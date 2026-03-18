«Арсенал» безжалостно закопал «Байер» в ЛЧ. Перформанс Райса — просто выдающийся

Лидер АПЛ «Арсенал» – в четвертьфинале Лиги чемпионов! «Канониры» выиграли все матчи в евросезоне, кроме первого в плей-офф. Но ничья в Леверкузене (1:1) не помогла «Байеру» зацепиться за интригу – дома команда Микеля Артеты уверенно разобралась с немцами.

У этой игры было спокойное начало. «Арсенал» не спешил лететь в атаку, чтобы уничтожить соперника на своём поле. «Байер» в дебюте встречи смотрелся даже поживее. Команда Каспера Юльманна включалась в высокий прессинг, стремилась контролировать мяч. Первого удара болельщикам пришлось ждать почти 10 минут. Его нанёс Габриэл Магальяйнс, конечно же, после углового.

Но потом «канониры» раскочегарились и стали доминировать в позиционном футболе. Команда Артеты зажала леверкузенцев на их половине поля – хорошо возвращала себе мяч и наносила удар за ударом. Один только Троссард четыре раза пробил до перерыва. Впрочем, почти все голевые моменты при счёте 0:0 создавались хозяевами благодаря их самому страшному оружию – стандартам. С угловых шли опасные подачи на ближнюю штангу, во вратарскую. Голкипер Бласвих не всегда уверенно чувствовал себя в таких эпизодах. Тем не менее тащил «Байер» как мог. В первом тайме он по статистике совершил шесть сейвов, некоторые из которых были по-настоящему сложными.

Гол в ворота «Байера» назревал и всё-таки состоялся на 36-й минуте. Команда Юльманна, потеряв контригру, не прибавила и в обороне. Потрясающий мяч забил Эзе, причём свой первый в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. «Арсенал» поймал леверкузенцев на ошибке не после стандарта, а в переходной фазе. Эзе открылся перед штрафной, обработал мяч левой ногой, резко развернулся и выстрелил с правой – попал почти в самую девятку. Кто-то из его партнёров схватился за голову. Настолько красивым выглядел гол Эберечи.

«Байеру» после перерыва пришлось сильнее раскрываться, но «Арсенал» ничего не давал сделать леверкузенцам. Команда Юльманна владела мячом в два раза больше, а что толку? Остроты – 0. «Канониры» компактно оборонялись, быстро перестраивались и хорошо сушили игру. На исходе часа матча Инкапье мог огорчить свою бывшую команду, однако Куанса снял мяч с ноги защитника «Арсенала», который готов был замкнуть пас на пустые ворота. Зато Райс спустя пару минут забил – великолепный гол! Деклан перехватил вынесенный мяч, прошёл вперёд и исполнил удар на технику низом из-за штрафной – точно под штангу.

При счёте 2:0 «Байер», казалось, атаковал на автопилоте. Леверкузенцы просто не понимали, как им создавать голевые моменты. «Арсенал» на контрвыпадах был опаснее. В середине второго тайма команда Артеты забила в третий раз, однако гол Хаверца отменили из-за попадания мяча в руку, которой экс-игрок «Байера»… держал за футболку своего оппонента Тильманна. Курьёзнейший эпизод.

До самой концовки у «Байера» не было ударов в створ во втором тайме, а показатель ожидаемых голов – почти нулевой. Тем не менее на 87-й минуте команда Юльманна получила шанс, который вернул бы интригу и обеспечил игре огненный финал. Центрфорвард Кофане бил в касание в левый верхний угол после прострела, однако голкипер «Арсенала» Райя совершил умопомрачительный сейв. Испанец отнял последнюю надежду у «Леверкузена». В четвертьфинале «канониры» сыграют со «Спортингом».