Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Арсенал — Байер — 2:0, обзор матча, голы: Эзе, Райя, статистика, 17 марта 2026 года, Лига чемпионов

«Арсенал» безжалостно закопал «Байер» в ЛЧ. Перформанс Райса — просто выдающийся
Анатолий Романов
Отчёт «Арсенал» — «Байер» — 2:0
Комментарии
Команда Артеты вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов даже без голов со стандартов!

Лидер АПЛ «Арсенал» – в четвертьфинале Лиги чемпионов! «Канониры» выиграли все матчи в евросезоне, кроме первого в плей-офф. Но ничья в Леверкузене (1:1) не помогла «Байеру» зацепиться за интригу – дома команда Микеля Артеты уверенно разобралась с немцами.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Эзе – 36'     2:0 Райс – 63'    

У этой игры было спокойное начало. «Арсенал» не спешил лететь в атаку, чтобы уничтожить соперника на своём поле. «Байер» в дебюте встречи смотрелся даже поживее. Команда Каспера Юльманна включалась в высокий прессинг, стремилась контролировать мяч. Первого удара болельщикам пришлось ждать почти 10 минут. Его нанёс Габриэл Магальяйнс, конечно же, после углового.

Но потом «канониры» раскочегарились и стали доминировать в позиционном футболе. Команда Артеты зажала леверкузенцев на их половине поля – хорошо возвращала себе мяч и наносила удар за ударом. Один только Троссард четыре раза пробил до перерыва. Впрочем, почти все голевые моменты при счёте 0:0 создавались хозяевами благодаря их самому страшному оружию – стандартам. С угловых шли опасные подачи на ближнюю штангу, во вратарскую. Голкипер Бласвих не всегда уверенно чувствовал себя в таких эпизодах. Тем не менее тащил «Байер» как мог. В первом тайме он по статистике совершил шесть сейвов, некоторые из которых были по-настоящему сложными.

Вспоминаем первый матч в Леверкузене:
«Арсенал» чудом отскочил! «Байер» едва не прибил гегемона ЛЧ его же приёмом. Видео
«Арсенал» чудом отскочил! «Байер» едва не прибил гегемона ЛЧ его же приёмом. Видео

Гол в ворота «Байера» назревал и всё-таки состоялся на 36-й минуте. Команда Юльманна, потеряв контригру, не прибавила и в обороне. Потрясающий мяч забил Эзе, причём свой первый в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. «Арсенал» поймал леверкузенцев на ошибке не после стандарта, а в переходной фазе. Эзе открылся перед штрафной, обработал мяч левой ногой, резко развернулся и выстрелил с правой – попал почти в самую девятку. Кто-то из его партнёров схватился за голову. Настолько красивым выглядел гол Эберечи.

Эберечи Эзе Подробнее
Эберечи Эзе

Эберечи Эзе

Фото: Warren Little/Getty Images

«Байеру» после перерыва пришлось сильнее раскрываться, но «Арсенал» ничего не давал сделать леверкузенцам. Команда Юльманна владела мячом в два раза больше, а что толку? Остроты – 0. «Канониры» компактно оборонялись, быстро перестраивались и хорошо сушили игру. На исходе часа матча Инкапье мог огорчить свою бывшую команду, однако Куанса снял мяч с ноги защитника «Арсенала», который готов был замкнуть пас на пустые ворота. Зато Райс спустя пару минут забил – великолепный гол! Деклан перехватил вынесенный мяч, прошёл вперёд и исполнил удар на технику низом из-за штрафной – точно под штангу.

Деклан Райс Подробнее

При счёте 2:0 «Байер», казалось, атаковал на автопилоте. Леверкузенцы просто не понимали, как им создавать голевые моменты. «Арсенал» на контрвыпадах был опаснее. В середине второго тайма команда Артеты забила в третий раз, однако гол Хаверца отменили из-за попадания мяча в руку, которой экс-игрок «Байера»… держал за футболку своего оппонента Тильманна. Курьёзнейший эпизод.

До самой концовки у «Байера» не было ударов в створ во втором тайме, а показатель ожидаемых голов – почти нулевой. Тем не менее на 87-й минуте команда Юльманна получила шанс, который вернул бы интригу и обеспечил игре огненный финал. Центрфорвард Кофане бил в касание в левый верхний угол после прострела, однако голкипер «Арсенала» Райя совершил умопомрачительный сейв. Испанец отнял последнюю надежду у «Леверкузена». В четвертьфинале «канониры» сыграют со «Спортингом».

Календарь и результаты плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android