«Барса» опережает «Реал», но дальше — «эль класико». Расклады и календарь до конца сезона

Чемпионская интрига в испанской Примере живее всех живых! Как это часто (почти всегда?) бывает в Испании, на трофей претендуют две команды. «Атлетико» в нынешнем сезоне не составил конкуренцию «Реалу» и «Барселоне»: отстают от второго места на девять очков, от первого – на 13. До конца турнира осталось провести 10 туров, так что самое время оценить календарь лидеров и прикинуть их шансы на завоевание чемпионского титула.

«Барселона» возглавляет таблицу чемпионата Испании, а «Реал» пока что отстаёт на четыре очка. Обращает на себя внимание, что каталонский клуб за весь турнир (позади 28 туров) лишь однажды делил очки с соперником. Это было в конце августа 2025 года — тогда «Барса» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1). Команда Ханси Флика потерпела четыре поражения, все — на выезде. «Барселона» проиграла «Севилье» (1:4), «Реалу» (1:2), «Реалу Сосьедад» (1:2) и «Жироне» (1:2). При этом она забивает в каждом туре Примеры.

«Реал» также проиграл четыре раза, но набрал меньше очков, поскольку реже побеждал. Столичная команда забила 60 мячей, а лидер турнира — 77. С другой стороны, «Реал» пропустил 24 гола, «Барса» — 28. Мадридский клуб уступил «Атлетико» (2:5), «Сельте» (0:2), «Осасуне» (1:2) и «Хетафе» (0:1). Два поражения зафиксированы на «Сантьяго Бернабеу».

Что будет, если команды наберут одинаковое количество очков? Нужно смотреть на результаты личных встреч. «Реал» одержал победу в первом круге, а второй матч пройдёт в мае. Если по итогам личных встреч будет равенство, то чемпиона определит разница мячей. Пока здесь у «Барселоны» большое преимущество — «+49» против «+36». Если разница будет одинаковой, придётся считать общее количество голов. И здесь «Барса» значительно опережает соперника — 77 против 60.

Календарь «Барселоны» на финише Примеры

Расписание лидера нельзя назвать простым. Сразу шесть соперников («Реал», «Атлетико», «Бетис», «Сельта», «Эспаньол», «Хетафе») находятся в первой половине таблицы. Мадридские клубы входят в топ-3, «Бетис» и «Сельта» — в топ-6. Правда, с четырьмя из этих шести соперников «Барса» встретится на своём стадионе. В нынешнем сезоне команда Флика идеально играет дома — 14 побед в 14 матчах чемпионата Испании с общим счётом 46:8.

Поездка в гости к «Атлетико» — тяжёлое испытание. Тем более в нынешнем сезоне «Барса» уже «сгорела» на «Сивитас Метрополитано» — 0:4 в Кубке Испании. С другой стороны, каталонская команда обыграла «Атлетико» в трёх гостевых встречах чемпионата подряд. Если учитывать небольшое преимущество по очкам, у «Барсы» есть право на ошибку. Кстати, «Барсу» и «Атлетико» ждут ещё и два матча в 1/4 финала Лиги чемпионов!

Если лидеры сохранят приличный темп, то многое, если не всё, решится в «класико». 10 мая — обводим эту дату в кружок. Правда, точное расписание (речь о днях и времени начала матчей) с 30-го по 38-й тур определят позднее.

29-й тур, 22 марта: «Барселона» — «Райо Вальекано»

30-й тур, 4 апреля: «Атлетико» — «Барселона»

31-й тур, 12 апреля: «Барселона» — «Эспаньол»

32-й тур, 22 апреля: «Барселона» — «Сельта»

33-й тур, 26 апреля: «Хетафе» — «Барселона»

34-й тур, 3 мая: «Осасуна» — «Барселона»

35-й тур, 10 мая: «Барселона» — «Реал» Мадрид

36-й тур, 13 мая: «Алавес» — «Барселона»

37-й тур, 17 мая: «Барселона» — «Бетис»

38-й тур, 24 мая: «Валенсия» — «Барселона»

Календарь «Реала» на финише Примеры

Пять соперников мадридского клуба находятся в первой половине таблицы, пять — во второй. Сразу четыре команды («Севилья», «Мальорка», «Алавес», «Овьедо») располагаются на местах с 15-го по 20-е. Но есть и очень сложные матчи с «Барсой», «Атлетико» и «Бетисом». Возможно, определяющим станет отрезок с 33-го по 35-й тур. Там «Реал» три раза подряд сыграет на выезде — каждый из соперников сейчас входит в топ-8.

29-й тур, 22 марта: «Реал» Мадрид — «Атлетико»

30-й тур, 4 апреля: «Мальорка» — «Реал» Мадрид

31-й тур, 12 апреля: «Реал» Мадрид — «Жирона»

32-й тур, 22 апреля: «Реал» Мадрид — «Алавес»

33-й тур, 26 апреля: «Бетис» — «Реал» Мадрид

34-й тур, 3 мая: «Эспаньол» — «Реал» Мадрид

35-й тур, 10 мая: «Барселона» — «Реал» Мадрид

36-й тур, 13 мая: «Реал» Мадрид — «Овьедо»

37-й тур, 17 мая: «Севилья» — «Реал» Мадрид

38-й тур, 24 мая: «Реал» Мадрид — «Атлетик»

Что думают аналитики?

По мнению Opta, вероятность победы «Барселоны» в чемпионате Испании составляет 75,81%, победы «Реала» — 24,11% . Аналитики считают, что каталонцы наберут 90,64 xPts (ожидаемые очки), мадридцы — 86,48. То есть «Барсе» хватит семи побед в 10 турах. Если вам интересно, то вероятность чемпионства «Атлетико» составляет 0,07%.

«Барса» и «Реал» вылетели из Кубка Испании. Но обе команды оказались в четвертьфинале Лиги чемпионов. Там «Реал» встретится с «Баварией», а «Барселона», как мы уже говорили – с «Атлетико». Топовые матчи. С точки зрения плотности календаря оба претендента на титул находятся в равных условиях. А дальше всё зависит от того, насколько далеко пройдут и те, и другие. По календарю в Ла Лиге же незначительное преимущество есть у «Реала», если исходить из мест соперников в таблице.

