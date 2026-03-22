«Сити» — «Арсенал» в финале Кубка лиги — это не про трофей. Всё куда сложнее

«Арсенал» и «Сити» встретятся на «Уэмбли», чтобы определить, кто заберёт Кубок лиги. И вроде это наименее престижный турнир из четырёх, в которых стартовали оба клуба. Даже Кубок Англии считается солиднее, не говоря уже об АПЛ и ЛЧ. Однако эта встреча многое значит для обеих команд.

И дело не в самом трофее. Если «Сити» в этом году выиграет лишь Кубок лиги, сезон точно так же останется неудачным. Как и для «Арсенала», само собой. Это для «Ньюкасла» или команд поскромнее подобный трофей считается достижением, из-за которого весь город выходит на улицы. Две сильнейшие команды АПЛ видят в этом, скорее, приятный бонус, но не более.

«Арсенал» редко выигрывает трофеи, и ему эта чашка может дать какие-то эмоции. А вот «Сити» – вряд ли. Особенно если учитывать, что Хосеп Гвардиола четыре раза подряд брал Кубок лиги. Победа в турнире гарантирует попадание в квалификацию Лиги конференций – звучит как издёвка для топ-клубов, которые каждый год выступают в ЛЧ. Кто бы не забрал в этом году Кубок лиги, очевидно, что путёвка в третий еврокубок будет распределена по таблице АПЛ. Видимо, седьмой или восьмой команде – зависит от того, кто заберёт Кубок Англии.

Для «Сити» и «Арсенала» важность этого матча не в самом Кубке лиги, а в его влиянии на АПЛ. Формально его нет. Разные турниры, которые не зависят друг от друга, но восприятие обусловлено контекстом. Сейчас всё крутится вокруг чемпионской гонки в АПЛ. И дошло до того, что уже не «Сити» воспринимают как империю зла с его 115 обвинениями в нарушении финансовых регламентов. Сейчас уже всё чаще говорят, что новый чемпион будет одновременно и слабейшим за 10 лет, и наименее зрелищным.

Хотя после четырёх побед подряд темп набора очков «Арсеналом» чуть вырос до 2,26 за тур. У «Ливерпуля» в прошлом сезоне было 2,21 очка за тур, однако там футболисты расслабились в конце сезона, когда отрыв от второго места составил 15 очков. За последние четыре тура команда Арне Слота набрала лишь два очка. У «Арсенала» же сейчас комфортное положение, но не настолько – разница в шесть очков по потерянным и при очной встрече в Манчестере (19 апреля).

«Арсенал» в первом круге не смог победить «Сити». Чудом ушёл от поражения благодаря голу Габриэла Мартинелли на 90+3-й минуте. Самое забавное, что как раз команда Гвардиолы тогда играла в оборонительный футбол. Уже в первом тайме выносила мяч хоть куда-то, а не выходила через пас низом. Последние 25 минут «МС» доигрывал с пятью защитниками, что команде не свойственно. Хотя об этом уже, скорее всего, общественность забыла.

Новая встреча – шанс для «Арсенала» показать, что клуб достоин чемпионства и действительно сильнее своего главного соперника. Это в какой-то степени уже показала Лига чемпионов, однако здесь необходимо делать скидку на уровень оппонента. Не имеет смысл сравнивать «Реал» и «Байер». Можно сказать, что «Арсеналу» везёт с жеребьёвкой, но так и предполагалось по регламенту, если команда закончила общий этап на первом месте в таблице.

Значение очной встречи для «Арсенала» понятно, однако всё то же самое работает и в обратную сторону. Для «Сити» важно показать главному конкуренту, кто лучше. Победа может придать уверенности одним и сказаться на стойкости других. Ну и, в конце концов, Гвардиола рискует остаться без трофеев в двух сезонах подряд. Такое даже представить сложно.