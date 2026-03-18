Насыщенное 19 марта: «Рома», «Порту» и «Астон Вилла» в Лиге Европы, «Северсталь» — «Авангард», Кубок мира и чемпионат России по биатлону!

Топ-события четверга: Малкин и Овечкин в НХЛ, Кубок России по футболу, а ещё НБА

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс — Голден Стэйт Уорриорз

Интрига: исход предрешён?

«Голден Стэйт» без Карри и Батлера вряд ли сейчас является соперником уровня «Бостона» с вернувшимся в строй Тейтумом. Впрочем, «воины» могут удивить, как это было в матче с «Нью-Йорком», например. Никто не рассчитывал на «Уорриорз», а команда вела у «Никс» после перерыва «+9». Может быть, и в новом противостоянии будет место удивлению?

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: возьмут ли «Рейнджерс» реванш?

Концовка сезона для «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» получается грустной. Первые капитально завалили регулярку, а вторые, хоть и шли в числе лидеров к началу зимы, затем стали неумолимо сдавать позиции и теперь вместе с «копами» замыкают таблицу в Столичном дивизионе. Но противостояние между этими командами никуда не делось, и страсти должны кипеть нешуточные. В первой очной встрече сезона Арсений Грицюк устроил драку, а «дьяволы» выиграли 6:3. Получится ли у «Рейнджерс» взять реванш?

🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз — Питтсбург Пингвинз

Интрига: Малкин продолжит исправляться за дисквалификацию?

Без Евгения Малкина и Сидни Кросби в составе «Питтсбург» выиграл два матча из пяти, но ещё в двух уступил только за пределами основного времени. Вполне неплохая статистика для «пожарной» ситуации. В последнем матче Джино вернулся в состав, отбыв свою дисквалификацию, и тут же принялся исправляться – оформил дубль, набрал три очка и помог вынести лидера сезона «Колорадо». Ждём такой же прыти и с лучшей командой Востока «Каролиной»?

🏒 2:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз — Оттава Сенаторз

Интрига: а Овечкин забьёт?

Давненько уже Александр Овечкин не радовал своих поклонников голами. Уже шесть матчей, если быть точным, да и вообще на этом отрезке у капитана «столичных» всего одна передача. Негусто. Получится ли прервать засуху с «Оттавой»?

🏀 4:30: «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дюрант и компания сделали выводы?

«Лейкерс» победили «Рокетс» в последнем матче чемпионата со счётом 100:92. Дончич оформил 36 очков, вытащив игру с сильным соперником. Дюранту не хватило помощи от остальных, к тому же Шенгюн пропускал встречу. «Хьюстон» уже пропустил клуб из Лос-Анджелеса вперёд в таблице. Необходимо побеждать, чтобы догонять, но получится ли?

🎯 11:00: Биатлон, чемпионат России, Тюмень, смешанная эстафета, 2 x 6 км + 2 x 7,5 км

Интрига: защитит ли Московская область чемпионский титул?

На чемпионате России – 2025 победу в смешанной эстафете одержала сборная Беларуси. Правда, титул чемпиона страны достался Московской области. Сейчас обе команды снова в числе главных претендентов на медали. Но бой явно дадут Свердловская область, Тюменская область и ХМАО. Будет непросто вырвать золото в такой битве!

🏀 17:30: «Бетсити Парма» — УНИКС, Единая лига ВТБ

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 17:30 МСК
Бетсити Парма — УНИКС

Интрига: пермяки снова удивят?

УНИКС проигрывал в этом сезоне лишь по большим праздникам. И «Парма» втиснулась в это, так скажем, веселье, обыграв казанцев на домашнем паркете со счётом 90:82. В последнем очном матче между клубами была ожесточённая борьба, из которой подопечные Перасовича вышли победителями (74:72). Каким получится последний матч в регулярке между этими командами?

🎯 18:15: Биатлон, Кубок мира, этап 9, спринт, 7,5 км, женщины

Интрига: кто обеспечит лучшие позиции для пасьюта?

Лу Жанмонно досрочно забрала «Малый хрустальный глобус» в спринтах, но гонка в Холменколлене всё равно имеет особое значение для борьбы за трофей, правда, в пасьютах. Сейчас в зачёте гонок преследования Жанмонно и Суви Минккинен разделяют всего 20 очков. А значит даже итоговые позиции в спринте будут иметь особое значение в борьбе за «Глобус».

⚽️ 18:30: «Крылья Советов» — «Локомотив», Кубок России, 1/2 финала (Путь регионов)

Интрига: «Локо» останется в борьбе за Кубок?

В борьбе за Кубок России остаются всего восемь клубов: «Краснодар», «Динамо» Москва, «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» Махачкала, «Крылья Советов» и «Локомотив». Последние две команды сыграют между собой в полуфинале нижней сетки. Победитель встретится на следующей стадии с ЦСКА, проигравший отправится отдыхать. «Локо» — небольшой фаворит, однако весной команда затормозила. Так что «Крылья» на своём поле способны преподнести неожиданность.

🏒 19:00: «Северсталь» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь — Авангард

Интрига: Шарипзянов продолжит бить рекорд?

За один матч до конца «гладкого» чемпионата Дамир Шарипзянов установил монументальный рекорд КХЛ по количеству очков среди защитников за одну регулярку. Он набрал 66-е очко и превзошёл достижение Криса Ли. Матч с «Северсталью» — последняя возможность улучшить теперь уже свой рекорд.

«Авангард» устроил празднования прямо посреди матча: Видео Все игроки «Авангарда» вышли на лёд, чтобы поздравить Шарипзянова с рекордом КХЛ

⚽️ 20:45: «Лион» — «Сельта», Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

Интрига: «Сельта» неожиданно пройдёт «Лион»?

«Лиону» было трудно в Виго в первом матче 1/8 финала. Французы сравняли счёт только на 87-й минуте и увезли ничью. Неплохой результат перед ответкой. Однако почему бы «Сельте» снова не создать проблемы «Лиону»? Испанцы вполне способны оказаться в четвертьфинале. Тем более у команды Паулу Фонсеки сложилась серия из шести встреч без побед. Нужно пользоваться!

⚽️ 23:00: «Астон Вилла» — «Лилль», Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

Интрига: Эмери продолжит борьбу за любимый трофей?

Унаи Эмери — самый титулованный тренер в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы. Испанец выигрывал турнир аж четыре раза! А сейчас он идёт за пятым трофеем вместе с «Астон Виллой». В первой встрече бирмингемцы справились в гостях с «Лиллем». Дома задача одна — не проиграть. Вполне реализуемо.

⚽️ 23:00: «Рома» — «Болонья», Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

Интрига: чем закончится итальянская битва в ЛЕ?

Не так часто итальянские клубы рубятся между собой в плей-офф еврокубков. Поэтому серия «Ромы» и «Болоньи» вдвойне любопытна. В первой игре в Болонье команды забили друг другу по одному мячу. Судьба места в 1/4 финала теперь решится на «Стадио Олимпико». Конечно, «Рома» — фаворит. Но ради исторического выхода в четвертьфинал «Болонья» может и постараться.

⚽️ 23:00: «Порту» — «Штутгарт», Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

Интрига: «Порту» пройдёт в четвертьфинал ЛЕ?

«Порту» добыл победу над «Штутгартом» (2:1) в первой гостевой встрече. Теперь выход в четвертьфинал — дело техники. Нужно просто не уступить. Португальцы выдают классный сезон: помимо Лиги Европы, они лидируют в чемпионате. Поэтому «Штутгарту» нужно совершить мини-чудо, чтобы пройти дальше. Ещё и за пять прошлых гостевых встреч в ЛЕ «швабы» одержали всего две победы. Не самая вдохновляющая статистика для камбэка.