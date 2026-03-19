«Ливерпуль» с двух ног влетел в 1/4 финала ЛЧ! Салах побыл и лузером, и героем

Мерсисайдцы после поражения в Стамбуле с разницей в один мяч оказались в неудобном положении. Счёт устраивал турецкую команду, а англичанам нужно было отыгрываться. И это будто бы определило старт ответной игры. Обычно в отчёте о матче рассказывают, какие опасные моменты создали команды, но в этом случае придётся говорить о другом.

На восьмой минуте Ибраима Конате сбил Виктора Осимхена, и тот долго лежал на газоне, держась за руку, и потом ссорился с Домиником Собослаи. Пауза затянулась почти на три минуты, а Осимхен вернулся на поле с перебинтованной рукой. На 13-й минуте Саша Боэ упал на газон. Спустя минуту на поле рухнул уже Марио Лемина. Нужно было видеть Арне Слота после следующего падения Боэ — тренер прыгал по технической зоне, сжимая кулаки и что-то выкрикивая.

На 20-й минуте Алексис Мак Аллистер наступил шипами на ногу Лукасу Торрейре, и тот весьма эмоционально показывал, насколько ему больно. Слот в этот момент демонстрировал пять пальцев, явно намекая на количество падений со стороны гостей. При этом нельзя сказать, что там были явные симуляции. Игрокам «Галатасарая» действительно доставалось. Например, Осимхен до конца тайма держался за перебинтованную руку, а в перерыве его вынужденно заменили. Хотя «Ливерпуль» всё-таки забил в концовке первой сорокапятиминутки благодаря розыгрышу углового.

Явно наигранная комбинация, потому что пас низом от углового флажка внезапно отдал Мак Аллистер. И это оказался ассист, потому что в штрафной последовало несколько блоков, и в результате Собослаи забивал из убойной позиции. Сразу после этого у «Ливерпуля» было ещё несколько классных моментов. Мохамед Салах упустил чистый выход один на один, а у Флориана Вирца был, может быть, даже более убойный момент, однако его удар с нескольких метров пришёлся в соперника.

В самом конце первого тайма всё тот же Собослаи (ну какой же полезный!) заработал пенальти, но Салах пробил бездарно. Получилась то ли «паненка», то ли просто слабый удар по центру. Вратарь «Галатасарая» отбил мяч ногой. Однако после перерыва египтянин исправился. Сначала сделал ассист на Уго Экитике, и тот просто расстреливал ворота. Спустя две минуты Салах опасно ударил по воротам, а на добивании оказался Райан Гравенберх — 3:0.

Чтобы окончательно искупить свою вину за неудачный пенальти, главная звезда «Ливерпуля» ещё и забил. Причём гол Салаха получился отменным — идеально в дальнюю девятку. Счёт стал уже 4:0, однако хозяева не стали сбавлять темп. На 67-й минуте всё тот же египтянин пробил в перекладину. Вскоре после этого жестом попросил замену и ушёл сразу в раздевалку.

Концовку мерсисайдцы доигрывали в своё удовольствие. А вот у «Галатасарая» случилась редкая травма. Ноа Ланг, судя по всему, сломал палец, зацепившись за рекламный борт. Если честно, выглядело просто страшно. Футболисту потребовалась обратная замена, и покинул он поле на носилках под аплодисменты всего стадиона. По большому счёту матч на этом закончился. Можно лишь отметить, что судьи не засчитали ещё два гола «Ливерпуля»: один — после очевидного офсайда у Жереми Фримпонга, второй — после крайне сомнительного фола Вирджила ван Дейка на вратаре «Галатасарая».

В 1/4 финала «Ливерпуль» встретится с «ПСЖ».