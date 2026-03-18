Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Кубок Африки — 2025 отобрали у Сенегала и отдали Марокко через два месяца после финала — что случилось, причины, подробности

Кубок Африки отняли у Сенегала и отдали Марокко спустя два месяца! Как объяснили эту дичь?
Константин Кринский
Кубок Африки отняли у Сенегала и отдали Марокко
Браим Диас и Хакими получили сюрприз после матчей в ЛЧ.

Перформанс Матвея Сафонова с «Челси», конец сказки «Будё-Глимт», вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов от «Реала» – всё это перекрыла абсолютно крышесносная новость: Африканская конфедерация футбола отобрала у Сенегала победу в Кубке Африки – 2025 и присудила её Марокко. Да, вы читаете именно то, о чём думаете. И нет, это не шутка.

Что случилось?

Поздним вечером 17 марта на официальном сайте Африканской конфедерации футбола появилось заявление апелляционного совета организации. Согласно сообщению, совет принял решение присудить сборной Сенегала техническое поражение 0:3 и отдать победу в Кубке Африки стране-хозяйке турнира – Марокко – несмотря на поражение с минимальным счётом по итогам 120 минут встречи.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 3
Т
Марокко
1:0 Гейе – 94'     1:1     1:2     1:3    

О чём говорится в сообщении:

«Апелляционный совет Африканской конфедерации по футболу (КАФ) принял сегодня решение о том, что в соответствии со статьёй 84 Правил Кубка африканских наций (AFCON) сборной Сенегала объявлено об аннулировании результатов финального матча Кубка африканских наций с Марокко. Отныне результат матча записан как 3:0 в пользу Марокко.

В связи с апелляцией Королевской федерации Марокко в отношении применения статей 82 и 84 Регламента Кубка африканских наций Апелляционный совет вынес следующие решения:

  • апелляция признана приемлемой и удовлетворена;
  • решение дисциплинарного совета КАФ отменено (ранее сборные оштрафовали суммарно на $ 615 тыс. за неподобающее поведение болельщиков, игроков, тренеров и других участников игры. – Прим. «Чемпионата»);
  • апелляционный совет пришёл к выводу, что поведение сборной Сенегала подпадает под действие статей 82 и 84 регламента Кубка африканских наций;
  • протест Королевской федерации Марокко удовлетворён;
  • Футбольная федерация Сенегала в соответствии с поведением своей команды нарушила статью 82 регламента Кубка африканских наций;
  • в соответствии со статьёй 84 правил Кубка африканских наций сенегальская команда объявлена проигравшей, счёт – 3:0 в пользу Королевской федерации Марокко;
  • все другие ходатайства отклонены».

Кроме того, из-за огненной концовки матча орган наложил суровые денежные штрафы разным сторонам – от $ 50 тыс. до $ 100 тыс. за вмешательство в работу VAR, случай с болбоем, использование лазеров болельщиками и остальные менее существенные моменты.

Как это было и что случилось потом:
Почему Африканская конфедерация отняла у Сенегала победу?

Сразу после проигранного финала марокканцы заявили, что подадут апелляцию в КАФ и ФИФА из-за того, что сборная Сенегала, получив пенальти в свои ворота в самой концовке финала, ушла с поля в подтрибунное помещение в знак протеста против решения судьи. Это, по мнению марокканцев, «существенно повлияло на ход встречи и игру футболистов».

Из-за ухода сенегальцев с поля Браим Диас подошёл к 11-метровой отметке лишь на 90+24-й минуте – когда соперник вернулся. Естественно, напряжение было сумасшедшее. Футболист «Реала» не забил пенальти, матч ушёл в овертайм, где на 94-й минуте отличился Пап Гейе. А Марокко проиграло домашний финал Кубка Африки.

Браим Диас

Браим Диас

Фото: DeFodi via Getty Images

На данный момент невозможно понять, сможет ли сенегальская сторона обжаловать решение Апелляционного совета КАФ. Однако ясно точно: это решение войдёт в историю мирового футбола. У «Сити» камбэк не получился, зато у сборной Марокко – очень даже!

