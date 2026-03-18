«Барса» забила семь — больше чем унижение! Так Англия в плей-офф ЛЧ не позорилась никогда

«Барселона» и «Ньюкасл» встретились в третий раз в сезоне. Но до этого они дважды рубились в Англии, а теперь сыграли в Испании. Получилось очень весело.

Оба тренера сделали по одной перестановке в сравнении с матчем недельной давности. Ханс-Дитер Флик выпустил на позиции правого защитника Эрика Гарсию, а Рональд Араухо присел в запас. Энтони Гордон вернулся в центр нападения «Ньюкасла» вместо Уильяма Осулы. Ничья в первом матче увеличила шансы «Барсы» на проход в четвертьфинал. Казалось, что каталонцы способны спокойно обыграть английскую команду дома.

«Ньюкасл» начал бодро — Дэн Бёрн проверил Жоана Гарсию ударом в створ. Впрочем, защитник пробил прямо туда, где находился голкипер. Ответ хозяев оказался результативным. Ламин Ямаль разогнал контратаку, которую аккуратным ударом в дальний угол завершил Рафинья. Поздравим Фермина Лопеса с результативным пасом. А бразилец забил во втором матче подряд — несколько дней назад он оформил хет-трик в Примере.

Пропустили быстрый гол? Ничего страшного. Видимо, так рассуждал «Ньюкасл». Спустя девять минут Льюис Холл покатил на Энтони Элангу, а тот переиграл Гарсию. Защитники «Барселоны» провалились и рассчитывали на помощь бокового арбитра. Но поднятые руки не убедили рефери зафиксировать офсайд. Повтор подтвердил правильность решения судейской бригады.

Три минуты — столько потребовалось хозяевам, чтобы снова выйти вперёд. На этот раз команде Флика помог стандарт. Рафинья навесил, Херард Мартин скинул, а Марк Берналь вонзил мяч в сетку. Вратарю Аарону Рамсдейлу только и оставалось, что разводить руками и «пихать» защитникам.

Почти сразу после этого Флик снял с игры Эрика Гарсию и выпустил вместо него Араухо. Похоже, тренер был недоволен действиями испанца на поле, поскольку тот покидал поле без видимых повреждений. Сразу после выхода на замену Араухо получил капитанскую повязку от Рафиньи. Через шесть минут «Барса» снова пропустила — на этот раз Эланга замкнул прострел Харви Барнса. Кстати, голевой пас прошёл между ног Араухо. Игра «Барселоны» в обороне порой вызывает полное недоумение.

Хозяева постарались забить третий мяч до свистка на перерыв. Но Бёрн в самоотверженном стиле заблокировал удар Роберта Левандовского, а Ямаль с линии вратарской удивительным образом запустил мяч выше створа. И всё-таки «Ньюкасл» недотерпел. В добавленное время Киран Триппьер схватил за руку Рафинью в штрафной площади гостей — пенальти и жёлтая карточка. Правда, судья Франсуа Летексье не увидел фола в режиме реального времени и указал на «точку» только после вмешательства VAR. Рафинья передал мяч Ямалю, а тот в третий раз огорчил Рамсдейла. Вратарю не хватило совсем чуть-чуть, чтобы оставить талантливого испанца без гола.

На второй тайм Триппьер уже не вышел — его поменял Тино Ливраменто. Но лучше не стало. К 56-й минуте «Ньюкасл» устроился на 2:5. Четвёртый гол «Барсы» — ещё один радостный повод для хейтеров обороны английского клуба. Хозяева в два паса дошли от своей штрафной площади до чужой, и Фермин значительно приблизил каталонцев к четвертьфиналу.

Через четыре минуты Рафинья отдал вторую голевую передачу в матче. Навес от углового флажка нашёл голову Левандовского. Рамсдейл не вышел на перехват, Ливраменто не удержал поляка на дальней штанге. Ребята, а вы помните, что это плей-офф Лиги чемпионов? Это был ключевой отрезок матча, после которого всё стало понятно.

Но «Барса» не остановилась. Да и нужно ли останавливаться, когда в обороне соперника такие дыры? Левандовски с удовольствием воспользовался очередным подарком — дубль за пять минут. Роберт сделал это в 37 лет. Лишь один игрок в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов оформлял дубль в более зрелом возрасте — Ференц Пушкаш забил за «Реал» в 1965 году, когда ему было 38.

Потом стало скучно Джейкобу Рэмси. Настолько сильно, что он отдал голевую передачу на Рафинью. Если что, они играют в разных командах. Бразилец отблагодарил соперника — у игрока «Барселоны» солидные 2+2. Правда, не обошлось без неприятных новостей для хозяев. Вратарь Гарсия дёрнул мышцу в концовке встречи — пришлось вытаскивать со скамейки Войцеха Щенсного.

Летексье ничего не добавил, а «Барса» спокойно прошла в четвертьфинал. Там она сыграет либо с «Атлетико», либо с «Тоттенхэмом». А «Ньюкасл» вляпался в историю. Это первый английский клуб, который пропустил семь мячей в одном матче плей-офф ЛЧ (информация от Opta).