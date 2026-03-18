«Реал» третий раз подряд выбил «Сити» из ЛЧ — победили в гостях! Это конец для Гвардиолы?

У «Манчестер Сити» после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде с «Реалом» (0:3) оставались минимальные шансы на проход дальше. Команде Хосепа Гвардиолы была необходима победа с разницей в три мяча для перевода игры в экстра-таймы. В четыре и более – для прямого прохода.

Уже на первой минуте всю интригу мог убить капитан мадридцев Федерико Вальверде. Автор хет-трика в первой встрече оказался абсолютно один перед воротами «Манчестер Сити» после заброса от Винисиуса, но не сумел перебросить Джанлуиджи Доннарумму. В ответ англичане провели свою атаку: Жереми Доку прострелил в штрафную «Реала» на Райане Шерки, а удар француза пришёлся прямо в Тибо Куртуа.

На этом «Манчестер Сити» не успокоился: следом Родри бахнул под перекладину ворот гостей – и снова бельгиец оказался на месте. А чуть позже Тейани Рейндерс угрожал «Реалу», однако его удар заблокировал Дин Хёйсен. Вот такой дерзкий старт от команды Гвардиолы!

В игре произошла небольшая передышка на опасные моменты. Но ненадолго. Затем случился ключевой момент матча, а может, и противостояния. На 17-й минуте «Реал» провёл атаку, в концовке которой Винисиус нанёс удар в ближний угол ворот Доннаруммы. Но мяч не залетел в створ, попав в руку Бернарду Силвы. Хотя и её заметили не сразу, португалец всячески показывал, что убирает руки за спину. К счастью для португальца, боковой судья зафиксировал офсайд в моменте ранее.

Радость хозяев оказалось недолгой. Включился VAR. Видеоассистенты начертили линию и зафиксировали, что Винисиус в момент передачи не находился в положении «вне игры». Кстати, графику долго не показывали и продемонстрировали только на старте второго тайма.

Винисиус Жуниор в момент передачи не находился в положении «вне игры» Фото: Кадр из трансляции

Позже главный судья Клеман Тюрпен сам отправился к монитору. Он увидел игру рукой у Силвы, после чего показал прямую красную карточку португальцу. Основания – железные: Бернарду лишил «Реал» гола. Катастрофа. «Манчестер Сити» остался в меньшинстве на 20-й минуте и получил пенальти. К «точке» подошёл сам Винисиус и уверенно реализовал 11-метровый. 1:0 в матче и 4:0 в серии – интрига отправилась на отдых.

Винисиус Жуниор празднует гол Фото: Carl Recine/Getty Images

«Сити» не сдался. Команда даже в меньшинстве понеслась забивать. Только вот Куртуа в очередной раз включил режим супергероя. Бельгиец тащил удары любой сложности и не позволил хозяевам быстро отыграться. Всего за тайм Тибо совершил четыре сейва.

У «Реала» же также было два убойных момента. Оба – у Винисиуса. Сначала он не попал в девятку после контратаки и классной передачи от Браима Диаса. Затем бразильцу не менее красиво ассистировал Арда Гюлер, однако вингер мадридцев умудрился не попасть в пустой угол.

Такой яркий тайм не мог закончиться всего с одним голом. И на 41-й минуте ответный мяч «Манчестер Сити» забил Эрлинг Холанд. Англичане мучились-мучились, а стоило просто воспользоваться серией отскоков. Доку из штрафной простреливал в центр, но мяч по пути попал в Трента Александер-Арнольда и отскочил к одинокому Холанду. Норвежец коряво подставил ногу и сравнял счёт.

Эрлинг Холанд Фото: PA Images via Getty Images

Главная новость после перерыва – замена Куртуа. Вратарь «Реала» получил повреждение и не смог продолжить игру, вместо него вышел Андрей Лунин. Гвардиола же бросил на поле защитников Натана Аке и Марка Гехи: нестандартный ход, если учитывать, что «Манчестер Сити» нужно забивать как можно больше.

Команда Гвардиолы на протяжении всего второго тайма давила на защиту «Реала». Мадридцы никуда не спешили и согласились отдать территорию и мяч хозяевам. Преимущество было огромным. А «Манчестер Сити» создавал момент за моментом. Удалось даже забить дважды! Правда, оба гола судья Тюрпен не засчитал из-за офсайда. А затем француз отнял из-за положения «вне игры» и забитый мяч у Вальверде (Винисиус оказался в офсайде, до этого не реализовав выход один на один).

Хотя по ударам «Манчестер Сити» превзошёл соперника (22:14), но по ожидаемым голам (xG) и голевым моментам «Реал» создал больше (2,93 – 1,91 и 6:2 соответственно). А ещё впервые с конца февраля на поле вышел Килиан Мбаппе. На 82-й минуте француз убежал в штрафную «Манчестер Сити», где его повалил Райан Аит-Нури. Тюрпен пообщался с VAR – фола не было. А уже на 90+1-й минуте Винисиус забил второй мяч. И снова офсайд! Хотя бразилец уже успел пафосно отпраздновать гол.

Винисиус Жуниор Фото: DeFodi via Getty Images

Думаете, Винисиус ушёл без дубля? Нет! На последней минуте встречи вингер «Реала» воспользовался тем, что защита «Манчестер Сити» встала. Орельен Тчуамени забросил мяч в штрафную, а Вини в касание пробил Доннарумму – 2:1.

Возможно, мы увидели последний матч «Манчестер Сити» Гвардиолы в Лиге чемпионов. Английские СМИ всё активнее обсуждают возможный уход испанца в конце сезона. На это намекал ещё зимой один из самых авторитетных журналистов в мире – Давид Орнштейн.

И потухший взгляд Пепа в концовке встречи только добавляет поводов для развития темы. Также «Манчестер Сити» в третьем сезоне подряд вылетел в плей-офф от «Реала». Впереди мадридцев ждут два суперматча с «Баварией» в четвертьфинале (для этого мюнхенцам нужно не упустить преимущество в пять мячей с «Аталантой»). А Гвардиолу в выходные ждёт битва за трофей – финал Кубка Лиги с «Арсеналом».