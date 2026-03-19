Вылет «Локо» из Кубка! Пенальти с «Крыльями» запорол тот, от кого этого не ждали. Видео

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России. Победитель встречи в нижней сетке выходил на ЦСКА, уступивший – покидал турнир. И рубка за продвижение по Кубку получилась яркой!

Магомед Адиев и Михаил Галактионов выпустили на поле составы с небольшим миксом из запасных. Например, места в воротах заняли Никита Кокарев (основной в Кубке у «Крыльев») и Илья Лантратов (шестая встреча в турнире). Также у гостей, например, появились Кристиан Рамирес, Егор Погостнов, Данила Годяев и Руслан Мялковский. А у «Крыльев» состав был ближе к оптимальному.

И в первом тайме самарцы воспользовались чуть лучшей сыгранностью. «Крылья» превзошли соперника по владению мячом (56% на 44%) и ударам (5:2). Однако оба клуба действовали прагматично, не создавая изобилие моментов. Если исключить голы, первый тайм – скукота.

Однако за 45 минут мы увидели сразу три забитых мяча! Сначала на 38-й минуте форвард «Локо» Николай Комличенко реализовал пенальти. Кирилл Печенин снёс в своей штрафной Годяева, после чего судья Владимир Москалёв и указал на «точку».

А уже через две минуты «Крылья» сравняли счёт. Джеффри Чинеду отобрал мяч у Данилы Пруцева у штрафной, сделал пас на Печенина, а тот прострелил во вратарскую. Там всех опередил Иван Олейников – 1:1.

На перерыв самарцы ушли ещё с одним голом! Уже на 45-й минуте Ильзат Ахметов с близкого расстояния расстрелял ворота Лантратова, получив пас от Олейникова. 1+1 от Ивана за пару атак.

После перерыва Галактионов совершил сразу две замены. Вместо Мялковского и Рамиреса вышли Зелимхан Бакаев и Лукас Фассон. И второй тайм «Локо» провёл намного более содержательно. Конечно, дело не только в заменах. Москвичи внесли корректировки в игру, стали действовать агрессивнее и активнее. За тайм «Локо» нанёс сразу восемь ударов.

Результативным же стал только один. На 58-й минуте Александр Сильянов воспользовался подачей от Алексея Батракова и в падении ногой переправил мяч в ворота «Крыльев» – 2:2.

«Локомотив» доминировал-доминировал, но отличиться в третий раз никак не выходило. Галактионов бросил в матч сразу двух центрфорвардов – Владислава Сарвели и Дмитрия Воробьёва. Так что в концовке «Локо» действовал сразу с тремя «девятками» на поле. Однако это не помогло избежать нервотрёпки и серии пенальти.

А там сильнее оказались «Крылья Советов». Самарцы реализовали все свои пять попыток. У «Локо» же 11-метровый не забил один из лучших футболистов команды Дмитрий Воробьёв: форвард нанёс не лучший удар в штангу. 5:4 в послематчевой серии – дальше идёт команда Адиева. В следующем раунде Кубка «Крылья» уже ожидает ЦСКА.