым на подборе и вонзил мяч в девятку. Сразу после этого болельщики «Челси» потянулись к выходу, а фанаты «ПСЖ» издевательски махали им руками на прощание.

Несмотря на то, что всё было понятно, Сафонов трудился по полной программе. Особенно усердствовал Алехандро Гарначо. Да, несколько его ударов были не совсем опасными, и Матвей спокойно с ними справлялся. Но в одном эпизоде россиянин сложился и остановил мяч после того, как Гарначо неплохо пробил в ближний.

«Матвею Сафонову несколько раз приходилось играть решительно, и всегда его действия были образцовыми. Крепкие руки, отточенная реакция и попытки отвести угрозу от своих ворот», — написал корреспондент УЕФА Джо Терри.

«Челси» в концовке потерял Трево Чалобу — его унесли с поля на носилках. Рефери Славко Винчич не добавил ни минуты, а его финальный свисток встретил уже опустевший стадион «Стэмфорд Бридж». Сафонов завершил встречу с девятью сейвами. Он предотвратил 2,24 ожидаемого гола и впервые в этом году отыграл «на ноль» в Лиге чемпионов. Это ему ещё прерванные прострелы в статистику не пошли! FotMob поставил ему самую высокую оценку среди всех игроков французского клуба – 9,3. Второй у гостей по оценка – Хакими – 8,3. И это при крупной победе!

Следующий соперник «ПСЖ» — либо «Ливерпуль», либо «Галатасарай».

