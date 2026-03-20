Что будет с Дзюбой после сезона: прощание с РПЛ, «Акрон», Медиалига или «Спартак»?

В игре с «Ахматом» Артём Дзюба снова переписал собственный рекорд, забив 246-й гол в карьере. До юбилейного совсем немного, и наверняка цель закатить минимум четыре до конца сезона у него есть.

Не менее важное число 10. Именно столько по системе «гол+пас» набрал форвард «Акрона». Если мы посмотрим на всю карьеру Артёма, то это уже базовый минимум. С 2010 года ему только дважды не удавалось перешагнуть этот рубеж . Первый случай зафиксирован в сезоне-2014/2015, когда он по ходу чемпионата поменял «Спартак» на «Ростов» и остался с 8+1. Второй – в 2024-м, когда весной окончательно скис в «Локомотиве», почти не играл и завершил сезон с семью баллами в статистике. Однако потом неоднократно объяснял причины происходящего. Михаил Галактионов наверняка лучше других запомнил детали.

На неделе, предшествовавшей матчу с «Ахматом», Дзюба чуть ли не ежедневно мелькал на главных страницах спортивных сайтов. Журналисты поймали его после матча со «Спартаком», где «Акрон» проиграл, и стали расспрашивать обо всём на свете – от «Зенита» и VAR до будущего. Некоторые цитаты получились такими яркими, что их потом пришлось прояснять его представителю. Другие – ожидаемыми. Однозначного вывода, что с будущим Артёма, сделать пока нельзя. Но мы, основываясь на его цитатах, попробуем.

Первое: чуть ли не в каждом ответе фигурирует «Спартак». И одновременно с ответами на вопросы журналистов Дзюба пообщался с болельщиками. Диалог получился интересным.

– Даёшь тренером в «Спартак»?

– До лета доиграю, а там посмотрим. В принципе – готов (улыбается).

– Я давно об этом мечтаю.

– Я постараюсь. Но, если честно, хочется, чтобы «Спартак» уже вернулся великий.

– А вы в «Спартак» вернётесь?

– Вернусь!

Сразу после он объяснил слово «вернусь» в разговоре с «СЭ»:

«Болельщики «Спартака» просили меня вернуться? Да. Мне приятно! Негатив сменился на хорошее отношение. Я за всё время ни разу плохо не сказал про «Спартак». Готов ли вернуться? Как оно будет – так будет. Если всё сойдётся, вернусь с удовольствием».

При этом важен контекст: с болельщиками диалог шёл про работу тренером. Но уже с журналистами об этом речи не было. Ведь Дзюба отвечал даже на вопрос о работе президентом «Спартака».

– Хотели бы вы стать президентом футбольного клуба после завершения карьеры?

– Президентом – нет, хотя кто знает…

– Будь вы президентом «Спартака», каким было бы ваше первое решение?

– Я бы разогнал половину людей, – в полушутливой форме сказал Дзюба «РБ Спорт».

Всё это выглядело как максимально гипотетические рассуждения. Пока наконец не появилась цитата, которая даёт чёткий сигнал: Дзюба может вернуться именно как футболист.

Артём Дзюба нападающий «Акрона» «Я бы команде помог даже внутри раздевалки. Иногда был бы в составе, иногда, в силу возраста, выходил бы на замену — минут на 20-25, на 30. Нужно с людей требовать, они должны понимать, где находятся. Они все хорошие ребята, но нет тех, кто может в трудную минуту повести за собой. Есть очень крутые футболисты. Сегодня ты смотришь на Барко, он просто делает разницу. Убери его — мы бы точно на равных поиграли. Он прямо выделяется».

То есть Артём дал два месседжа: сначала цитаты с посылом «готов вернуться», потом обозначил собственную роль – «выходил бы на замену минут на 20-25». Вернуться, чётко понимая свой статус. Но именно в «Спартак» – в клуб, где его всё-таки любят болельщики, а он о них никогда и ничего плохого не говорил .

Интересно, что всё это не особо понравилось «Акрону» – нынешнему клубу Дзюбы. Ещё в прошлом году от руководства, да и от самого игрока шёл сигнал, что никаких переговоров до мая не планируется. Сейчас другие задачи, а именно – остаться в РПЛ. Это же подчеркнул владелец клуба Павел Морозов, отметив, что разговоры о «Спартаке» только мешают: «Сейчас не время рассуждать о возвращении в «Спартак», высказывать какие-то дестабилизирующие мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чём не основаны. Время собраться и набирать очки вместе с командой, капитаном которой он является».

О продолжении сотрудничества Дзюбы с Тольятти сейчас переговоры не идут. И нет уверенности, что в этом 100-процентно заинтересован сам «Акрон». Дзюба уже сделал главное: помог остаться в РПЛ и стал лицом дебютанта лиги. Если получится сделать это во второй раз – ещё лучше. Но продолжать дальнейшее взаимодействие, возможно, не захочет уже и сам «Акрон», который явно делает акцент на развитии молодёжи. Да и по мотивации Артёма могут быть вопросы: он чётко осознаёт потолок команды в ближайшей перспективе. И там пока нет пункта о борьбе за трофеи, по чему сам футболист наверняка соскучился.

Артём Дзюба и болельщики «Акрона» Фото: ФК «Акрон»

Третий вариант возник в параллель всем этим цитатам. Блогер и журналист Максим Никитин («КБ Телега») сообщил, что, по его информации, решение о завершении карьеры игрок уже принял и договорился, что с лета будет выступать в Медиалиге за ФК «10». Однако вскоре это пришлось опровергать владельцу клуба Азамату Мусагалиеву и представителю игрока Леониду Гольдману: «Ни о каком ФК «10» и вообще о Медиалиге речи не идёт. Мы с Артёмом договорились в конце сезона сесть и поговорить о его будущем. Но, по моим ощущениям, он не готов заканчивать с футболом. Надо понять, какие будут варианты, поговорить с «Акроном», посмотреть вообще в целом по его ощущениям, дай бог, без травм. А дальше – принять какое-то обдуманное, взвешенное решение», – сказал Гольдман коллегам из «РБ Спорт».

Так что пока вариант с Медиалигой откладываем – сторона игрока куда больше склоняется к продолжению профессиональной карьеры. А после гола «Ахмату» всё тот же Гольдман дал ещё более интересный контекст:

– Уверен, Дзюба ещё не один год сможет играть на высоком уровне. Надеюсь, в следующем сезоне мы увидим Артёма в одной из команд РПЛ.

– Что за команда?

– Где и увидим ли – покажет время. Ближайшие несколько месяцев, думаю, дадут ответ на эти вопросы, – сказал Гольдман «Матч ТВ».

Здесь уже не упоминается «Акрон». А просто «одна из команд РПЛ» . Поэтому уместно вспомнить начало. Куда Дзюба хочет вернуться как игрок, если мы рассматриваем перспективу следующего сезона? В «Спартак». Тем более у клуба есть запрос на высокого форварда. Ведь не просто так там находится Антон Заболотный.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас вопроса два: заинтересован ли «Спартак» в возвращении собственного воспитанника и сможет ли Дзюба существовать в формате, когда он не первый выбор? А если он станет таковым, то неизбежно изменение структуры игры. И не факт, что это подходит нынешнему главному тренеру Хуану Карлосу Карседо.

Хотя сюжет был бы красивым: возвращение в клуб, который его воспитал и из которого он уходил со скандалом 10 лет назад. Лига от такого точно выиграет. А сам Дзюба спокойно завершит карьеру, закрыв, возможно, последний гештальт.