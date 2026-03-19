Последний трофей «Локо» — в финале играли с «Крыльями» из ФНЛ. Как же изменились команды!

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграют в полуфинале Пути регионов Fonbet Кубка России. До этого команды встречались в турнире в 2021 году. И это был финал в Нижнем Новгороде! Вспоминаем путь команд до решающего матча и ход игры.

Кубок России — 2020/2021 проходил по новому формату. Сначала клубы из низших лиг сыграли в 1/256 финала. В 1/64 финала к ним присоединилась Первая лига. Далее — элитный групповой этап на два матча (добавили команды РПЛ, за исключением участников еврокубков). А затем победители каждой из 10 групп присоединились к шести еврокубковым клубам в 1/8 финала. И только с того момента началась стандартная сетка с одним матчем на выбывание.

«Крылья Советов» начали путь как раз с 1/64 финала. В том сезоне самарцы выступали в Первой лиге, но по итогам чемпионата вернулись в РПЛ. В Кубке же «Крылья» прошли «Иртыш» из Омска (5:0), на элитном групповом этапе разобрались со ставропольским «Динамо» (4:1) и «Ротором» (3:0). Далее — победы над «Химками» (4:0), московским «Динамо» (2:0) и тяжёлый проход «Ахмата» (0:0, 4:1 пен.) в полуфинале. Самарцы за шесть встреч забили 18 мячей, а пропустили всего один.

Участвовавший в Лиге чемпионов «Локомотив» стартовал уже с 1/8 финала. Команда Марко Николича забила по три мяча на каждой стадии: «Тамбову» (3:0), «Сочи» (3:1) и ЦСКА (3:0). Москвичи шли за девятым Кубком России в истории. А сербский тренер «Локо» — за первым трофеем в клубе.

Финал турнира состоялся в Нижнем Новгороде. «Локомотив» был фаворитом встречи, но «Крылья Советов» влюбили в себя нейтральных зрителей по ходу розыгрыша. Команда Игоря Осинькина показывала романтичный футбол, а в составе блистали молодые россияне. Большинство — воспитанники «Чертаново». Тогда за самарцев выступали Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Антон Зиньковский, Иван Сергеев, Владислав Сарвели, Дмитрий Кабутов, Егор Голенков, Никита Чернов. Также в запасе были опытные Дмитрий Комбаров и Максим Канунников. Прилично!

А ещё в сезоне-2020/2021 «Крылья Советов» побили рекорд Первой лиги. Клуб завершил чемпионат со 101 очком. Также самарцы забили 100 мячей, а лучшим бомбардиром с 40 голами стал Иван Сергеев. При этом «Крылья» в 24 из 42 матчей сыграли «на ноль», пропустив за сезон всего 26 мячей. В общем, Осинькин «взломал» Первую лигу, после чего оказался близок к Кубку.

Старт встречи несильно удивил. «Крылья Советов» действовали так, будто они одни из лидеров РПЛ, а «Локомотив» — представитель Первой лиги. Самарцы дерзко атаковали, двигали мяч в быстром темпе и выманивали соперника в прессинг. Команда Игоря Осинькина играла от себя, не подстраиваясь под ромб «Локо».

Однако уже на 13-й минуте защитник сборной Алжира Мехди Зеффан на ровном месте подарил гол «Локо». Он в безобидной ситуации скинул мяч назад головой, но получилось очень слабо. Ситуацией воспользовался вингер москвичей Франсуа Камано. Он рванул за мячом, добежал, после чего оформил «парашют» над Иваном Ломаевым — 1:0.

Самарцы после обидного пропущенного гола не поплыли. Наоборот, на 22-й минуте они организовали шикарнейшую атаку. Если поменять футболками «Крылья Советов» и «Барселону», то разницы бы тогда не заметили. Самарцы разыграли комбинацию: Зиньковский нашёл пасом в чужой штрафной Сергеева, тот сместился ближе к центру и покатил назад пяткой на набежавшего Дениса Якубу. Полузащитник «Крыльев» не пробил сам, а продлил на опередившего защитника «Локо» Владислава Сарвели. И тот не подкачал.

Первый тайм закончился со счётом 1:1. Однако «Крылья Советов» больше владели мячом (57% на 43%) и были лучше по ударам (7:3, 4:2 — в створ). Но преимущество не конвертировалось во что-то большее. А вот «Локомотив» нашёл свой шанс сразу после перерыва. На 47-й минуте Фёдор Смолов заработал пенальти: его в чужой штрафной в подкате снёс Сергей Божин. Форвард сам подошёл к «точке» и переиграл голкипера Ломаева (как окажется позже, гол стал победным). Кстати, вратарь «Крыльев» ещё по ходу первого тайма немного конфликтовал с фанатской трибуной «Локо». И чрезмерные эмоции после второго пропущенного мяча прорвались снова: пропустив от Смолова, Ломаев от злости начал пинать штангу.

Самарцы всё сильнее уставали. Чем дальше шёл финал, тем сложнее им было держать темп. Разрывов между линиями становилось больше, а тот «Локо» умел использовать свободное пространство. Шанс самарцев был только в быстром ответном голе. И на исходе часа встречи Сергеев имел убойный шанс: пошёл в нужную зону на угловом, здорово выпрыгнул, но не попал в створ.

К концовке встречи «Локо» спокойно перевёл игру в удобный для себя темп. Команда катала мяч, дожидаясь своего момента. И на 84-й минуте вышедший на поле защитник Мурило забил после подачи от Мацея Рыбуса с углового. 3:1 — финал окончен.

«Локомотив» забрал свой девятый Кубок России. А «Крылья Советов» уступили в четвёртом финале турнира подряд (1953, 1954, 2004 и 2021). Хотя главный тренер Игорь Осинькин всё равно остался доволен командой.

Игорь Осинькин экс-тренер «Крыльев Советов» «За такую игру в финале нам обидно, что не выиграли, но совсем не стыдно. Да, мы проиграли. И проиграли даже в два мяча, но на протяжении всей встречи сопернику точно было с нами непросто. И по количеству моментов, особенно в первом тайме, мы, наверное, превосходили «Локомотив». Только в конце встречи мы были вынуждены раскрыться, тогда у наших ворот возникло много моментов. В целом мы договорились с ребятами никого не бояться, хотели играть в смелый футбол, в который привыкли играть, не закрываясь в обороне. В общем, это было правильное решение. То количество моментов, которое у нас было, могло перерасти в голы. К сожалению, в голы превратились ошибки в совсем простых ситуациях».

Взявший первый трофей в России Марко Николич после матча выступил с трогательной речью: «Какие эмоции? Жёсткие, жёсткие эмоции — со слезами. Третья страна и третий Кубок. Я очень счастлив, хочу поздравить свою команду с победой. Было тяжело, но трофей всё равно у нас. Хочу поздравить болельщиков, которые были за нашими спинами, всё время с командой. Мы уже в группе Лиги Европы, но есть ещё шанс попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Также хочу поздравить и поблагодарить мою семью, родной дом. Особенно моего отца, который, к сожалению, четыре месяца назад ушёл из жизни».

Одним из главных героев не только матча, но и празднований стал Фёдор Смолов. Форвард выиграл третий трофей в карьере (ранее были Кубок и Суперкубок России в 2019 году). По окончании встречи он рассказал о серьёзном разговоре игроков «Локо» в перерыве: «Мы победили, поэтому финал, конечно же, получился. Первый тайм мы провели плохо, «Крылья» нас превосходили по игре, забили гол. В перерыве у нас был разговор, предъявили друг другу претензии. Сошлись на том, что так играть нельзя. Хорошо, что в начале второй половины смогли отличиться и уже не отдавали мяч сопернику. Трофеи выигрывать всегда приятно, для меня это значимый титул».

А чуть позже Смолов опубликовал в соцсетях фото с цитатой из песни Poslevkusie рэп-исполнителя Obladaet. «Они не ставят на меня, но я ******* их», — написал Фёдор. Болельщики тут же расценили пост как скрытый саркастичный «месседж» Станиславу Черчесову, который днём ранее не включил Смолова в расширенный список сборной России на Евро-2020.

После той победы в Кубке России «Локо» не выиграл ни одного трофея. Теперь до Суперфинала команде Михаила Галактионова нужно пройти трёх соперников. «Крылья» — первые на пути.

Где сейчас участники того финала?

С финала Кубка России — 2021 прошло уже почти пять лет! Серьёзный срок. За это время составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» кардинально изменились. Например, у москвичей из 11 игроков стартового состава не осталось ни одного. Вратарь Гильерме завершил карьеру в 2024 году, после чего стал координатором по развитию и подготовке вратарей молодёжного футбола в «Локо». Мацей Рыбус в 2022-м перебрался в «Спартак», а через сезон ушёл в «Рубин». После этого поляк оказался в российской Медиалиге в составе «ФК 10». Защитник Пабло покинул «Локомотив» в марте 2022 года и с того момента принадлежит «Фламенго».

Два лидера того состава — Ведран Чорлука и Гжегож Крыховяк — уже завершили карьеру. Для хорвата сезон-2020/2021 стал последним в карьере, после чего он оказался в тренерском штабе сборной Хорватии. Крыховяк же в 2021-м сменил «Локо» на «Краснодар», но уже в марте 2022 года уехал в аренду в АЕК. Затем полузащитник выступал за «Аль-Шабаб», «Абху» (Саудовская Аравия), «Анортосис» (Кипр) и завершил карьеру в польском «Мазуре» в октябре 2025-го.

Дмитрий Рыбчинский и Максим Мухин весной 2021 года были одними из главным талантов «Локо». Однако карьера у юных россиян в клубе не сложилась: первый покатался по арендам в «Пари НН» и «Балтику», а летом 2024-го ушёл в «Оренбург», где играет до сих пор. Мухин же в мае 2021-го со скандалом перебрался в ЦСКА, но из-за частых травм карьера Максима в команде не удалась. Сейчас 24-летний футболист выступает в «Сочи» на правах аренды. Кстати, там же играет ещё один экс-игрок «Локо», Франсуа Камано.

Рифат Жемалетдинов выступал за москвичей до 2024 года, после чего на правах свободного агента перешёл в ЦСКА. Поиграв сезон за новый клуб, осенью 2025-го он снова переехал — на этот раз в «Ахмат». Фёдор Смолов также покинул «Локомотив» в 2022 году: в январе он вернулся в родное московское «Динамо». Ещё спустя два сезона Смолов оформил очередной камбэк — в «Краснодар». И в сезоне-2024/2025 нападающий наконец-то стал чемпионом России. Сейчас 36-летний форвард находится в статусе свободного агента и занимается съёмками в различных шоу и подкастах. О завершении карьеры Смолов пока не объявлял: например, прошлой осенью он выступал за медиафутбольный клуб «БроукБойз».

Последним обладателем Кубка России — 2021 из стартового состава «Локо» оставался Дмитрий Баринов. Но и он прошедшей зимой ушёл в ЦСКА, покинув родную команду за полгода до конца контракта. Пока что самый громкий трансфер зимы не оправдывает себя: команда Фабио Челестини проваливает весну, а сам Баринов далёк от оптимальной формы.

Также на поле во встрече с «Крыльями Советов» выходили Даниил Куликов (сейчас выступает за армянский «Пюник»), Станислав Магкеев (поднимается из Первой лиги с «Факелом»), Мурило (дважды стал чемпионом Бразилии с «Палмейрасом»), Антон Миранчук (после «Локо» уехал в швейцарский «Сьон», но спустя год вернулся в Россию в «Динамо») и Эдер (после «Локо» на сезон заскочил в саудовский «Аль-Раед» и завершил карьеру).

В запасе же остались ещё несколько игроков. Александр Сильянов — единственный, кто до сих пор выступает за «Локомотив». Николай Титков из ноунейма превратился в важного футболиста «Балтики». Виталий Лисакович весной 2022 года выдал легендарное празднование с селфи за «Рубин», а сейчас остаётся без клуба. Виталий Лысцов выступает в Первой лиге за «Шинник», вратарь Андрей Савин принадлежит омскому «Иртышу» из Второй лиги, Дмитрий Живоглядов в 2025-м играл за медиафутбольный «СКА-Ростов». А голкипер Антон Коченков завершил карьеру.

Не менее интересно сложилась судьба у игроков «Крыльев Советов». Полюбившаяся многим команда Осинькина вышла из Первой лиги в РПЛ. Но спустя пару лет большая группа футболистов ушла на повышение. Например, Антон Зиньковский в 2022-м перебрался в «Спартак». Впрочем, спустя три года полузащитник возвращался в Самару на правах аренды. Сейчас же 29-летний футболист выступает за «Сочи» (также аренда). Иван Сергеев тоже в 2022 году ушёл из «Крыльев» — но в «Зенит». В Санкт-Петербурге форвард взял три золота РПЛ, после чего на сезон вернулся в Самару. А с лета 2025-го Иван играет в московском «Динамо».

Также по маршруту Самара — Санкт-Петербург в 2024 году проследовал защитник Юрий Горшков. А ещё в топ-клуб перебрался Владислав Сарвели: транзитом через «Сочи» (2022-2023) нападающий оказался в «Локомотиве». Единственным же игроком «Крыльев» из того стартового состава остался Сергей Божин. Но и тут есть нюанс: 31-летний защитник в 2022-м уходил в «Факел», а вернулся в Самару только в июле 2025 года.

Где же другие футболисты из старта? Александр Солдатенков и Роман Ежов в середине 2025-го ушли в «Сочи». Иван Ломаев также перебрался к южанам вместе с партнёрами, но уже в феврале 2026 года стал игроком «Уфы». Денис Якуба сейчас выступает за «Динамо» Ставрополь, а два легионера — Рикарду Алвеш и Мехди Зеффан — давно покинули РПЛ (первый играет за иранский «Сепахан», второй — без клуба).

Со скамейки в финале Кубка у «Крыльев» также вышли любопытные персонажи. Егор Голенков так и не стал основным в Самаре, в августе 2021-го уехал в чешскую «Сигму Оломоуц», а в феврале 2022 года оказался в «Ростове». С того момента он превратился в одного из лучших российских форвардов. Дмитрий Кабутов покинул «Крылья» зимой 2022-го (ушёл в «Уфу»), а уже летом его подписал «Рубин». И до сих пор защитник заряжает классные навесы за казанцев.

Дмитрий Ефремов в сентябре 2021 года покинул «Крылья Советов», после чего выступал за «Акрон», ульяновскую «Волгу», «Текстильщик» и медиафутбольный «Амкал». А Максим Витюгов и Никита Чернов — двое из четверых игроков, до сих пор остающихся в «Крыльях Советов». Хотя права на 30-летнего защитника принадлежат «Спартаку» (купили в 2022 году). Самарцы арендовали Чернова: с учётом того, что в Москве на футболиста не рассчитывают, Никита наверняка задержится в «Крыльях».

Так и остались в запасе команды Осинькина на ту встречу Евгений Фролов (до сих пор принадлежит самарцам), Богдан Овсянников (стал основным вратарём в «Оренбурге» после трансфера в 2025 году), Дмитрий Прищепа (игрок «Урала»), Владимир Полуяхтов (завершил карьеру), Сафа Хади (ушёл осенью 2021-го, сейчас играет на родине в Ираке). А ещё в том составе были Максим Канунников (ушёл летом 2022 года, после чего выступал только в Медиалиге) и Дмитрий Комбаров (завершил карьеру летом 2021-го и стал тренером, ныне возглавляет «Чайку»).

Конечно, не забываем о тренерах. Марко Николич проработал в «Локомотиве» до осени 2021 года, после чего был уволен. Затем серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ, 2023-2024), а в 2024-м вернулся в Россию в ЦСКА. С москвичами Николич выиграл Кубок России и финишировал третьим в РПЛ. После чего неожиданно покинул ЦСКА и уехал в греческий АЕК. Клуб занимает третье место в местной лиге (равное количество очков с лидером) и вышел в четвертьфинал Лиги конференций.

Игорь Осинькин до лета 2025 года тренировал «Крылья Советов». Но затем руководство самарцев не предложило специалисту новый контракт. Отдохнув летом, с сентября Осинькин возглавил «Сочи». С вероятностью 99% клуб по итогам сезона отправится в Первую лигу.