«Зенит» сломил «Динамо» Евсеева в Кубке! Решил пенальти, который взбесил многих

«Зенит» прошёл махачкалинское «Динамо» на первом этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. В следующей стадии команда Сергея Семака встретится с проигравшим в паре «Спартак» – «Динамо» (Москва). Похоже, нас ждёт очередное дерби двух столиц!

Сегодня Семак оставил в основе только одного игрока, выходившего с первых минут со «Спартаком», – Барриоса. Колумбиец вывел «Зенит» на поле с капитанской повязкой и действовал в тройке центральных полузащитников вместе с Горшковым и молодым Кондаковым. Они поддерживали атакующее трио Луис Энрике – Мостовой – Дуран. А квартет защитников составили Караваев (сыгравший впервые с ноября 2024-го после травмы), Дивеев, Алип и Вега. Тренерский штаб сине-бело-голубых решил задавить махачкалинское «Динамо» своей тяжёлой скамейкой. Впрочем, и Вадим Евсеев выпустил на «Газпром Арене» отнюдь не сильнейший состав, например, 18-летний воспитанник петербургского футбола Воронин вообще дебютировал за «Динамо».

«Зенит» играл с преимуществом, но ни о каком тотальном превосходстве хозяев ни по ударам, ни даже по владению говорить не приходилось. Вадим Евсеев не выдавал желаемое за действительное, сказав в интервью перед стартовым свистком: «Мы очень хорошо подготовились к игре». Махачкалинское «Динамо» достаточно уверенно защищалось и без «автобусной» тактики. Угрожало «Зениту» ответными атаками. В дебюте матча команда Евсеева выпрашивала у судьи Кукуяна пенальти, но рефери из Сочи разглядел, что рука Дивеева, в которую попал мяч, была прижата к телу.

При счёте 0:0 «Зенит» нанёс всего один удар в створ. Дуран был впереди сам по себе. Мало получал мяч. Взаимодействий между колумбийцем и полузащитниками не хватало – партнёры почему-то не слишком охотно искали центрфорварда передачами. Самым заряженным выглядел Луис Энрике, видимо, вдохновлённый вызовом в сборную Бразилии. Вингер тянул одеяло на себя. На исходе получаса при выходе два в один Луис Энрике не стал пасовать на свободного Дурана, а захотел всё сделать сам и загубил верный шанс. Пробил низом мимо цели. Ещё команда Семака создала голевой момент перед перерывом, когда Дивеев едва не забил головой после углового.

А в компенсированное время первого тайма уже сам «Зенит» заработал пенальти. На первый взгляд – крайне спорный. Кондаков пытался ударить по воротам и попал по ноге Кагермазову. Удивило, что видеоассистенты позвали Кукуяна смотреть повтор. Казалось, главный арбитр после изучения повтора не согласится с VAR, однако сочинец указал на «точку». Дуран хладнокровно реализовал 11-метровый.

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов поддержал решение бригады Кукуяна, разобрав этот эпизод для «Чемпионата»:

«Контакт был, сам Кукуян видеть его не мог, для него игрок «Зенита» просто упал. Возможно, арбитр даже посчитал, что его нога ушла в землю. Игрок «Динамо», находясь сзади, поставил ногу на траекторию удара, и произошёл контакт с носком. Кукуяну показали повтор, и он решил, что это 11-метровый. Основания для этого были. Другой вопрос, насколько этот контакт влиял на удар. По картинке ощущение, что влиял — удар у Кондакова не получился из-за этого. Контакт дурацкий, но как есть. Это фол по неосторожности».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Впрочем, на характер игры гол «Зенита» никак не повлиял. После перерыва темп оставался не самым высоким – динамовцы мало в чём уступали хозяевам. В дебюте второго тайма команда Евсеева напрягла голкипера Латышонка парой выстрелов Мастури. Караваев вообще-то неплохо действовал против форварда сборной Туниса и, видимо, будущего участника ЧМ-2026, но однажды не успел заблокировать удар Хазема (левого вингера в сегодняшнем матче). Более того, момент завершился тем, что Караваев случайно наступил на ногу Мастури. К счастью для хозяев, это не стали рассматривать на предмет пенальти.

Семак отреагировал двойной заменой – Караваев и Дуран ушли на 65-й минуте. Несмотря на гол в ворота махачкалинского «Динамо», колумбиец точно не приблизил себя к выходу в стартовом составе в РПЛ. Соболев выигрывает конкуренцию, просто потому что более «голодный». С появлением на поле свежих футболистов команда Семака стала лучше контролировать игру. Интересно, что по ходу игры и сам главный тренер «Зенита» отправился зачем-то в подтрибунное помещение, тем не менее вскоре вернулся на скамейку.

В концовке сине-бело-голубые были ближе ко второму забитому мячу, чем «Динамо» к первому. Ещё два вышедших на замену игрока, Глушенков и Джон Джон, вдвоём разыграли классную комбинацию, но у бразильца отнял гол сумасшедшим подкатом в собственной штрафной Аларкон. Активный Соболев красиво бил через себя – не попал. В итоге «Зениту» хватило для победы всего двух ударов в створ, ведь махачкалинцы не нанесли за 90 минут ни одного. Как, кстати, и «Спартак» четыре дня назад в РПЛ.