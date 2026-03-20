«Динамо» переедет «Зенит», а «Локо» потеряет лидеров перед «Спартаком»? Интриги тура РПЛ

Мы слишком быстро докатились до тура, который предшествует паузе на матчи сборных. В МИР РПЛ каждая из команд уже сыграла по три весенних матча, а в ближайшие выходные проведёт по четвёртому. И наверняка там тоже не обойдётся без моментов, которые в следующие недели мы будут обсуждать. Ведь есть несколько по-настоящему интригующих вывесок.

Что нас ждёт в 22-м туре? Кто его пропустит из-за травм и дисквалификаций? А кто «висит» на карточках? Обо всём этом – ниже.

Редкий случай, когда «Ахмат» не закрывает тур матчем в Грозном. Игра команды Станислава Черчесова, наоборот, идёт под первым номером. В гости приедет «Ростов», который не побеждал соперника на чужом поле с 2022 года.

Дела после рестарта сезона у команд складываются по-разному. «Ахмату» нельзя жаловаться – разве что на невезение. Грозненцы набрали пять очков, хотя точно могли больше. Сначала победили ЦСКА, потом вели 2:0 в матче с «Локомотивом», но упустили преимущество и закончили встречу вничью. Аналогичный сюжет с «Акроном» – тоже вели в счёте, однако итог – ничья.

С одной стороны, Черчесов может быть доволен, ведь команда в семи очках от зоны стыков, с другой – отставание от топ-6 тоже приличное. А именно там наверняка спрятана цель грозненцев на весеннюю часть сезона. У «Ростова» всё куда хуже – два поражения в матчах с «Краснодаром» и московским «Динамо» плюс вылет из Фонбет Кубка России. Сейчас дончан и зону стыков разделяет всего два очка. И по тому, как складывается ситуация, вряд ли кто-то удивится, если южане в конце сезона там в итоге окажутся.

У «Ахмата» встречу пропустит Исмаэл Силва, получивший красную карточку во встрече с «Акроном». И масса тех, у кого по три предупреждения – это Турпал-Али Ибишев, Мануэл Келиану, Максим Сидоров, Усман Ндонг и Георгий Мелкадзе. Особенно неприятно будет потерять последнего. «Ростов» не сможет рассчитывать на Алексея Миронова, заработавшего жёлтую в последнем матче, и удалившегося в прошлом туре Виктора Мелёхина. А под угрозой дисквалификации – Андрей Лангович, Умар Сако, Егор Голенков, Роналдо и Рустам Ятимов.

Сразу после этого мы отправимся в Москву, где нас ждёт матч между ЦСКА и махачкалинским «Динамо». Говорить о настроении игроков хозяев не приходится. Мало того, что в РПЛ у армейцев три поражения подряд, так следом случился ещё и вылет из Пути РПЛ в Кубке России. А в ближайшем матче чемпионата на скамейке точно не будет дисквалифицированного Фабио Челестини. Фавориты остались без главного тренера всего на один матч. ЦСКА просто необходимо хоть немного улучшить настроение внутри коллектива перед большой паузой, и для этого требуется побеждать. Правда, нынешняя Махачкала не самый удобный соперник.

В середине недели, как и соперник, дагестанская команда проиграла в Кубке. Но если ЦСКА спустился в Путь регионов, то «Динамо» вылетело из турнира. А ироничная ухмылка Вадима Евсеева после назначенного в ворота его команды пенальти наверняка запомнилась многим. Однако теперь всё внимание на РПЛ, где у Махачкалы весной одно поражение при двух победах. До сих пор непонятно, как «Динамо» проиграло «Крыльям», но это уже история. В Москву команда приедет точно не в качестве безнадёжного аутсайдера.

У динамовцев травмированы Александр Сандрачук и Идар Шумахов. Ни одного дисквалифицированного, а под угрозой Темиркан Сундуков, Джемал Табидзе, Мохаммад Джавад Хоссейннежад, Мохамед Аззи, Гамид Агаларов, Хазем Мастури и Абдулпаша Джабраилов. У ЦСКА не будет доступен Кирилл Глебов, получивший четвёртую карточку в матче с «Балтикой». А «подвисли» Жоао Виктор и Матвей Кисляк. Мойзес не сыграет, потому что отстранён от команды из-за ссоры с Челестини.

Дальше переносимся в Краснодар, где в комфортных погодных условиях будет играть «Пари НН» – по сути, команда-сенсация весенней части. Некоторые отправили парней Алексея Шпилевского если не в зону вылета, то как минимум в стыки. Но весной они выдали две победы в трёх матчах и могли цепляться за три очка во встрече с «Локомотивом», однако чуть-чуть не повезло. Тренер изменил подход и теперь явно настроен на получение результата.

«Краснодар» хоть в середине недели и закинул четыре мяча в ворота ЦСКА, в РПЛ пока выглядит не так убедительно. Две победы удалось одержать с минимальным преимуществом, а с «Сочи» вообще очень повезло. Не дёрни Дмитрий Васильев за руку Никиту Кривцова в добавленное время, ещё не факт, что всё бы закончилось триумфом чемпиона. Понятно, что краснодарцы – однозначные фавориты, но Шпилевский обещал преподнести сюрприз и сыграть дерзко.

У «Краснодара» встречу из-за давней тяжёлой травмы пропустит Сергей Петров. Остальные в разной степени готовы. Дисквалифицированных тоже нет, с тремя карточками на поле могут появиться Валентин Пальцев, Кевин Ленини, Дуглас Аугусто и Эдуард Сперцян. «Пари НН» тоже не испытывает кадровых проблем – за исключением Александра Эктова и Эдгардо Фариньи, все в строю. А вот Никите Ермакову, Даниилу Лесовому, Максиму Шнапцеву и Свену Каричу требуется осторожность. Следующая карточка приравнивается к пропуску матча.

Завершится субботний день в Калининграде. К злой «Балтике», которой в очередной раз не поможет Андрей Талалаев, приедет безнадёжный аутсайдер – «Сочи». Кто-то скажет, что всё не так плохо, ведь все поражения у команды Игоря Осинькина были с минимальным разницей в счёте. А игрок команды Густаво Сантос и вовсе заявил, что южане останутся в РПЛ. Однако практически все понимают: отыграть отставание в девять очков даже от 15-го места за такой короткий период практически невозможно. Математически шансы остаются, но реальность намного суровее.

Калининградцы же после поражения в матче с «Зенитом» и ничьей с «Ростовом» наконец-то смогли победить. Однако матч с ЦСКА запомнился отнюдь не футболом, а массовой потасовкой, которая случилась в концовке. С её последствиями нам ещё только предстоит разобраться – тренера калининградцев например забанили на четыре тура. В любом случае для «Балтики» это едва ли проблема, ведь Андрей Талалаев-младший не раз заменял отца на бровке. Так что не исключено, что это вообще никак не скажется на команде.

А вот предупреждения могут стать куда более серьёзной проблемой. Встречу из-за перебора жёлтых пропустит основной защитник Кевин Андраде, а из-за травмы – Элдар Чивич. Под угрозой на следующий тур весьма большая группа игроков: Николай Титков, Мингиян Бевеев, Чинонсо Оффор, Брайан Хиль и Сергей Варатынов. Так что балтийцам нужно быть очень аккуратными. У «Сочи» не сыграет Дмитрий Васильев, который не только «привёз» пенальти в прошлом матче, но и заработал дисквалификацию. А на карточке «висят» Артём Макарчук, Кирилл Заика и Антон Зиньковский.

Воскресный день начнётся в Оренбурге, в гости приедет «Спартак». Интересно, что красно-белые всего дважды побеждали соперника на его поле. В далёком 2016-м и в неблизком 2020-м. Все остальные встречи завершались либо вничью, либо поражением. И сейчас команде Хуана Карлоса Карседо точно не будет проще. Хотя бы потому, что в весенней части «Оренбург» по набранным очкам и траектории движения в таблице ничем не отличается от москвичей. Те же две победы и поражение.

Плюс шесть весенних очков пока не помогли оренбуржцам выбраться из зоны прямого вылета. Уж слишком хороши конкуренты. А преимущество домашнего поля команде Ильдара Ахметзянова использовать необходимо. Ведь в гостях уральцы пока выглядят иначе, что показал матч в Махачкале (0:1). Каким будет «Спартак» на искусственном поле, предугадать сложно. Зато мы видели команду в матче с другим аутсайдером – «Сочи», где победу удалось вырвать только в заключительной части матча. Ещё была встреча с середняком «Акроном», там сложился аналогичный и весьма нервный сюжет. Да, на неделе удалось победить праймовое московское «Динамо» в Кубке, но едва ли это что-то значит в контексте чемпионата.

У оренбуржцев в случае ещё одной жёлтой следующий матч пропустят Ираклий Квеквескири, Гедеон Гузина, Хорди Томпсон и Фахд Муфи. Двум последним стоит быть особенно осторожными, ведь на поле они выходят регулярно. У «Спартака» по-прежнему недоступны Срджан Бабич и Илья Самошников, а на карточках «висят» Наиль Умяров, Кристофер Ву и Маркиньос.

Главный матч выходных пройдёт в Москве. К победоносному «Динамо», пока имеющему статус «весеннего чемпиона», в гости приедет «Зенит», который с трудом, но остаётся главным преследователем «Краснодара».

У команды Ролана Гусева всё отлично. Бело-голубые трижды победили в РПЛ при не самом простом календаре и прошли «Спартак» в Кубке по сумме двух матчей. Да, ответную встречу динамовцы проиграли, а впереди в финале Пути РПЛ у них грозный «Краснодар», но и в Пути регионов у сине-бело-голубых соперники тоже не из приятных. Поражение в дерби Гусев списал на недостаток мотивации. К «Зениту» наверняка её удастся подкопить. У петербуржцев тоже не календарь мечты. Ведь матч с «Динамо» идёт следом за играми с с неудобной Махачкалой в Кубке и со «Спартаком» – в РПЛ.

Из-за травм динамовцам не помогут Бактиёр Зайнутдинов и Луис Чавес, а из-за дисквалификации – Хуан Касерес. Осторожными надо быть Александру Кутицкому, Николасу Маричалю, Ивану Сергееву и Бителло. У «Зенита» под угрозой Густаво Мантуан и Вильмар Барриос. Травмированных в команде Сергея Семака нет.

«Крылья Советов» пока явно не оправдывают ожиданий собственных покровителей. Единственная победа в РПЛ – в матче с Махачкалой – не должна вводить в заблуждение. Истинную силу команды мы увидели скорее в игре с Нижним – прямым конкурентом, где самарцы устроились на 0:3. Поражение отправило их на 14-е место. Зона прямого вылета совсем близко. Так что очки нужно набирать любыми доступными средствами.

У «Рубина» всё наоборот – статус грозы фаворитов. Да, в первом «снежном» матче с махачкалинским «Динамо» казанцы уступили, зато потом последовательно оставили без очков «Краснодар» и «Локомотив». Хоть многие и прогнозировали обратное. Важный момент: обе победы одержаны на своём поле. Однако в контексте «Крыльев» это едва ли имеет столь важное значение.

Не факт, что мы увидим в составе самарцев Вадима Ракова (хоть он и близок к возвращению в общую группу) и Алексея Сутормина. Дисквалифицированных нет, но под потенциальными санкциями находятся Владимир Хубулов, Роман Евгеньев, Химми Марин, Амар Рахманович, Михайло Баньяц, Сергей Божин. У «Рубина» в таком статусе Егор Тесленко, Дмитрий Кабутов, Велдин Ходжа, Дардан Шабанхаджай, Илья Рожков и Игор Вуячич. А из-за травм не помогут Мирлинд Даку и Угочукву Иву. Отсутствие недавних лидеров, как мы видим, никак не мешает казанцам.

Завершит программу уикенда матч в Москве – в гости к «Локомотиву» приедет «Акрон». Тольяттинцы весной идут явно не по запланированному графику. Два поражения и ничья приблизили команду Заура Тедеева к зоне стыковых матчей. Но оптимизм точно не потерян. Его, по крайней мере, излучает Артём Дзюба, который уверен: если вылет и случится, то не при нём.

«Локомотив» после осечек конкурентов не смог приблизиться к ним, сыграв вничью с «Ахматом». А потом и вовсе получил три от «Рубина». Что это? Уже традиционный весенний спад или случайность (ещё ведь уступили «Крыльям Советов» в Кубке) – узнаем как раз в воскресном матче. Если амбиции побороться за золото есть, то необходимо побеждать. Причём так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в игровой форме железнодорожников.

С «Акроном», вероятно, не сыграет Сергей Пиняев, который продолжает восстанавливаться после травмы. А потенциальная дисквалификация маячит перед Егором Погостновым, Александром Руденко и Дмитрием Воробьёвым. У «Акрона» в аналогичном положении Хетаг Хосонов, Йомар Роча, Ифет Джаковац и Стефан Лончар.