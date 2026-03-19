«Нас ждали!» Как «Спартак» прорвал «европейскую блокаду»

За последние годы они первыми в России выехали на полноценный международный турнир в Евросоюз. Вот как это было.

В последние годы полноценные международные турниры — большая редкость для российских команд. В страны ЕС они вообще перестали ездить. Поэтому турне юношей «Спартака» в Венгрию вызвало довольно широкий резонанс в стране. Впечатлениями о первом опыте такого рода с «Чемпионатом» поделились главный тренер и капитан команды.

«В клубе предупредили: информация конфиденциальная — раньше времени никому не рассказывать»

Наш первый собеседник — полузащитник «Спартака» U15 Никита Егоров.

— Какие были первые эмоции и мысли, когда узнал о поездке на турнир в Венгрию?

— После первого тура ЮФЛ нам сказали, что есть вариант съездить на турнир в Венгрию. В клубе предупредили: информация конфиденциальная — раньше времени никому не рассказывать. Мы подали документы на визы и стали ждать. Вся команда ждала эту поездку. Всё-таки международного опыта у нас сейчас мало. Визы дали всем — правда, некоторым в последний день перед отъездом. Были очень рады, что пригласили именно нас. Спасибо руководству!

— Правильно понимаю, что это первый международный опыт для команды?

— Прошлым летом на турнире «Локомотива» играли с «Флуминенсе». Это был первый международный матч. А в Европе выступили впервые.

— Как добирались до Венгрии?

— Вообще без проблем. Из Москвы до Стамбула долетели часа за четыре и ещё полтора-два часа — до Будапешта.

— Ожидания совпали с реальностью?

— Место проживания, организация турнира, проведение матчей, соперники — всё было на высшем уровне!

— Об уровне соперников можно чуть подробнее?

— Заметил, что в европейских командах на любой позиции — техничные парни. Видно, что с ними в этом плане работают. Но с точки зрения тактики, физики мне показалось, что мы были где-то посильнее. Порой перебегали соперника, где надо — терпели. Им этого явно не хватало.

Никита Егоров Фото: ФК «Спартак»

— Итоговое второе место — успех?

— У «Спартака» всегда одна задача — только победа и первое место. Понятно, что опыт и участие очень важны, но все мы спортсмены и хотим победить. Второе место — тоже результат. В полной мере он нас не удовлетворяет, но так получилось. Значит, в каких-то моментах соперник был посильнее.

— Как принимали в Венгрии?

— Очень хорошо! Вся организация — на высшем уровне. Что в отеле, что на поле — к нам все относились с огромным уважением. Было видно, что нас ждали и рады видеть.

— Получилось пообщаться с ребятами из иностранных команд?

— Конечно, мешал языковой барьер. Но такого, чтобы нас сторонились, не было. Перед и после игр спокойно жали друг другу руки. Все понимали, что это турнир, а спорт — вне политики.

— Каково это — в условиях отстранения вырваться на международный турнир?

— Мы понимали, что в первую очередь представляем страну. Мы первыми поехали на такой турнир в Европу от России. Нас предупреждали о давлении — говорили, вся страна будет смотреть. Мы это приняли, старались и играли.

— От кого получил самое неожиданное поздравление со вторым местом и участием в международном турнире?

— Самое неожиданное поздравление было от российских пограничников! На паспортном контроле они спросили: «Из Стамбула летите?» Сказали, что смотрели все наши матчи, которые были выложены, болели за нас всем отделом!

— Что более всего запомнилось, помимо непосредственно турнира?

— Два события: поездка на «Пушкаш Арену», где играет национальная команда Венгрии, и небольшая экскурсия по парламенту Венгрии.

— Можно сказать, что ваш «Спартак» в какой-то мере «прорубил окно в Европу»?

— Мне кажется, на 100% можно так сказать. Нас ждали и тепло принимали. Думаю, и мы оставили хорошее впечатление своей игрой и энергетикой. Надеюсь, что теперь и другие российские команды будут приглашать на турниры в Европу. Нас пока вроде бы больше никуда не звали, но было бы неплохо.

«Понимали, что представляем не только «Спартак», а в целом всю страну»

Слово тренеру команды Александру Иванцову.

— Какие у вас остались впечатления от поездки на турнир в Венгрию?

— Прежде всего я бы хотел поблагодарить всех причастных за возможность принять участие в этом турнире. В первую очередь — руководство «Спартака» и футбольного клуба «Гонвед». Организация и отношение к нам было на высшем уровне, вплоть до мелочей. Турнир очень понравился — сильный состав участников. Было интересно попробовать себя на фоне хороших европейских команд. Когда готовились и анализировали, понимали, что «Аталанта» по своей возрастной категории в Италии идёт на первом месте. «Эльче» — достойная испанская команда. Интерес был неподдельный! Думаю, что мы выступили достойно и тем самым дали повод приглашать российские команды на такие турниры в дальнейшем.

Александр Иванцов Фото: ФК «Спартак»

— Какой была первая реакция на новость о поездке в Венгрию?

— Мы были на сборах в Турции, когда сообщили, что будет такой турнир. Скажем так: до конца не верилось, что всё гладко пройдёт, в том числе в организационном плане. Но нам достаточно оперативно подготовили все документы, а дальше было просто интересно — получить опыт вне зависимости от результата.

— По логистике, быту тоже проблем не возникло?

— В плане организационных моментов все вылетающие за границу сейчас находятся в одинаковых условиях. Понятно, что всё стало чуть дольше. В остальном — никаких проблем. Принимающая сторона закрыла все наши потребности и в футбольном, и в бытовом плане. Отличное отношение, всё дружелюбно — и на поле, и за пределами поля, с кем бы мы ни встречались.

— Как бы оценили уровень своих ребят на фоне европейских сверстников?

— Уровень был очень высокий. Все шесть клубов представляли разные страны, поэтому и игровые стили у всех разные. Могу сказать, что у нас в России есть достойный, конкурентоспособный турнир у юношей — ЮФЛ. Благодаря ему повышается общий уровень наших команд. По сути, мы достойно выглядели со всеми соперниками. Особенно в первых играх, когда было чуть больше сил.

— Чем выделялись наши ребята на фоне европейских сверстников? Капитан вашей команды отметил физическую и тактическую подготовку «Спартака».

— Я бы не делал на этом акцент. Наверное, тактически на данный момент мы получше обучены. Мы уделяем много внимания этому аспекту и поэтому имели здесь некоторое преимущество перед соперниками. Но в физическом плане были и более готовые команды.

«Спартак» U15 на турнире в Венгрии Фото: ФК «Спартак»

— Для вас это первый международный опыт?

— Думаю, что у всех нас это первый такой большой опыт. Прошлым летом в России проводился достойный турнир: приезжали сербы, бразильцы, турки. Но с этими командами мы можем встретиться и на сборах, а с европейцами из «большой пятёрки» давно не встречались.

— Испытали в Венгрии подзабытые эмоции?

— Классные эмоции были после первого матча с «Аталантой». Было полное ощущение, что достойно выступили. Пусть не выиграли, но в некоторых моментах были ближе к победе. Главное, убедились, что способны достойно конкурировать с этими командами.

— Каково быть, по сути, командой-первопроходцем в период отстранения?

— Конечно, чувствовали дополнительную ответственность. Понимали, что представляем не только футбольный клуб и академию «Спартака», а в целом всю страну. И что все на нас будут смотреть. Дополнительная ответственность присутствовала. Считаю, мы с ней справились. Мы фокусировались только на футболе — никаких других мыслей не было.

— Насколько важен результат на таком турнире?

— Никита правильно сформулировал задачу команды — всегда выигрывать. Но мы ещё не профессиональная команда. Поэтому важнее — развиваться, развивать футболистов. Чтобы игра не выглядела примитивно. Мы говорим ребятам, что своё лицо в любом случае не должны терять.

— Какие впечатление произвела Венгрия, как встречали гостей из России?

— Впечатления замечательные. Везде шли навстречу. Могу сказать не только про венгров. Спорт должен объединять, что он и делал на этом турнире. С итальянцами, испанцами и словенцами не было никаких проблем в плане отношений на поле и за ним. Везде было доброжелательное общение.

— А с коллегами удалось пообщаться, что-то обсудить?

— Да, хорошая коммуникация была со всеми, с кем активно пересекались на турнире. В первую очередь со словенцами и итальянцами, с которыми играли в группе. Говорили и о футболе, и о том, что было бы здорово чаще встречаться. Думаю, им тоже понравилось с нами играть. Надеюсь, нас и дальше будут приглашать на турниры. В том числе потому, что мы конкурентоспособны и нам интересно противостоять.

— За кем из ребят посоветуете последить?

— Переход во взрослый футбол очень трудный, и не только в нашей стране. Тут много факторов должно срастись. Понятно, что мы были сильны в том числе и командным духом. Но сами организаторы турнира не зря выделили нашего вратаря Георгия Хаутова. Как говорится, вратарь — половина команды. Он доказал это и выглядел увереннее всех вратарей на турнире — при том что за «Аталанту» играл основной вратарь юношеской сборной Италии. Если на фоне таких игроков выделили нашего, это достойное достижение.

Вратарь Георгий Хаутов Фото: ФК «Спартак»

— Поступали неожиданные поздравления после турнира?

— С нами в Венгрии были представители первой команды. Они передавали нам пожелания и наставления капитана основы Романа Зобнина. Было очень приятно. Знаю, что в России многие следили. Знакомые, тренеры писали. У всех был интерес — как мы там выступим, насколько конкурентоспособными окажемся. Всем интересно оценить плоды своей работы на фоне больших европейских команд.