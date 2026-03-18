«Именно способ принятия решения напоминает фарс». Мир в шоке от вердикта по Кубку Африки

Игроки Сенегала протестуют, в Марокко – радуются, а остальный мир критикует. Но есть и те, кто считает верным присудить победу марокканцам!

Африканская конфедерация футбола (КАФ) в ночь с 17 на 18 марта опубликовала заявление. В нём сообщалось, что апелляционный совет организации решил присудить сборной Сенегала техническое поражение 0:3 в финале Кубка Африки и отдать победу стране-хозяйке турнира Марокко. Беспрецедентное решение! Согласно заявлению, сенегальцы нарушили статьи 82 и 84 регламента турнира. В частности, статья 82 гласит: «Если команда отказывается играть или покидает поле до окончания матча без разрешения судьи, она считается проигравшей».

Сразу после проигранного финала марокканцы заявили, что подадут апелляцию в КАФ и ФИФА из-за того, что сборная Сенегала, получив пенальти в свои ворота в самой концовке, ушла с поля в подтрибунное помещение в знак протеста против решения судьи. Это, по мнению марокканцев, «существенно повлияло на ход встречи и игру футболистов».

Из-за ухода сенегальцев с поля Браим Диас исполнил пенальти лишь на 90+24-й минуте! Нервы – нереальные. И звезда «Реала» не забил. А в дополнительное время победу вырвал Сенегал.

Теперь Марокко выиграло апелляцию и получило Кубок Африки спустя почти два месяца.

Конечно, решение КАФ шокировало не только Сенегал, но и весь мир. Мы собрали реакцию СМИ на новость.

Федерация футбола Сенегала выступила со своим заявлением. Она официально оспаривает решение, которое считает необоснованным с юридической точки зрения, произвольным и явно несоразмерным. В частности, сенегальцы ссылаются на статью 5 Устава ФИФА: «Судья воспользовался своими полномочиями, выбрав временную приостановку, а не окончательное прекращение матча. Игра возобновилась, был назначен пенальти, и результат был определён в конце дополнительного времени. Переквалифицировав разрешённый на поле инцидент как «техническое поражение», КАФ нарушает последовательную доктрину относительно полномочий судьи».

Футболисты сборной Сенегала первыми отреагировали на новость. Защитник Мусса Ньякате выложил фото с трофеем и подписал его: «Приходите и заберите его. Они сумасшедшие! Это не искусственный интеллект, это реальность». Форвард сенегальцев Садио Мане также опубликовал фото с кубком. «Весь мир знает настоящих чемпионов», – написал главная звезда сборной. Любопытно, что позже Мане удалил публикацию.

Другие игроки Сенегала поддержали флешмоб и репостнули свои фотографии с медалями и трофеем Кубка африканских наций. «Похоже, мы в стране сумасшедших», – написал Пап Демба Диоп.

Одна из самых ожидаемых реакций – от Браима Диаса. Игрок сборной Марокко не реализовал пенальти в финале, после чего на него обрушился поток критики. По иронии новость о победе марокканцев пришла прямо во время ответного матча между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. К тому моменту Браима заменили, информацию он узнал уже на скамейке. Комментировать эмоции футболиста излишне. А после игры Диас радовался неожиданной победе и с болельщиками «Реала».

Сенегальская Le Soleil шокирована: «Шутка века. КАФ, или тщетная попытка переписать историю». Walf Quotidien назвала решение «крупнейшим континентальным фарсом». «Сенегал сохранит свой трофей, несмотря ни на что», – заявила Tribune Sport, цитируя Огюстена Сенгора, президента Сенегальской футбольной федерации. «Скандал», – главное слово на первых полосах многих газет Сенегала. Libération назвала «самым нелепым решением» смену победителя КАН-2025. «КАФ встала ногами на зелёный ковёр», – с таким заголовком вышла Le Quotidien. Отсылка к цветам сборной Сенегала.

В других частях Африки СМИ также критикуют решение КАФ. «Просто скандально. Кубок африканских наций 2025 года навсегда будет ассоциироваться с позором, жалостью и даже смехотворностью», – заявляет гвинейский новостной сайт Le Djély. Wakat Sera из Буркина-Фасо просто предлагает марокканцам «отказаться от этого трофея, который насильно им вручают». «Скандал! Марокко короновано чемпионом!» – сообщает алжирский DZ Foot.

А что в Марокко? Издание Le 360 ​​сообщает о «сценах ликования» в Касабланке, несмотря на проливной дождь в городе. «КАФ восстанавливает справедливость в Марокко и спасает африканский футбол от повторения неспортивного поведения», – отмечает портал.

В европейских СМИ также не нашлось тех, кто полностью поддерживает решение КАФ. «Это объявление вызвало шок и породило огромное чувство несправедливости на всём континенте», – заявила испанская газета AS. В Италии тоже ошеломлены – La Gazzetta dello Sport: «Невероятно! Быстрый взгляд на календарь. Нет, это не 1 апреля, а 17 марта. Это не шутка».

Немецкая Spiegel назвала Марокко «чемпионом задним числом»: «Последствия наступили два месяца спустя». «Беспрецедентная мера, принятая 58 дней спустя», – отметил английский Sky Sports. «Если бы они сделали заявление вечером после матча или на следующий день, мы бы поняли, но это… В следующий раз они собираются сделать это в 2035 году? Это смешно, сенегальцы уехали домой с кубком, отпраздновали и устроили вечеринку, что же нам делать? […] Честно говоря, это снова дискредитирует КАФ», – высказался в эфире Canal+ экс-полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри.

Французский журналист Даниэль Риоло выступил в программе After Show на телеканале RMC. Он понимает логику решения, но критикует время его принятия: «Единственная проблема, что решение суда принято слишком поздно. Правило следовало применить немедленно. После этого финала существовал риск создания прецедента. Невозможно сказать, что тот факт (что сенегальские игроки покинули поле) не обеспокоил Марокко или исполнителя пенальти.

Логично, что применяется совершенно справедливое правило, но проблема в том, что сделали это лишь сейчас. Я понимаю недовольство Сенегала, однако Марокко просто действует в рамках закона и справедливости. Они имеют право быть довольными этим решением. Именно способ принятия решения напоминает фарс. Это нечто безумное».

Патрис Эвра экс-защитник «Манчестер Юнайтед» «Это позор для африканского футбола. Скандал. Мы все своими глазами видели, как Сенегал победил. Но у меня вопрос: почему никто не говорит об этом судье? Где этот судья? Что с ним случилось? Мои марокканские братья, вы мне нравитесь, но давайте не будем слишком увлекаться. Кубок африканских наций действительно потерял авторитетность. Смешно, что два месяца спустя Марокко стало чемпионом Африки. Когда я получил уведомление, подумал, что это первоапрельская шутка. В любом случае настоящие чемпионы — это Сенегал… Ну да ладно… В футболе нас уже ничего не удивляет, и поэтому я смотрю его всё меньше, потому что подобные решения — это скандал».

Клод Ле Руа, консультант телеканала L'Équipe и тренер сборной Сенегала с 1989 по 1992 год, вообще в ярости. Особенно досталось президенту ФИФА Джанни Инфантино: «Я ни на секунду не мог представить, что КАФ может зайти так далеко по этому абсурдному пути. Когда видишь, как КАФ управляется господином Патрисом Мотсепе, вассалом Джанни Инфантино, который с самого начала хотел отдать этот кубок Марокко…

Никто не мог представить, что услышит это заявление два месяца спустя. В течение многих лет КАФ игнорировала все судейские решения. Я часто говорил об Инфантино, который считает себя Трампом африканского футбола, который думает, что имеет полное право руководить финальными турнирами. В Африке, он думает, ему всё сойдёт с рук. За всем этим скрывается множество сомнительных сделок, множество закулисных интриг. Я думаю, это ещё не конец, и Сенегал получит по заслугам в конце этой истории. Но я считаю, что это решение заставит весь футбольный мир смеяться».