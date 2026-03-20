«Так сдать — это ненормально». Как закончилась лучшая Лига чемпионов в истории «Спартака»

А 30 лет назад слово «ремонтада» было в моде? Вспоминаем тот розыгрыш ЛЧ и ностальгируем.

Сегодня исполняется 30 лет со дня завершения лучшего сезона «Спартака» в Лиге чемпионов. 20 марта 1996 года красно-белые вылетели в 1/4 финала ЛЧ, сыграв вничью в ответном матче с «Нантом» (2:2). Вспоминаем встречи московской команды с французами и её путь к четвертьфиналу. Тогда «пионеротряд» Ярцева удивил всех. «Спартак», потеряв ведущих футболистов, был близок к сенсационному камбэку.

Если взять всю историю столичного клуба, то «Спартак» добирался даже до полуфинала главного еврокубка. Но это была не Лига чемпионов, а ещё Кубок чемпионов – сезона-1990/1991. Кстати, и тогда красно-белые споткнулись об французов, проиграв «Марселю». ЛЧ в её нынешнем виде, пусть и поменявшаяся заметно после нескольких «пластик», существует с сезона-1992/1993. В этом турнире пик для «Спартака» – попадание в топ-8.

Лига чемпионов 30-летней давности запомнилась прежде всего уникальным достижением команды Олега Романцева на групповом этапе. Осенью-зимой 1995-го «Спартак» победил шесть раз в шести турах. При прежнем формате пройти всю дистанцию без потерь удавалось только девяти клубам. Красно-белые стали третьими – после «Милана» в 1992-м и «ПСЖ» в 1994-м. Москвичи перед стартом усилились группой опытных игроков, вернувшихся из Европы, – Станиславом Черчесовым (перешёл из дрезденского «Динамо»), Василием Кульковым («Порту»), Сергеем Юраном («Порту») и Валерием Шмаровым («Арминия»), которые идеально вписались в кружевной футбол Романцева.

На групповом этапе «Спартак» стартовал с победы в Англии в матче с «Блэкберном» (1:0) – и понеслось! Дальше всё было как в сказке. Во 2-м туре москвичи одолели дома польскую «Легию» — 2:1, а в 3-м выдали самую памятную игру с камбэком в Норвегии. Уступая «Русенборгу» после первого тайма со счётом 0:2, команда Романцева выдала феерическую вторую половину и просто снесла хозяев – 4:2. Затем спартаковцы раскатали тот же «Русенборг» в Москве – 4:1 и разгромили на поле «Лужников» «Блэкберн» – 3:0. От бессилия англичане готовы были драться друг с другом прямо на поле – как Дэвид Битти с Грэмом Ле Со. На финише красно-белые выиграли ещё и у «Легии» в Варшаве – 1:0.

К декабрю 1995-го многие поверили, что «Спартаку» по силам не просто зайти в Лиге чемпионов далеко, но и взять трофей. Настолько ярко и эффективно играла команда Романцева. 15 голов забили восемь разных футболистов. По три – Юран и Юрий Никифоров (центральный защитник!), по два – Валерий Кечинов, Дмитрий Аленичев и Рамиз Мамедов, по одному – Шмаров, Андрей Тихонов и Илья Цымбаларь. А центрфорвард Юран ещё и лучшим ассистентом был.

Игроки «Спартака», 1995 год Фото: Яковлев Александр/Фотохроника ТА

Однако зимой болельщики красно-белых пережили настоящий шок. Вероятно, лучший «Спартак» в российской истории развалился за какие-то пару месяцев. На героев Лиги чемпионов появился спрос за границей – и звёзды команды Романцева стали разлетаться по миру. Юран с Кульковым уехали в английский «Миллуолл», Черчесов отправился в австрийский «Ваккер», а Виктор Онопко – в испанский «Овьедо». В каждой линии «Спартак» потерял осевого игрока.

Более того, с поста главного тренера ушёл Романцев, который, впрочем, остался президентом клуба. Команду возглавил его друг и ассистент Ярцев. Олег Иванович мотивировал своё решение желанием сосредоточиться на работе со сборной России перед Евро-1996, но если бы Романцев верил, что «Спартаку» по силам побороться за победу в Лиге чемпионов, то, очевидно, он бы остался. Хотя в четвертьфинале москвичам достался, как казалось, вполне проходимый «Нант». Французы заняли второе место в группе с «Панатинаикосом», «Порту» и «Ольборгом», выиграв всего дважды. В том сезоне в Лиге 1 действующий чемпион финишировал лишь седьмым.

Матч между «Нантом» и «Спартаком» в ЛЧ Фото: ТАСС

Кадровую ситуацию в «Спартаке» усугубила травма в предсезонном турнире защитника Дмитрия Хлестова, который выбыл на весь сезон-1996. Финансовых возможностей для усиления состава не было. Московский клуб подписал вратаря камышинского «Текстильщика» Александра Филимонова, с Украины привезли 16-летнего Артёма Безродного. Шанс закрепиться в основе получила молодёжь – голкипер Руслан Нигматуллин, защитники Вадим Евсеев, Александр Липко и Сергей Чудин, полузащитники Егор Титов, Константин Головской, Алексей Мелёшин и Владислав Дуюн, нападающие Александр Ширко и Владимир Джубанов. Некоторые вообще были новыми фигурами для первой команды – их подтянули из дубля. Поэтому тот «Спартак» и прозвали с подачи самого тренера «пионеротрядом». Средний возраст команды составил чуть больше 22 лет. Разбавил эту компанию «дед» Сергей Горлукович. 34-летнего победителя Олимпиады-1988 взяли из владикавказского «Спартака» на роль шефа обороны. Горлукович действительно здорово помог, вот только в плей-офф Лиги чемпионов играли без него.

В первом матче в Нанте из юных игроков вышли Нигматуллин, Евсеев и Липко. В остальном же на поле были либо опытные футболисты, либо молодые, но уже знакомые с Лигой чемпионов – Никифоров, Мамедов, Аленичев, Тихонов, Цымбаларь, Кечинов, а также Андрей Пятницкий и Дмитрий Ананко. Зато Шмаров вышел только на замену – отношения с Ярцевым у 31-летнего форварда не складывались.

Дома «Нант» мощно давил, а у «Спартака» почти отсутствовала контригра. Для красно-белых это был первый матч после зимней паузы. Трудностей добавляло и то, что Мамедов и Цымбаларь находились не в лучшем состоянии из-за проблем со здоровьем. Защитника Ярцев заменил ещё в первом тайме, а полузащитника – в перерыве.

Молодой Нигматуллин тащил, как мог, но в эпизоде со вторым голом ошибся на выходе. «Нант» победил со счётом 2:0, забив оба мяча головой. Это сделали Яфет Н’Дорам и Николя Уэдек. Ярцев признал по завершении встречи:

«Причина поражения и в составе, и в неготовности многих футболистов играть на таком уровне. И, конечно, в том, что это начало сезона. Думаю, ни одна российская команда не сыграла бы на высшем уровне из-за отсутствия практики. Мы до матча фактически не знали своего уровня».

Тем не менее оставалась надежда, что в ответном матче, уже немного сыгравшись, обновлённый «Спартак» совершит камбэк. Ярцев сделал пару изменений в составе, в частности, в атаке выпустил дуэт Шмаров – Кечинов. И «пионеротряд» едва не совершил чудо на поле стадиона «Локомотив»!

Выдающийся матч провёл Никифоров. Защитник и капитан показал себя настоящим лидером команды, оформив дубль в первом тайме. Причём в неожиданной роли опорного хавбека. Ярцев угадал с решением перевести Юрия в центр поля. На исходе получаса Никифоров вколотил мяч в сетку ворот «Нанта» мощнейшим ударом из-за штрафной. А ещё через шесть минут забил головой после углового.

Во втором тайме Никифоров вернулся в оборону, однако это и защиту не укрепило, и центр ослабило. Да и швейцарский судья Серж Мументалер провалился – не дал в пользу «Спартака» пенальти, который мог решить исход противостояния в пользу красно-белых. В результате после часа матча подсевшие москвичи пропустили дважды. Всё тот же Уэдек – злой гений российских команд в еврокубках – оформил дубль. Французский форвард выскакивал один на один с Нигматуллиным и переигрывал голкипера.

«Вести 2:0 у себя дома и так сдать – это ненормально», – резюмировал после матча разочарованный Никифоров.

Так закончилась для «Спартака» лучшая Лига чемпионов в его истории. Тот «Нант» дошёл до полуфинала, где уступил «Ювентусу» (0:2 в гостях и 3:2 дома). А вот сегодняшний стоит на вылет в Лиге 1 – занимает предпоследнее, 17-е место после 25 туров чемпионата Франции.