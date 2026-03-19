Чумовой финиш 1/8 финала ЛЧ — 23 гола в четырёх матчах! Теперь нас ждут мегапары

«Бавария» снова разгромила «Аталанту», «Тоттенхэм» заставил поверить в чудо против «Атлетико», а «Ливерпуль» и «Барса» устроили избиение.

Состоялись заключительные матчи Лиги чемпионов перед весенней паузой на игры сборных. По их итогам мы узнали всех участников 1/4 финала.

«Барселона» уничтожила «Ньюкасл» семью голами. Левандовски побил рекорд Месси

Матч на «Камп Ноу» превратился в сборник разнообразных рекордов. Во-первых, ни один английский клуб раньше не пропускал семь мячей в одном матче плей-офф Лиги чемпионов. Это сомнительное достижение разблокировал «Ньюкасл». Клуб АПЛ нормально смотрелся в первой половине. Да, пропустил трижды, но и сам парочку раз подловил соперника на грубых ошибках в обороне.

Киран Триппьер «привёз» пенальти перед самым перерывом, и Ламин Ямаль в третий раз вывел хозяев вперёд. А после перерыва пришло время помутнения у «Ньюкасла». Команда Эдди Хау просто рассыпалась — три пропущенных мяча за 10 минут. С такой дырявой обороной рассчитывать не на что. «Привоз» Джейкоба Рэмси займёт достойное место в коллекции курьёзных моментов. Его грубейшая ошибка привела к седьмому пропущенному мячу.

Рафинья набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас», а Роберт Левандовски оформил дубль. Поляк побил несколько рекордов. Он забил 41 клубу в Лиге чемпионов и превзошёл достижение Лионеля Месси (тот огорчил 40 команд). А ещё Роберт стал самым возрастным автором дубля в Лиге чемпионов — сейчас ему 37 лет. Единственный минус для «Барсы» — повреждение у вратаря Жоана Гарсии. В четвертьфинале так легко каталонцам не будет.

«Галатасарай» не выстоял на «Энфилде». Салах запорол пенальти, но затем переродился

«Ливерпуль» присоединился к «Арсеналу» — больше от Англии до четвертьфинала не добрался никто. Неделю назад команда Арне Слота проиграла в Стамбуле (0:1), однако на «Энфилде» решила все вопросы. «Галатасарай» пропустил всего один мяч до перерыва, а мог гораздо больше. Доминик Собослаи завершил хитроумный розыгрыш углового аккуратным ударом прямо под штангу. Турки ничего не показали в атаке, а хозяева нередко угрожали их воротам.

Флориан Вирц пробил выше створа, а потом Угурджан Чакыр справился с классным ударом Собослаи внешней стороной стопы. Настырный венгр не успокоился и заработал пенальти в концовке первой половины игры. Только вот Мохамед Салах пробил плохо — Чакыр отразил ногой корявенькую «паненку» в исполнении египтянина.

Салах исправился после перерыва. Сначала покатил на Уго Экитике — тот легко реализовал свой шанс. Затем классно зарядил с дальней дистанции — мяч по красивой траектории влетел в угол. Между этими голами Райан Гравенберх огорчил Чакыра ударом с рикошетом от газона. Кстати, перед этим вратарь справился с выстрелом Салаха, но первым на добивании оказался нидерландец.

Концовка матча — драма имени Ноа Ланга. Нидерландец вышел на поле в перерыве, однако на 80-й минуте его унесли на носилках. Ланг порезал палец на руке о рекламный щит — потребовалась замена. Уносили под аплодисменты всего «Энфилда».

«Бавария» снова разгромила «Аталанту». 16-летний вратарь остался в запасе

Этот матч не представлял ничего интересного с точки зрения интриги. Мало того, что «Бавария» играла дома, так она ещё и разнесла соперника в первой встрече (6:1). Если вы надеялись увидеть в стартовом составе немецкого клуба 16-летнего Леонарда Прескотта, то не судьба. Йонас Урбиг восстановился и вышел в основе, а юнец оказался на лавке. Возможно, кто-то надеялся, что «Бавария» после победы в первом матче проведёт второй в лайтовом режиме. Но «Аталанте» точно не было легко.

Гарри Кейн не реализовал пенальти, однако вратарь бергамасков Марко Спортьелло убрал обе ноги с линии до удара. Вторая попытка англичанина оказалась успешной. Во второй половине Гарри ушёл от защитников, словно от школьников, и вонзил мяч в дальнюю девятку. Великолепный удар! Дальше Ленарт Карл забил с паса Луиса Диаса, а потом они поменялись ролями. Колумбиец эффектно перебросил бедолагу Спортьелло — 4:0.

Урбиг так и не отыграл «на ноль». На 85-й минуте Лазар Самарджич пробил вратаря «Баварии», однако общие 2:10 выглядят ужасающе. Отдельные вопросы к судье Бенуа Бастьену. Зачем при таком счёте надо было добавлять три минуты? Взял бы пример с Франсуа Летексье — тот дал финальный свисток сразу по завершении основного времени встречи в Барселоне. «Бавария» выглядела очень солидно, но гораздо интереснее, как она себя проявит в следующем раунде Лиги чемпионов.

Симонс забил два «Атлетико». Однако «Тоттенхэм» не справился с Альваресом

«Тоттенхэм» «сгорел» в первом матче (2:5), но надеялся на камбэк в ответке. Повторить подвиг «Спортинга» не получилось. А ведь на перерыв хозяева ушли с небольшим преимуществом благодаря голу Рандаля Коло Муани. Хулиан Альварес заглушил лондонский стадион на второй минуте после перерыва — идеальное попадание в девятку. Аргентинец снова закошмарил соперника — неделю назад он огорчил «Тоттенхэм» дважды.

Лондонский клуб не сдался. Хави Симонс попал в дальний угол, а потом только мастерство Хуана Муссо спасло «Атлетико» от пропущенного гола. Вратарь испанской команды оставил Педро Порро без результативного удара. Но Альварес прикончил интригу на пару с Давидом Ганцко. Первый навесил от углового флажка, второй — головой воткнул мяч в ворота Гульельмо Викарио. Симонс реализовал пенальти, однако у «Тоттенхэма» оставалось слишком мало времени.

Кто с кем сыграет в четвертьфинале

Первые матчи пройдут 7 и 8 апреля, ответные — 14 и 15 апреля. Команды, указанные в парах первыми, проведут ответные матчи на выезде. Почему «Барса» сыграет первый матч дома, хотя она была выше «Атлетико» по итогам общего этапа? Потому что мадридцы выбили «Тоттенхэм» и заняли его место в сетке. Английская команда как раз завершила общий этап выше «Барселоны».

«ПСЖ» — «Ливерпуль»

«Реал» — «Бавария»

«Барселона» — «Атлетико»