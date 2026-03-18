Первое поражение «Динамо» в году! Но «Спартак» недокамбэчил и получил убойный жребий

Московское «Динамо» прошло «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В ответном матче бело-голубые удержали преимущество после домашней победы со счётом 5:2 и теперь сыграют в финале с «Краснодаром». А команда Хуана Карлоса Карседо отправится в Путь регионов, где встретится на втором этапе с «Зенитом».

Сегодня «Спартак», в отличие от матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, сыграл с нападающими в стартовом составе. Оно и понятно – требовалось забивать как минимум три гола. Роль центрфорварда досталась Угальде, но больше интриговало появление молодого Массалыги на позиции правого вингера. Что ещё стоит отметить, так это выход Литвинова как опорника. При владении он по ситуации образовывал тройку сзади с центральными защитниками, а фланговые – Денисов и Рябчук – шли вперёд, заполняя полуфланги. Прежде всего Денисов. Рябчук чаще закрывал зону Барко, которого и самого тянуло с левого края к центру.

Хотя атаковать должен был «Спартак», первый шанс забить получило «Динамо». После углового. Максименко сделал сейв, а затем уже красно-белые поддавили и заработали шесть угловых в течение 10 стартовых минут. Тем не менее стандарты, которыми славился «Пафос» Карседо, ничего не принесли хозяевам. Зато седьмой в середине первого тайма завершился голевым моментом Литвинова, но у Руслана вместо удара вышел кикс.

«Динамо» было более сдержанным, чем обычно при Ролане Гусеве. Предпочитало надёжный контроль мяча переходным фазам. Иными словами, играло на результат. По ходу тайма тренерский штаб бело-голубых поменял местами Нгамалё и Гладышева – камерунец изначально занимал позицию правого вингера, а россиянин левого. Обоих, в общем-то, не ждали в основе. Ведь Нгамалё в прошедший уикенд травмировался в Ростове-на-Дону, а Гладышев пережил обратную замену. Тем не менее Муми быстро поставили на ноги. Ярославу же, несмотря на его недовольство решением Гусеву, дали второй шанс. Впрочем, если движение фигур и помогло «Динамо», то скорее в обороне, чем в атаке.

Бело-голубые сумели успокоить «Спартак», который до перерыва нанёс всего один удар в створ. А лучший момент хозяева соорудили благодаря кроссу Массалыги на Угальде – костариканец из хорошей позиции пробил головой мимо цели. Ещё Манфреду сильно повезло избежать удаления, когда он въехал прямой ногой в голеностоп Дэвиду Рикардо. Бригада Левникова сохранила интригу – вдесятером шансы «Спартака» вытащить матч упали бы до нуля. При этом «Динамо» потеряло из-за травмы не Дэвида Рикардо, а его партнёра по центру обороны Осипенко: защитнику сборной России потребовалась замена уже на 39-й минуте.

В перерыве Карседо решил добавить огня на флангах – выпустил Маркиньоса с Солари вместо Рябчука и Массалыги. Судя по всему, получившие возможность проявить себя резервисты не убедили испанского тренера. Хотя Никита точно не терялся. В начале второго тайма случился эпизод с попаданием мяча в руку Касересу. Показалось, что Левников сперва указал на «точку», но затем петербургский судья всё же назначил штрафной. Возможно, после подсказки VAR. Бил Барко, до ворот было метров 17. Отличный шанс для гола – аргентинец в створ не попал.

В остальном «Динамо» хорошо играло вторым номером, защищалось компактно и самоотверженно. Но когда Гусев на исходе часа матча поменял Рубенса с Бителло на Маринкина и Глебова, подумалось – не поспешил ли тренер бело-голубых? «Спартак» тут же забил! После розыгрыша углового и прохода Маркиньоса мяч заметался по штрафной Расулова и отскочил от Глебова. Прямо в ноги Ву. Центральный защитник отличился во второй раз за девять дней.

После гола болельщики красно-белых наверняка ждали, что «Спартак» устроит ураган у ворот «Динамо». Однако команда Гусева по-прежнему неплохо «сушила» игру. Пусть и ценой отказа от контригры. В линии обороны гостей особенно выделялся Дэвид Рикардо. Карседо продолжал делать перестановки в группе атаки – в результате матч на позиции правого защитника завершал Жедсон Фернандеш. Оригинально. На последних минутах на поле появился и подзабытый Заболотный. Но «Спартак» даже настоящий финальный штурм не смог выдать – закончил дерби лишь с тремя ударами в створ.