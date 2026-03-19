Англия сходит с ума по юниору «Арсенала». История школьника, который бьёт рекорды АПЛ и ЛЧ

Макс Доумен. Парень, о котором уже давно пора было написать отдельную статью. И мы решили это сделать незадолго до финала Кубка лиги. Пускай даже неочевидно, что он сыграет против «Сити», но, вероятно, какие-то минуты получит. Особенно учитывая ротацию, которую так любит Артета.

Доумену не так давно исполнилось 16 лет (31 декабря), однако он уже заставил о себе говорить, потому что установил ряд достижений.

Сначала стал самым юным автором гола в юношеской ЛЧ – забил сверстникам из «Аталанты» в 14 лет 262 дня.

Затем сыграл в чемпионате Англии в 15 лет 235 дней . Ни один другой клуб не позволял в таком юном возрасте дебютировать в АПЛ. Правда, в «Арсенале» есть футболист, который вышел ещё раньше – в 15 лет 181 день (речь про Нванери, который сейчас в аренде в «Марселе»).

Доумен – самый молодой футболист когда-либо выходивший в старте «Арсенала». Сыграл против «Брайтона» в Кубке лиги, когда ему было 15 лет 302 дня . Это, кстати, рекорд не только клуба, но и всего турнира.

. Это, кстати, рекорд не только клуба, но и всего турнира. Cамый молодой игрок в истории Лиги чемпионов. Дебютировал в 15 лет 308 дней , когда вышел на 73-й минуте в матче со «Славией». К тому моменту англичане уже вели с разницей в три мяча. Предыдущий рекорд был у Мукоко, который сыграл в ЛЧ за дортмундскую «Боруссию» Дортмунд в 16 лет 18 дней. Если что, Ямаль дебютировал в этом турнире будучи на полтора месяца старше.

Теперь Доумен стал ещё и самым молодым автором гола в истории АПЛ. Забил «Эвертону», когда ему было 16 лет 74 дня . До этого рекорд принадлежал Джеймсу Вону, который в 2005-м забил как раз за «Эвертон» – в 16 лет 270 дней.

О дебютном голе Доумена нужно поговорить отдельно. Шла 90+7-я минута.

Гол Макса Доумена в ворота «Эвертона» Фото: Кадр из трансляции

Весь «Эвертон», включая вратаря, ушёл на чужую половину поля на угловой. Доумен убежал в контратаку и оказался единственным футболистом на чужой половине. При этом с мячом в ногах. Ситуация, в которой гол фактически гарантирован. Особенно учитывая скорость вингера, у которого действительно быстрые ноги.

Падение на газон полузащитника «Эвертона» Дьюсбери-Холла только добавляло впечатлений от эпизода. Показательно, что несколько игроков «Арсенала» (и на поле, и на скамейке) начали праздновать гол, ещё когда мяч находился в центре поля. Уникальный случай.

Скамейка «Арсенала» празднует гол Макса Доумена, хотя он ещё не забил Фото: Arsenal Creators Club/Arsenal FC via Getty Images

Вроде элементарный гол, но этому предшествовал дриблинг на своей половине поля, когда Доумен обвёл двух соперников. На трибунах творилось что-то невероятное, ведь именно этот мяч гарантировал, что три очка никуда не денутся. И это особенно важно, учитывая, что «Сити» сыграл вничью в тот же вечер.

Если учитывать, что и первый гол «Арсенала» начался с навеса Доумена, можете себе представить, как английские СМИ захваливают 16-летнего парня. Например, знаменитый в прошлом нападающий сборной Англии Гари Линекер (48 голов за национальную команду) сравнил Доумена с Ямалем в подкасте The rest is football. Параллель напрашивалась – юный левша на правом фланге атаки. Хотя тут важно не переборщить с восхищением одиннадцатиклассником, которому летом сдавать экзамены GCSE (аналог российского ЕГЭ).

Как написал журналист The Athletic Джек Ланг: «Дамы и господа, пристегните ремни. Доумения наступила». Не стесняется раздавать комплименты и главный тренер «Арсенала». В январе Артета сравнивал парня с Месси, а теперь сказал, что забег Доумена – один из лучших моментов, которые видел стадион «Эмирейтс».

Микель Артета главный тренер «Арсенала» «Дело не только в голе. Я считаю, он изменил игру. Каждый раз, когда он получал мяч, что-то происходило. Казалось, мы стали представлять большую угрозу. Демонстрировать это в таком возрасте, в таких условиях, под таким давлением – просто ненормально».

В это трудно поверить, но Доумен мог играть и забивать в АПЛ ещё раньше, однако его сдерживал регламент. По правилам, для участия в чемпионате Англии футболисту должно быть не меньше 15 лет к 31 августу актуального сезона. То есть в прошлом сезоне АПЛ он участвовать не мог. По информации The Athletic, эта бюрократическая преграда вызывала разочарование и у «Арсенала», и у Доумена. Однако теперь его ничего не сдерживало. Отличная предсезонка, заработанный пенальти с «Лидсом» и сейчас гол «Эвертону».

Как Доумен мчался к воротам, так и его клуб несётся к долгожданному чемпионству. При этом «Арсенал» критикуют за оборонительный футбол и затяжки времени. Об этом эмоционально говорят уже не только болельщики, но и соперники. В этой ситуации Доумен – как раз тот элемент, который придаёт обаяния всему проекту. Просто потому, что появление воспитанников на поле считается признаком хорошо выстроенного клуба. И мы уже видим, как быстро он становится частью команды. У стадиона можно встретить и граффити с Доуменом, и шарфы с его фамилией.

Болельщики фотографируются на фоне мурала с Максом Доуменом Фото: Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images

Именной шарф Макса Доумена Фото: UEFA/UEFA via Getty Images

Парень восхищает тем, что пробивается, несмотря на огромное количество вингеров в «Арсенале». Базово на левый фланг идёт Троссард или Мартинелли (а ещё есть Жезус и Эзе, хотя последний чаще играет в центре). А справа железно основной Сака, плюс Мадуэке в качестве запасной опции. В пользу Доумена играет, что «Арсенал» – единственный клуб, который до сих пор борется в четырёх турнирах, поэтому нагрузку распределяют между многими игроками.

Уже пошли заголовки о Доумене в контексте сборной Англии на ЧМ-2026, но пока это выглядит перебором. Понятно, что при необходимости найдётся способ перенести экзамены, однако насколько чемпионат мира актуален для парня, который делает лишь первые шаги в футболе?

Фото Макса Доумена на табло Фото: Offside/Offside via Getty Images

Важно помнить, что перспектива – это не гарантия светлого будущего. Можно начать рано и построить великую карьеру, как Уэйн Руни. А можно, пускай и попасть в сборную Англии, потом сгинуть из-за травм и менталки – как Деле Алли.

Поэтому и важно не ждать слишком многого даже от тех, кто круто начал.