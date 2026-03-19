Сперцян идёт за уникальным достижением в РПЛ! Оно покорялось только Дзюбе

Эдуард Сперцян снова тащит «Краснодар» к победе в Мир РПЛ. После 21 тура действующий чемпион занимает первое место, опережая на одно очко «Зенит». А капитан краснодарцев – лидер по системе «гол+пас». На счету Эдуарда 11 забитых мячей (второе-третье место) и 12 ассистов (первое место с огромным запасом). 25-летний полузащитник близок к победе в обеих гонках! Всего же в истории РПЛ зафиксирован только один случай, когда футболист становился лучшим бомбардиром и ассистентом одновременно.

Во встрече 21-го тура РПЛ с «Сочи» Сперцян установил сразу два необычных достижения. Он стал первым игроком лиги с 2009 года (с того момента Opta вела подсчёт), набравшим 10+10 по «гол+пас» в двух сезонах. До этого Эдуард забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач в чемпионате-2022/2023.

Также капитан «Краснодара» стал девятым полузащитником в РПЛ в XXI веке с 50 голами. В этот список входят сплошь легенды: Игорь Семшов (87 голов), Кристиан Нобоа (78), Андрей Каряка (75), Дмитрий Лоськов (66), Денис Глушаков (60), Сергей Семак (56), Алан Дзагоев (55), Александр Ерохин (53) и Сперцян (50).

Эдуард Сперцян празднует гол в ворота «Сочи» Фото: fckrasnodar.ru

На концовку сезона у Эдуарда три задачи. Конечно, основная – помочь «Краснодару» выиграть второе золото РПЛ подряд и зацепить Кубок. Сперцян смотрит на это с оптимизмом: «Всё зависит только от нас. Будем смотреть на себя и свою игру. Выжимать максимум, как это было в прошлом году. Так будет и сейчас. Думаю, что защитить титул всегда сложнее. Есть мнение, что «Краснодара» не хватит на два турнира? У кого такое мнение? Я при чём здесь? Завоевать два трофея реально. [Длины скамейки] хватит. На всё хватит».

Остальное – покорить рекорды по личной статистике. Если в гонке ассистентов упустить преимущество почти нереально (у Сперцяна 12 голевых передач, у идущих следом Бителло и Алексея Батракова – по шесть), то за статус лучшего бомбардира развернулась лютая рубка. Сейчас первое место по голам занимает форвард «Балтики» Брайан Хиль – 12 мячей. Следом идут Сперцян и Батраков (по 11 голов), а чуть ниже расположились Джон Кордоба, Дмитрий Воробьёв и Мирлинд Даку (все – по девять).

Именно эти футболисты и поборются за «Золотую бутсу» РПЛ. Сперцян и Батраков – единственные полузащитники среди форвардов, что делает их результат вдвойне круче. Важно, что Эдуард – штатный исполнитель штрафных и пенальти в «Краснодаре». Благодаря этому у него есть небольшое преимущество в сравнении с его партнёром Кордобой. Также отметим, что форвард «Рубина» Даку пропустил рестарт сезона из-за травмы. И вряд ли албанец вернётся на поле и начнёт сразу класть мяч за мячом. А вот Хиль и Батраков тоже бьют пенальти, так что здесь у капитана «Краснодара» нет особого преимущества.

Букмекеры считают Сперцяна вторым фаворитом в борьбе за победу в гонке бомбардиров. Лидер – Брайан Хиль. А капитан «Краснодара» делит вторую строчку с Батраковым. Также в топ-5 входят Кордоба и Даку, однако их коэффициенты сильно больше, чем у основной тройки. Так что у Сперцяна отличные шансы стать лучшим бомбардиром и ассистентом одновременно!

За кем гонится капитан «Краснодара»?

Ориентир для Сперцяна – Артём Дзюба. Лучший бомбардир в истории российского футбола в сезоне-2019/2020 установил уникальное достижение. Выступавший тогда за «Зенит» форвард стал лучшим бомбардиром и ассистентом лиги. Дзюба забил 17 мячей и оформил 13 ассистов в 28 встречах. Столько же голов было у его партнёра Сердара Азмуна, с которым они в итоге и разделили победу. А в списке ассистентов Артём с запасом опередил Зелимхана Бакаева («Спартак», девять голевых передач).

Артём Дзюба с трофеем РПЛ Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Тогда Дзюба стал третьим игроком в истории РПЛ по «гол+пас»: больше него выбивали только Сейду Думбия (ЦСКА, 39 в переходном сезоне-2011/2012) и Халк («Зенит», 33 в сезоне-2015/2016). После этого никто не превосходил Артёма. Также Дзюба стал лишь пятым футболистом в истории РПЛ с 2009-го, забившим 10 мячей и оформившим 10 ассистов за сезон. Помимо Думбия и Халка, в их компанию входят Данни (13+12 за «Зенит» в сезоне-2013/2014) и Павел Мамаев (10+13 за «Краснодар» в сезоне-2015/2016). И только Сперцян присоединился к ним позже (уже два раза).

Любопытно, что ранее только в двух случаях из шести команда становилась чемпионом, когда её игрок выбивал 10+10. Это как раз «Зенит» с Дзюбой и «Краснодар» со Сперцяном.